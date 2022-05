CatCat-duoa kosiskellaan keikan jälkeen paljuseuraksi – Virpi Kätkä paljastaa, millaisista kosiolahjoista hän on kieltäytynyt

Kun Virpi ja Katja Kätkä juhlivat keskiviikkona CatCat-duonsa 30-vuotista taivalta, tilaisuus oli sisarusten näköinen. Helsinkiläinen Hampton Bay -ravintola täyttyi hyväntuulisuudesta ja hersyvästä huumorista.

– Meiltä itseltämme hymy ei ole hyytynyt 30 vuoden aikana. Koskaan ei kyllästytä lähteä keikalle. Pyrimme siihen, että myös yleisö poistuu jokaiselta keikaltamme hyvillä mielin ja hymy herkässä, Katja Kätkä sanoo.

Sisarukset ovat vähintäänkin yhtä näyttäviä kuin uransa alussa. Tuntuu kuin vuodet eivät koskettaisi heitä lainkaan. Lienee selvää, että varsinkin kiihkeimmät miesihailijat saattavat joskus kuumentua vähän liikaakin.

– Kirjeissä on tullut monta kosintaa, mutta silmikkäin kukaan ei ole polvistunut kosimaan. Treffipyyntöjä tulee nykyäänkin, mutta myös pippelinkuvia, Katja kertoo.

– Keikan jälkeen kutsutaan jatkoille, sauna olisi kuulemma lämmin tai kysytään, lähdettekö paljuun. Niitä pyyntöjä tulee edelleenkin paljon.

Lämmittäähän se mieltä.

– Olemme nauraneet Virpin kanssa, että vielä yli viisikymppisenäkin olisi vientiä, Katja hymyilee.

Kätkän siskokset esiintyivät omissa juhlissaan. Paikalla oli myös useita Selviytyjät Suomi -kilpailijoita, sillä Virpi Kätkä tuli juhliin suoraan ohjelman kuvauksista Malesiasta.

Katja on ollut naimisissa kohta 27 vuotta, mutta Virpi on vapailla markkinoilla.

– Miehet lähestyvät, mutta kunnioittavasti. Olen saanut kalliita lahjoja, vaikka olen sanonut heti, etten halua ottaa niitä vastaan, koska en ole etsimässä miestä, Virpi Kätkä kertoo.

Silti hänen on haluttu ottavan lahjat vastaan.

– Timanttikorvakoruja ja kaulakoruja on annettu, vaikka koetan kieltäytyä. Minulla on monia miehiä kavereina, mutta parisuhdetta en ole etsinyt.

Virpi huomauttaa, että häntä on turha pyrkiä lähestymään somessa, sillä hän ei vastaile tuntemattomien viesteihin.

– Haluan kohdata ihmiset oikeasti. Keikan jälkeen jäämme aina pitkiksi ajoiksi juttelemaan kaikkien kanssa.

Sisarukset selviävät ylikiihkeistä ihailijoista kuten monista muistakin asioista.

– Huumori auttaa monessa kohtaa. Huumori kuuluu keikoillemme kuten elämäämmekin. Juttelemme ja heitämme vitsejä esityksen aikana ja myös keikkojen jälkeen ihmisten kanssa jutellessamme.

Juhlissa oli mukana myös Katja Kätkän perhe: puoliso Janne (oik.) sekä lapset Janette, 20, ja Christian, 25.

Kaksikossa on eräs hyvin arvostettava piirre: he ovat lojaaleja. Se näkyy kaikessa tekemisessä. Esikoisalbumin julkaisi toinen levy-yhtiö, mutta sen jälkeen yhteistyötä on tehty Erkki Puumalaisen johtamien levy-yhtiöiden kanssa jo 29 vuotta.

– Ilman yhtäkään allekirjoitusta yhdessäkään sopimuksessa. Ja hänen kanssaan mennään loppuun asti. Luottamus on vahva, Katja vakuuttaa.

Torniosta kotoisin olevien sisarusten vanhemmat kiersivät esiintymässä tanssibändin kanssa.

– Olimme jo pienenä mukana pitkilläkin keikkamatkoilla.

CatCatin tulevan juhannuskeikan yhteydessä Aavasaksan Vaaralla juhlitaan myös kirjan julkaisua, jossa muun muassa sisarusten vanhemmat kertovat keikkamuistojaan.

– Mukana on myös meidän keikkatarinoitamme, Katja mainitsee.

Virpi ja Katja Kätkä saavat miesfaneiltaan kalliita lahjoja, vaikka yrittävät niistä kieltäytyä.

CatCat aikoo jatkossa rajoittaa esiintymisiä kesäkauteen, jotta aikaa jää myös muille tärkeille asioille. Virpi opiskelee teologiaa ja Katja opettaa musiikkiopistossa.

– Valmistumiseeni menee vielä jokunen vuosi, mutta nyt kiinnostaisi päästä talvikaudeksi seurakuntaan töihin, esimerkiksi työskentelemään rippikoululaisten kanssa, Virpi paljastaa.

Malesiasta Selviytyjät-ohjelman kuvauksista tiistaina palannut Virpi on seurannut sarjan amerikkalaiskaudet ja ollut itsekin mukana aiemmalla kaudella.

– Luulin tietäväni, millaisia asioita voi tapahtua, mutta en tiennytkään. Kaikki arvailut menivät mönkään, kun yllätyksiä tuli niin paljon, Virpi pyörittelee päätään.