Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeudenkäynnistä kehkeytyi käsittämätön karnevaali – tästä siinä on pohjimmiltaan kyse

Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeustaistosta on muodostunut massiivinen ilmiö ympäri maailmaa. Paikan päällä se on valtava karnevaali, jossa fanit kirkuvat ja kaksoisolennot jakavat käyntikortteja. IS seurasi oikeudenkäynnin viimeistä päivää Fairfaxin pikkukaupungissa ja yritti selvittää, miksi se herättää niin kiihkeitä tunteita.

Fairfax, Virginia

Sieltä hän nyt saapuu. Aurinkolasit ja ponihäntä vilahtavat autonikkunassa, kun Hollywood-tähti Johnny Depp vilkuttaa sadoille kadun varteen odottamaan saapuneille faneillensa.

– Johnnyyyyy!! Me rakastamme sinua! ihmiset kiljuvat.

Tähden ohikiitävä vilahdus saa monet Fairfaxin oikeustalolla päivystävät ihmiset ymmyrkäiseksi onnesta. Kuuluu kiljahduksia, tirskuntaa, syviä huokauksia.

Entisen avioparin Johnny Deppin, 58, ja Amber Heardin,36, kunnianloukkausoikeudenkäynnistä on kasvanut massiivinen ilmiö, joka herättää intohimoja. Sitä seurataan ympäri maailmaa suorissa lähetyksissä. Sen ulottuvuuksia puidaan eri medioiden mielipidekirjoituksissa, eikä vain viihdepalstoilla, vaan myös The New York Timesissa tai The Washington Postissa.

Lukuisissa kirjoituksissa on pohdittu, onko kyseessä #metoo-liikkeen loppu – niin vahvasti yleisön sympatiat ovat Deppin puolella.

Sosiaalinen media on suorastaan räjähtänyt oikeudenkäynnin ympärillä, jossa jokainen Deppin ja Heardin ilme, ele ja vaateparsi on analysoitu puhki. Amber Heardin itkuisesta todistuksesta leviää pilkkaavia meemejä, ja se on päätynyt myös talk show -ohjelmien sketseihin.

Oikeudenkäynnin tapahtumapaikalle, noin puoli tuntia Washington DC:stä sijaitsevan idyllisen Fairfax Countyn pikkukaupungin käräjäoikeuden luokse, on syntynyt massiivinen fanitapahtuma.

Perjantaina käydään loppupuheenvuorot, jonka jälkeen valamiehistö vetäytyy harkitsemaan päätöstä.

Johnny Deppin Pirates of the Caribbean -elokuvasarjan hahmoksi Jack Sparrow’ksi pukeutunut mies hoipertelee ympäriinsä ja jakaa ihmisille suklaakolikoita.

Oikeudenkäynnistä näyttää tulleen jonkinlainen karnevaali. Ja kuitenkin sen keskiössä on hyvin vakava asia: lähisuhdeväkivalta.

Sadat fanit tulivat odottamaan Johnny Deppin saapumista oikeustalolle. Poliisit pitivät järjestystä yllä.

Järjestystä valvovat useat paikalliset poliisit. Yksi heistä päivittelee, että meno on ollut aivan hullua viimeiset viikot.

– Tyttäreni sanoi eilen nähneensä minut YouTubessa, poliisi päivittelee.

Joka päivä viiden viikon ajan sata ensimmäistä jonottajaa on päässyt saliin seuraamaan oikeudenkäyntiä. Fanit ovat jonottaneet käräjäoikeuden ovilla yötä myöten varmistaakseen paikkansa salissa. Välillä tunteet ovat kuumentuneet. Poliisi kertoo, että edellisenä päivänä eräs nainen tönäistiin jonossa kumoon niin, että tämän silmälasit rikkoutuivat.

Tytär Laura ja äiti Maryann saapuivat Maltalta Virginiaan seuraamaan oikeudenkäyntiä.

Maltalta oikeudenkäyntiä seuraamaan saapuneet äiti ja tytär Maryann ja Laura kertovat, että meno on ollut välillä vähän liikaa. He ovat päässeet viisi kertaa oikeussaliin sisälle. Se on vaatinut yöllä yhden aikaan jonottamaan saapumista ja oman paikkansa raivokasta puolustamista.

– Yksi nainen kutsui minua Amber Heardiksi, kun hän väitti minun kiilaavan! Laura kertoo.

Se onkin varmaan pahin loukkaus, jonka Depp-fani voi toiselle sanoa.

Lauralle on ollut tärkeää olla paikalla tukemassa Deppiä. Sen vuoksi kannatti lentää 8 000 kilometriä ja tapella jonossa.

