Amber Heard avautui saamistaan vihakommenteista oikeudessa – tällaisia karmeuksia hän kertoo kuulevansa päivittäin

Amber Heard kertoi todistajanaitiossa siitä, kuinka hänen lausuntojaan oikeudessa pilkataan sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa ex-mies Johnny Depp on syypää vihakommentteihin.

Käynnissä oleva ex-näyttelijäpariskunta Johnny Deppin, 58, ja Amber Heardin, 36, kohuoikeudenkäynti on saanut sosiaalisessa mediassa aikaan hurjan myllytyksen. Nyt Heard avautuu saamistaan vihakommenteista, jotka hänen mukaansa sisältävät lukuisia tappouhkauksia, kertoo Page Six -uutissivusto.

Loppusuorallaan oleva oikeustaistelu on ollut kansainvälisesti polttava puheenaihe jo useiden viikkojen ajan. Erityisesti Deppin fanit ovat kommentoineet oikeudenkäyntiä sosiaalisessa mediassa näkyvästi ja kärkkäästi.

Amber Heard kertoo todistajanaitiossa saamistaan nöyryyttävistä vihakommenteista.

Torstaina Heard kertoi todistajanaitiossa vastaanottavansa somekohun seurauksena vihakommentteja jopa päivittäin. Page Six kertoo näyttelijän olleen kyynelten partaalla todistaessaan, kuinka kommentit sisältävät pilkkaa ja jopa tappouhkauksia.

– Ihmiset haluavat tappaa minut ja kertovat sen minulle päivittäin, kuvailee näyttelijä.

Vihakommentit eivät Heardin mukaan kohdistu vain häneen itseensä, vaan ulottuvat myös hänen lähipiiriinsä, kertoo Entertainment Weekly -lehti.

– Ihmiset kertovat minulle, että haluavat laittaa vauvani mikroon, kertoo Heard saamistaan kommenteista.

Heard on Page Six -sivuston mukaan kuvaillut oikeudenkäynnin myötä saamiaan kommentteja nöyryyttävimmäksi asiaksi, jonka hän on koskaan joutunut kokemaan.

Johnny Depp vaatii Amber Heardilta 50 miljoonan dollarin korvauksia.

The Guardian kertoo, että lausunnossaan Heard syyttää vihakommenteista ja somemyrskystä ex-miestään Johnny Deppiä. Heard muun muassa kuvailee, kuinka Depp oli heidän avioliittonsa aikana uhannut pilata hänen uransa ja elämänsä, mikäli tieto parisuhdeväkivallasta päätyisi julkisuuteen.

– Hän aikoi nöyryyttää minua julkisesti ja kansainvälisesti, kertoo Heard todistajanaitiossa.

Myös Heardin lakitiimi on saanut oikeudenkäynnin aikana osakseen ilkuntaa. Näin kävi esimerkiksi silloin, kun Heardin asianajaja Elaine Bredehoft esitteli oikeudenkäynnissä tiettyä meikkipalettia, jolla hän väitti Heardin aikanaan peitelleen Deppin aiheuttamat mustelmat. Myöhemmin kuitenkin selvisi, että kyseinen paletti oli ilmestynyt vasta sen jälkeen, kun Depp ja Heard olivat jo eronneet.

Heardin ja Deppin jo useita viikkoja kestänyt oikeudenkäynti koskee Heardin kirjoittamaa, Washington Postissa julkaistua tekstiä, jossa nainen kertoo olevansa parisuhdeväkivallan uhri. Vaikka tekstissä ei mainita väkivaltaista kumppania nimeltä, on sen ajateltu koskevan Deppiä.

Menetettyään useita elokuvarooleja Depp haastoi Heardin oikeuteen kunnianloukkauksesta vaatien tältä 50 miljoonan dollarin korvauksia. Heard puolestaan vaatii vastakanteessaan Deppiltä 100 miljoonan dollarin korvauksia.