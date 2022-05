Molempien osapuolten asianajajat esittivät perjantaina loppupuheenvuoronsa, jonka jälkeen valamiehistö siirtyi miettimään päätöstään.

Johnny Deppin ja Amber Heardin välistä oikeudenkäyntiä on seurattu tiiviisti julkisuudessa.

Fairfaxissa Virginiassa pidettävä spektaakkelimainen oikeudenkäynti on tulossa päätökseensä. Perjantaina kuultiin sekä Johnny Deppin että Amber Heardin tiimien loppupuheenvuorot.

Deppin asianajaja Camille Vasquez sanoi omassa puheenvuorossaan Heardia muun muassa valehtelijaksi.

– Uskotte joko kaiken siitä tai ette mitään, hän sanoi People-lehden mukaan liittyen Heardin esittämiin väittämiin Deppin väkivallasta.

– Joko hän on kamalan pahoinpitelyn uhri tai kyseessä on nainen, joka on valmis sanomaan ihan mitä tahansa.

Vasquez myös sanoi Heardin tulleen oikeuteen esittämään elämänsä tärkeimmän roolisuorituksen.

Deppin tiimin mukaan Heard käyttäytyy julmasti väittäessään olevansa lähisuhdeväkivallan uhri, jota hän ei Deppin tiimin mukaan ole, kertoo Entertainment Weekly.

– Pyydämme teitä antamaan herra Deppille hänen elämänsä takaisin kertomalla maailmalle, että herra Depp ei ole pahoinpitelijä niin kuin neiti Heard väittää, Vasques sanoi Reutersin mukaan.

Deppin asianajaja Camille Vasquez on saavuttanut sosiaalisessa mediassa suurta suosiota.

Deppin toinen asianajaja Ben Chew vetosi myös siihen, ettei Deppin muista kumppaneista kukaan ole syyttänyt tähteä väkivallasta. Muun muassa Deppin entinen kumppani Kate Moss todisti oikeudessa, etteivät huhut Deppin väkivaltaisuudesta heidän suhteensa aikana ole totta.

Näyttelijä ja Deppin entinen tyttöystävä Ellen Barkin todisti BBC:n mukaan oikeudessa Deppin käyttäytyneen 1990-luvulla kontrolloivasti ja mustasukkaisesti, mutta hänen mukaansa Depp ei koskaan lyönyt häntä tai ketään muuta.

Heardin asianajaja Ben Rottenborn taas puolestaan väitti loppupuheenvuorossaan lähes kaikkien Deppin todistajien olevan tämän palkkalistoilla.

Heard kirjoitti vuonna 2018 Washington Postiin tekstin, jossa hän nimiä mainitsematta kertoo olleensa lähisuhdeväkivallan uhri. Teksti on yleisesti yhdistetty Deppiin.

Loppupuheenvuorossaan Heardin asianajaja toteaa, että valamiehistön täytyisi todeta vain yksi väitetty pahoinpitely oikeaksi, jolloin kyseinen teksti ei olisi herjaava Deppiä kohtaan.

– Jos hän pahoinpiteli häntä (Heardia) kerran, Amber voittaa, Rottenborn sanoi.

Amber Heard juttelemassa lakitiiminsä kanssa.

Rottenbron muistutti valamiehistöä Deppin tutuilleen lähettämistä tekstiviesteistä, joissa näyttelijä muun muassa kirjoitti haluavansa Heardin kuolevan ja ”harrastavansa seksiä tämän palaneen ruumiin kanssa”.

Entertainment Weeklyn mukaan Rottenborn toisti oikeudessa myös videon, jolla Deppin nähdään paiskovan kaappeja ja huutavan Heardille. Hän viittasi Deppiin hirviönä.

Kuusi viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin valamiehistö on siirtynyt miettimään päätöstään. Päätöksenteko saattaa kestää useita päiviä.

Oikeudenkäynnissä on kyse Deppin nostamasta siviilikanteesta, jolla hän vaatii Heardilta 50 miljoonan korvauksia kunnianloukkauksesta. Heard on nostanut vastakanteen ja vaatii Deppiltä 100 miljoonan dollarin korvauksia.