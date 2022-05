Niko Saarinen teki Selviytyjät-kuvausten jälkeen radikaalin päätöksen – ”Oli todella rankka kausi”

Niko Saarinen suunnittelee jättävänsä tosi-tv-ohjelmat taakseen lukuisien formaattien jälkeen.

Syksyllä nähtävä seuraava Selviytyjät Suomi -kausi saattaa jäädä Niko Saarisen, 35, viimeiseksi tosi-tv-ohjelmaksi.

– Minulla alkavat kolkuttaa eläkepäivät tosi-tv:stä. Elämässä on menossa murrosvaihe, ja siihen eivät enää välttämättä kuulu tosi-tv-sarjat, Niko Saarinen yllättää.

Hän aloitti alkuvuodesta NRJ-radiokanavalla viikonloppujuontajana, ja hänen vetämiään ohjelmia on perjantaista sunnuntaihin.

– Kalenteriin on nyt vaikea sijoittaa pitkiä kuvausjaksoja, joita tosi-tv yleensä vaatii. Selviytyjät oli sovittu niin paljon ennalta, että se vielä onnistui, Niko perustelee.

Ajatukseen lopettamisesta saattaa vaikuttaa sekin, että Saarinen palasi kuukauden kuvauksista Malesiasta edellisenä päivänä. Kun rankkojen kuvausten aiheuttama väsymys väistyy, voi taas tuntua toiselta.

– Oli todella rankka kausi. Menee heittämällä rankkojen kokemusten kolmen kärkeen, Niko Saarinen arvioi.

CatCat-duon Virpi Kätkä on myös mukana tulevalla Selviytyjät-kaudella, joten Saarinen saapui keskiviikkona Helsingissä Hampton Bay -ravintolassa pidettyihin Virpi ja Katja Kätkän uran 30-vuotisjuhliin.

Saarisella on vertailukohtaa selviytymistä vaativista tosi-tv-ohjelmista, sillä hän on kisannut myös muun muassa Viidakon tähtösissä ja Selviytyjät Pohjolassa. Ja tietynlaisia selviytymistaitoja vaativat myös Farmi- ja Big Brother -ohjelmat, joissa niissäkin Saarinen on nähty.

Malesiassa yllätti moni asia, myös sää.

– Siellä on rankka ilmasto, sääolosuhteet vaihtelevat tosi paljon.

Ohjelmaan kuuluva pelaaminen käynnistyi vauhdilla.

– Koska mukana oli aiemminkin Selviytyjissä olleita, meillä oli jo käsitys, miten peli lähtee rakentumaan. Ja se tapahtuu nopeasti.

Kehittyy helposti itseään ruokkiva kauhunkierre, kun halutaan ehtiä solmia liittoja ennen kuin joku toinen ehtii edelle.

Saarinen kokee Selviytyjien kuten monen muukin vastaavan ohjelman mukavana puolena sen, että kuvauksissa joutuu olemaan erossa somemaailmasta.

– Arkeni pyörii sometöiden ympärillä. Kun puhelin viedään pois, alkaa nähdä maailmaa eri tavalla. Tykkään siitä fiiliksestä, koska somesta ei tule oltua muuten erossa oikein koskaan.

Saarisella elämästä ilman kännykkää eri ohjelmien kuvauksissa on moninkertaista kokemusta.

– Olen eristänyt itseni ulkomaailmasta viihteen nimissä jo monta kertaa, Niko nauraa.