– Hän on todellinen herrasmies, ystävällinen, kunnioittava. Kuinka häntä voisi olla rakastamatta!

Stephen on tullut paikalle Pennsylvaniasta. Hän tekee keikkaa Johnny Deppin hahmoiksi pukeutuneena erilaisissa tilaisuuksissa.

– Olen täällä kosiakseni Amber Heardia, Stephen sanoo ja hörähtää.

Kyseessä on vitsi. Stephenin näkemys Amber Heardista on sama kuin monella muullakin paikalle saapuneella Depp-fanilla. Kaikkia ilmaisuja ei kannata alkaa toistaa, mutta sanotaanko, että ne uppoavat saman kategorian alle: hullu akka.

– On päivänselvää, että Deppiä syytetään väärin perustein. Ei ole ensimmäinen kerta, kun joku mies joutuu vastaavaan tilanteeseen. Jos Depp on tehnyt jotakin väärää, se johtuu vain siitä, että häntä provosoitiin, Pennsylvaniasta paikalle saapunut Stephen sanoo.

Vaikuttaa hieman siltä, että Stephen on saapunut paikalle myös bisnesmielessä. Johnny Deppin tyylin kopioinut mies tekee keikkoja esimerkiksi syntymäpäivillä Deppin kuuluisiksi hahmoiksi pukeutuneena. Hän jakelee auliisti käyntikorttejaan.

– Minä näytän vähän häneltä, Stephen selittää.

Oli oikeuden tuomio mikä hyvänsä, se ei muuta Stephenin näkemystä.

– Neiti Heard ansaitsee Razzie-palkinnon todistuksestansa, Stephen sanoo viitaten ”palkintoon”, joka jaetaan vuosittain huonoimmille näyttelijäsuorituksille.

Amber Heard väittää olevansa väkivallan ja seksuaalisen väkivallan uhri.

Suurin osa Fairfaxiin saapuneista ihmisistä jakaa Stephenin näkemyksen oikeussaagassa: Depp on väärinkohdeltu sankari ja tämän ex-vaimo petollinen nainen.

Myös sosiaalisen median tuomioistuin on murskaavasti Deppin puolella. 13. huhtikuuta Tiktokissa Deppiä puolustanut hashtag #justiceforjohnnydepp oli saanut 1,1 miljardia katselukertaa, kun taas Heardia puolustava (tai myös sen kustannuksella pilaileva) #justiceforamberheard oli saanut 22 miljoonaa katselukertaa.

Dan (keskellä) ystävineen kulkee Fairfaxiin kokoontuneessa ihmisjoukossa vastavirtaan ja tukee Amber Heardia.

Mutta on Fairfaxiin saapunut muutama Amber Heardin puolustajakin.

– Uskon Amberia. Hän on yksi miljoonista kotiväkivallasta selviytyneistä naisista. En usko, että tässä oikeudenkäynnissä edes on kyse siitä, oliko Depp väkivaltainen Amber Heardia kohtaan, vaan Deppin lakimiehet ovat halunneet maalata Amberista kuvan paholaisena ja valehtelijana, Dan, 26, sanoo.

– Jos katsoo todisteita, on selvää, että Depp on ollut väkivaltainen Heardia kohtaan. Some vaikuttaa monien mielipiteisiin ja tuntuu siltä, että tätä oikeudenkäyntiä käydään enemmän somessa kuin oikeudessa.

Some tai paikalla päivystävät fanit eivät kuitenkaan jaa virallista tuomiota asiasta, vaan oikeuden valamiehistö.

Ihmiset jonottavat päästäkseen sisään oikeussaliin kuulemaan loppupuheenvuoroja.

Sekä Heard että Depp ovat väittäneet joutuneensa suhteessa väkivallan uhriksi, Heard on väittänyt joutuneensa myös seksuaalisen väkivallan uhriksi. Molemmat osapuolet ovat kiistäneet toistensa syytökset.

Siviilikanteessa ei kuitenkaan haeta tuomiota väkivallasta, vaan kunnianloukkauksesta.

Johnny Depp haastoi Amber Heardin oikeuteen tämän kirjoitettua vuonna 2018 The Washington Postiin kirjoituksen, jossa hän kertoi olevansa lähisuhdeväkivallasta kärsinyt julkisuuden henkilö. Kirjoituksessa ei mainittu Deppiä nimeltä, mutta Deppin mukaan viittaukset häneen olivat selviä ja kirjoituksesta syntynyt mainehaitta vei häneltä suuria elokuvarooleja. Depp haki 50 miljoonan dollarin korvauksia.

