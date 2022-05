Katie Holmes on rakastunut nainen.

Parilla on ikäeroa kymmenen vuotta.

Näyttelijä Katie Holmes, 43, toi miesystävänsä Bobby Wooten III:n, 33, ensimmäistä kertaa julkisuuteen.

Pariskunta edusti yhdessä The Moth Ball 25th Anniversary -gaalassa New Yorkissa torstaina hyvin onnellisen näköisenä. Holmes kietoi kätensä Wootenin harteille ja viihtyi hänen lähellään salamavalojen välkkeessä.

Pariskunta edusti rakastuneen oloisena.

Katie Holmes oli pukeutunut oranssiin nilkkapituiseen mekkoon ja mustiin sandaletteihin. Wooten edusti vihreässä puvussa.

Holmes ja Wooten ovat olleet julkisesti yhdessä kuukauden päivät. Heidän suhteensa tuli julkisuuteen sen jälkeen, kun heidät nähtiin suutelemassa New Yorkin Keskuspuistossa, kirjoittaa Daily Mail.

Holmes erosi kokki Emilio Vitolo Jr:sta, 33, viime vuoden toukokuussa, ja nyt uusi rakas nähtiin hänen rinnallaan ensimmäisen kerran suhteen aikana.

E! News uutisoi aiemmin lähteisiinsä perustuen Holmesin ja Wootenin tavanneen ystävien kautta.

– Katie on innoissaan tapailusta ja hyvin onnellinen, lähipiiriläinen sanoi.

Wootenin kerrotaan olevan hyvin ystävällinen ja kiltti Holmesia kohtaan.

Wooten on itseoppinut säveltäjä, tuottaja ja instrumentalisti. Hän on esiintynyt muun muassa David Byrnen musikaalissa American Utopia. Wooten on työskennellyt useiden tunnettujen artistien kanssa, ja tämän vuoden Coachella-festivaaleilla hän esiintyi Carly Rae Jepsenin kanssa.

Katie Holmes tuli tunnetuksi vuonna 1998 alkaneesta tv-sarjasta Dawson’s Creek. Näyttelijän rakkauselämä on ollut suurena kiinnostuksen kohteena aina siitä lähtien, kun hän kihlautui näyttelijä Tom Cruisen kanssa vuonna 2005. Pariskunta oli yhdessä vuoteen 2012 saakka ja sai Suri-tyttären.

Cruisen jälkeen Holmes seurusteli näyttelijä Jamie Foxxin kanssa kuuden vuoden ajan. He erosivat vuonna 2019. Eron jälkeen Holmes seurusteli Emilio Vitolo Jr:n kanssa syksystä 2020 kevääseen 2021.