Tauskin jättimäinen elämänmuutos: ”jää eläkkeelle” ja aloittaa uuden arjen Turkissa – lataa suorat sanat väleistään ex-vaimo Virpi Kätkään

Laulaja Tauski Peltonen täyttää marraskuussa 60 vuotta ja kertoo lopettavansa keikkaelämän siihen. Nyt häntä odottavat uudet bisnekset Välimeren rannalla.

Laulaja Tauski Peltonen täyttää 15. marraskuuta 60 vuotta. Se on samalla viimeinen päivä, jolloin hänet voi nähdä keikalla.

– Lopetan esiintymisen ja jään laulajana eläkkeelle. Minua ei enää saa 500 euron keikoille, se loppuu nyt, Tauski ilmoittaa.

– Syntymäpäiväni on viimeinen päivä, jolloin minut on mahdollista saada esiintymään. Sen jälkeen ei ole olemassa puhelinnumeroa, josta minut voisi tilata keikalle.

Sen verran Tauski loiventaa ilmoitustaan, että satunnaisen erikoisesiintymisen hän saattaa suostua vielä joskus elämässään tekemään, mutta muuten esiintymiset loppuvat 60-vuotispäivänä.

– Sanon kaikille hei hei ja lopetan. Rakastan laulamista ja yleisöä, mutta en halua olla se vanhus, joka raahautuu ihmisten eteen säälittäväksi. En jää roikkumaan vaan poistun kunnialla, Tauski julistaa.

Hän kertoo pohtineensa ratkaisua jo pidempään ja tehneensä päätöksen puolisen vuotta sitten edellisenä syntymäpäivänään.

Kesäkuukaudet kuluvat vielä keikkaillen.

– Kesä on keikkoja täynnä, ja ne hoidan, mutta heti niiden jälkeen syyskuun alussa lähden Turkkiin. Palaan sieltä lokakuussa tekemään viimeiset keikkani, ja marraskuussa tämä touhu on ohi.

Tauski on tehnyt pitkän uran laulajana ja haluaa päättää sen kunnialla.

Eläkkeelle jääminen ei tarkoita toimettomuutta vaan tekemisen muuttumista.

– Siirryn Turkkiin yrittäjäksi. Minulla on aina ollut laulamisen ohessa muita bisneksiä. Tauski on artisti, mutta Tauno Peltonen on bisnesmies.

Nyt suunnitelmana on ryhtyä risteilyisännäksi.

– Tauskin lemmenlaiva on alus, jolla risteillään Turkista Kyprokselle. Syntymäpäiväni jälkeisenä päivänä vedän jalkaani valkoiset shortsit ja uusi elämä alkaa siitä.

Tauski palasi Turkin-kodistaan Suomeen keskiviikkoaamuna.

– Tulin hankkimaan sopivaa alusta. Jännä juttu, että risteilyaluksen saa Suomesta paljon halvemmalla kuin Turkista. Ajetaan alus Alanyaan ja aloitetaan risteilyt, Tauski kaavailee.

Keskiviikkona iltapäivällä hän pyörähti CatCatin 30-vuotisjuhlissa Hampton Bay -ravintolassa Helsingissä.

– Arvostan heidän ammattitaitoaan. CatCat on lavalla lyömätön. Heistä loistaa aito ilo ja energia. Muut naisartistit eivät pysty samaan, Tauski arvioi.

– Olen tehnyt CatCatille paljon biisejä ja myös kaksi lasta, Tauski hihkaisee.

Hänellä on entisen vaimonsa, CatCatin toisen osapuolen Virpi Kätkän kanssa kaksi teini-ikäistä lasta. Pari erosi vuonna 2009, mutta palasi sen jälkeen hetkellisesti yhteen. Suhteen lämmittely ei kestänyt kauaa, mutta senkin jälkeen on oltu paljon tekemisissä jo lastenkin takia.

– Virpi on ollut elämäni suurin rakkaus, mutta on vain hyväksyttävä, että se rakkaus ei riittänyt. Rakkaustarinamme on tullut loppuunsa, Tauski sanoo.

Pari tutustui vuonna 1993. Vaikka välillä ollaan oltu erossa, Tauski sanoo juosseensa Virpin perässä 30 vuotta.

Kätkän sisarukset ovat olleet Tauskille aina tärkeitä. Erityisesti Virpin (oik.) kanssa hänellä on pitkä historia.

– Ja juoksin taas, mutta enää en jaksa. Lopetimme yhteiset tekemiset viime kesään, enää ei lenkkeillä yhdessä eikä tehdä yhdessä musiikkia.

Tauski laskee, että on saanut olla Virpin elämässä 29 vuotta – pidempään kuin kukaan muu mies.

– Se on minulle tärkeää ja olemme ikuisesti hyviä ystäviä, mutta olen saanut katsella kaunista Virpiä tarpeeksi, Tauski tokaisee.

– Enää emme elä millään tavoin yhteistä elämää. Lapset alkavat olla sen ikäisiä, ettei heidänkään takiaan tarvitse olla jatkuvasti tekemisissä eikä viettää yhteisiä hetkiä.

Kun lapset aikuistuvat, entisillä puolisoilla ei enää ole Tauskin mielestä tarvetta pitää yhteyttä.

– Niin kävi ensimmäisen vaimoni kanssa. Sitä mukaa kun lapset aikuistuivat, yhteydet vähenivät ja nykyään emme ole Tinan kanssa lainkaan yhteyksissä, vaikka asumme lähekkäin.

Tauski jättää takaporttia hitusen raolleen. Hän saattaisi vielä joskus tehdä biisin CatCatille.

– Jos Virpi soittaisi ja pyytäisi, jahdin kannella auringonpaisteessa kirjoitettu biisi olisi siellä hetkessä, Tauski tuumii.