Heard puolestaan haastoi Deppin oikeuteen vaatien tältä 100 miljoonan dollarin korvauksia kunnianloukkauksesta Deppin asianajajan kutsuttua Heardin väitteitä väkivallasta huijaukseksi.

Lakiasiantuntijoiden mukaan oikeusjutussa kyse tulee olemaan Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen sananvapauspykälästä. Deppillä on velvollisuus vakuuttaa valamiehistö siitä, että Heard valehteli kutsuessaan itseään uhriksi.

Pelissä on siis kymmeniä miljoonia dollareita sekä Hollywood-tähtien maine ja kunnia. Voi kuitenkin kysyä, onko kummankaan maine parantunut oikeudenkäynnin aikana, oli sen tuomio kumman hyväksi tahansa?

Sen verran hurjia väitteitä on kuultu molemmasta osapuolesta: on ollut kertomuksia kakkapökäleistä sängyssä, verellä seinään kirjoittelusta ja sirpaloituneista sormista.

Ottamatta kantaa siihen, mikä hurjista väitteistä pitää paikkansa ja mikä ei, oikeudenkäynnissä piirtyy kuva myrkyllisestä parisuhteesta, joka on tuonut molemmasta osapuolesta esiin kyseenalaisia piirteitä. Huumeiden ja alkoholin käytöllä vaikuttaa olleen suuri osuus molempien elämään parisuhteen aikana.

Sana sanaa vastaan on tyypillinen tilanne lähisuhdeväkivaltatapauksissa. Sekä Depp että Heard ovat tuoneet todistajanaitioon omia eksperttejään: lääkäreitä, psykologeja ja läheisiä, jotka ovat kumonneet toisen osapuolen väitteitä.

Leonardo DiCaprio ja Johnny Depp 1993 ilmestyneessä elokuvassa Gilbert Grape.

Suuren yleisön silmissä Deppin sanalla on ollut enemmän painoarvoa. Depp on ollut 1990-luvulta lähtien yksi suurimmista Hollywood-tähdistä, johon on liittynyt aivan erityinen rocktähtimäinen cooliuden aura. Deppin imago on ollut olla rakastettava romanttinen renttu; kauniskasvoinen ja surusilmäinen pahapoika, jolla on lämmin sydän. Taiteellinen oman tiensä kulkija.

Menneinä vuosikymmeninä huumeet, viina ja satunnaisesti tuhottu hotellihuone ovat ikään kuin olleet osa näyttelijän charmia. Ranskalaislaulaja Vanessa Paradis’n kanssa löydetty perheidylli loi imagoa puolisoaan palvovan miehen ja rakastavan isän suuntaan.

Amber Heard teki oman suuren läpimurtonsa Rommipäiväkirjat-elokuvassa, jossa hän tutustui vastanäyttelijänä olleeseen Deppiin. Sittemmin muun muassa Aquaman-elokuvissa näytellyt Heard ei ole saavuttanut urallaan samankaltaista megatähtistatusta kuin Depp. Hänellä ei ole vannoutunutta maailmanlaajuista fanijoukkoa kymmenien vuosien ajalta.

Yvonne De Boyer käytti vuoden lomapäivänsä, jotta hän saattoi olla joka päivä kuuden viikon ajan tukemassa Johnny Deppiä.

Fairfaxissa useat haastatellut fanit puhuvat kuin he todella tuntisivat Deppin. He kuvailevat häntä sydämelliseksi ja kiltiksi. Mieheksi, joka ei voisi koskaan syyllistyä tekoihin, joista ex-vaimo häntä nyt syyttää. Siksi syytösten on oltava valhetta.

Johnny Deppin ykkösfaniksi ilmoittautuva Yvonne De Boyer on saapunut Los Angelesista kuudeksi viikoksi seuraamaan oikeudenkäyntiä. Hän on ollut paikalla joka päivä.

Hän kertoo rakastuneensa Deppiin nähtyään Saksikäsi Edward -elokuvan (1990).

– Mikään mitä hänestä tuolla sanotaan ei tule koskaan muuttamaan minun mielipidettäni hänestä.

Hän ymmärtää täysin Deppin hyvin raa’an kielenkäytön tekstiviestissä, jossa tämä fantasioi ex-vaimonsa tappamisella.

– Hän on ollut vihainen, se on syntynyt turhautumisesta. Se ei tee kenestäkään pahaa ihmistä, De Boyer sanoo.

