Tom Cruisen ikoninen pilottitakki joutui sensuurin kohteeksi – tuotantoyhtiö pyörsi päätöksensä, kiinalaiset raivostuivat

Alkuperäisessä Top Gun: Maverick -elokuvan trailerissa takista oli poistettu Japanin ja Taiwanin liput, mutta elokuvan lopullisessa versiossa tutut liput olivat vanhoilla paikoillaan.

Tällä viikolla elokuvateattereissa ensi-iltansa saanut Top Gun: Maverick on ollut yksi kevään odotetuimmista elokuvista, ja sitä myöten herättänyt myös paljon keskustelua.

Elokuvaan on sisällytetty paljon tuttuja elementtejä alkuperäisestä Top Gun – lentäjistä parhaat (1986) -elokuvasta, esimerkiksi päähenkilö Pete ”Maverick” Mitchell (Tom Cruise) pukee jälleen ylleen ikonisen pilottitakkinsa.

Elokuvan ensi-ilta lykkääntyi aluksi kuvausaikataulullisten haasteiden vuoksi ja sittemmin maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vuoksi. Elokuvan ensimmäinen traileri julkaistiin jo vuonna 2019 ja tarkkasilmäisimmät huomasivat heti, ettei Maverickin nahkatakki ollut ennallaan.

Tältä takki näytti alkuperäisessä Top Gun -elokuvassa vuonna 1986.

Tältä takki näytti uuden Top Gun: Maverick -elokuvan trailerissa vuonna 2019.

Alkuperäisessä elokuvassa takin selkämystä koristivat muiden logojen ja lippujen ohella Japanin ja Taiwanin liput, jotka kuvastivat Maverickin isän operaatioita Yhdysvaltain joukoissa kyseisissä maissa. Trailerissa nuo liput oli korvattu symboleilla, jotka jakavat saman värimaailman.

CNN:n vuonna 2019 julkaistun jutun mukaan sosiaalisessa mediassa syntyi nopeasti teoria, että muutos on tehty miellyttämään Kiinaa, joka on tunnettu sensuuristaan, eikä ole tunnustanut Taiwania itsenäiseksi valtioksi. Väitettä tuki se, että kiinalainen teknologiajätti Tencent on yksi elokuvaa levittävän Paramount Picturesin yhteistyökumppaneista ja elokuvan rahoittajista.

Taiwanilainen Taiwan News -uutissivusto kuitenkin kertoo tuoreessa jutussaan, että Japanin ja Taiwanin liput oli palautettu elokuvan lopulliseen versioon, joka sai ensi-iltansa Taiwanissa keskiviikkona 25. toukokuuta.

Taiwan Newsin mukaan taiwanilaiset elokuvafanit ilahtuivat näkemästään, mutta Kiinassa asia otettiin vastaan huomattavasti penseämmin. Taiwan News koosti kiinalaisten kommentteja yhteen:

– Et tienaa meiltä rahaa näyttämällä sitä, voimme vain katsoa piraattikopioita.

– Veli Tom (Cruise), Kiinan markkinoilla ei ole tulevaisuudessa mitään tekemistä kanssasi.

Osa kommentoijista kuitenkin huomautti lippujen perustuvan historiaan.

– Kiinan tasavalta oli tosi asiassa olemassa menneisyydessä, ja se on olemassa nytkin, joten miksi tämä asia on näin herkkä?

– Milloin tämän elokuvan taustatarina tapahtui? Jos se tapahtui Kiinan tasavallan aikakaudella, miksei silloin näytetä Kiinan tasavallan lippua siltä ajalta?

– En usko, että itse lipussa on mitään vikaa, sen merkitys on vain epäselvä.

Tuotantoyhtiö ei ole kommentoinut lippukohua näiden vuosien aikana missään vaiheessa. Yhdysvaltalainen aikakauslehti Fortune kuitenkin spekuloi, että päätökseen palauttaa liput elokuvaan voi vaikuttaa Hollywoodin ja Kiinan elokuva-alan välit, jotka ovat viime aikoina kiristyneet, ja kotimainen tuotanto on kasvattanut jalansijaa Kiinan elokuvamarkkinoilla.

– Top Gun: Maverickin Hollywood-tuottajat eivät välttämättä ole enää niin huolissaan Kiinan markkinoiden voittamisesta, Fortune arvelee.

Elokuvalle ei ole vielä asetettu ensi-iltapäivää Kiinassa.Yhdysvalloissa elokuva sai ensi-iltansa tiistaina 24. toukokuuta ja Suomessa torstaina 26. toukokuuta.