– Olen tavannut Johnnyn monta kertaa, olemme hyviä ystäviä. Hän on enkeli. Hän kohtelee sinua kuin olisit ainoa ihminen paikalla, hän kuuntelee kaiken mitä sanot. Hän on äärimmäisen ystävällinen ihminen.

De Boyer sanoo, ettei hän koskaan pitänyt Amber Heardistä.

– Hän on yksinkertaisesti paha ihminen.

”Ykkösfani” teetti kangaskassin valokuvasta, joka otettiin yhdessä Deppin kanssa kolme vuotta sitten.

On mahdollista löytää tieteellisiä selityksiä sille, miksi juuri tämä oikeudenkäynti herättää niin kiihkeitä tunteita.

Faniuden olemusta tutkinut Illinois State Universityn psykologian professori Eric Wesselmannin mukaan kyse on myös fanin omakuvasta: kun joku loukkaa tai uhkaa idolia, se on loukkaus tai uhka myös omaa itseä kohtaan. Ja silloin järkevä punninta todisteiden välillä on helpompi ohittaa ja valita puolustautuminen.

– Kuten missä tahansa jokapäiväisessä ihmissuhteessa, jos joku uhkaa läheistämme, koemme sen jossain määrin uhkana myös itseämme kohtaan. Ihmiset kokevat samoin, mikäli joku loukkaa heidän lempinäyttelijäänsä tai bändiänsä, Wesselmann sanoi The Washington Postissa.

Fani oli käyttänyt kaksi päivää piirtääkseen kuvan Deppin hahmosta Saksikäsi-Edwardissa. Hän toivoi Deppin näkevän piirroksen auton ikkunasta.

Oikeudenkäynti on herättänyt myös pohdintoja siitä, kuinka lähisuhdeväkivallan uhri nähdään.

Riippumatta siitä, onko Depp todella väitteidensä mukaan väkivallan uhri, hänestä on joka tapauksessa tullut kasvot sille, että myös mies – joka on vielä vaikutusvaltainen ja varakas – voi olla parisuhdeväkivallan uhri.

– Meillä on mahdollisuus tarkastella omia ennakkokäsityksiämme siitä, kuka voi olla uhri ja kuka voi olla tekijä, lähisuhdeväkivallasta kirjan kirjoittanut Rachel Louise Snyder sanoi The New York Timesille.

Amber Heardin kohdalla on pohdittu sitä, kuinka parisuhdeväkivallasta kertovan naisen muu maine vaikuttaa hänen uskottavuuteensa. Oikeudenkäynnin aikana on tullut ilmi, että Heardin elämänhallinnassa ja mielenterveydessä on ollut mahdollisesti ongelmia, ja hän on myöntänyt lyöneensä Deppiä. Tekeekö tämä automaattisesti hänestä epäuskottavan todistajan lähisuhdeväkivallan uhrina?

Kysymyksiä on herättänyt myös se, onko tämä oikeudenkäynti Metoo-liikkeen käännekohta, jopa jonkinlainen loppu.

”Amber Heard on kaukana täydellisestä uhrista. Siksi hän on täydellinen kohde vastaiskulle Metoo-liikettä kohtaan”, The New York Timesin kolumnisti Michelle Goldberg kirjoitti.

Goldberg kuvailee sitä pilkkaa ja some-kiusaamista, jonka kohteeksi Heard on joutunut: Heard on lytätty maanrakoon. Goldberg pohtii, uskaltaako kuuluisa nainen enää kertoa kokemastaan väkivallasta.

Toinen NYT:n kolumnisti, Jessica Bennett kirjoitti, että uskoipa Amber Heardin syytöksiä tai ei, Heardin kohtelu somessa on kuin toisinto keskiaikaisesta kivityksestä: kivien sijaan käytössä ovat meemit. Naisen tuhoamisen katselu on viihdettä, ihan kuten keskiajalla.

Bennettin mukaan jokaiselle lähisuhdeväkivallasta oikeutta käyvälle pitäisi tarjota mahdollisuus jonkinlaiseen säädylliseen kohteluun – ja sellaista Heard ei ole saanut.

Paikalla on ollut runsaasti mediaa koko oikeudenkäynnin ajan.

Kävi oikeudenkäynnissä miten hyvänsä, Depp lienee saavuttanut tärkeimmän voiton. Fanit, ne elokuvalippuja ostavat kuluttajat, seisovat idolinsa rinnalla.

Ehkä joku päivä tästä oikeussalidraamasta tehdään elokuva tai tv-sarja. Onko silloin Amber Heardin rooli olla paholaisnainen vai syyttömänä kivitetty pahoinpitelyn uhri?

