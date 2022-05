Mari Perankosken ja Jouni Hynysen ”parisuhdeaika” naurattaa Instagramissa – rokkari pamautti kaunistelemattoman vastauksen vaimolleen

Mari Perankoski on sitä mieltä, että on huvimajan maalauksen aika. Jouni Hynynen ei ole aivan yhtä innostunut.

Näyttelijä Mari Perankoski ja rockmuusikko Jouni Hynynen ovat viihdyttäneet Instagram-seuraajiaan viime aikoina remonttipäivityksellä. Aviopari on tehnyt ahkerasti remonttia muun muassa kesämökillään, ja välillä ikuinen maalaaminen ja korjaaminen on kiristänyt heidän hermojaan.

Keskiviikkona Perankoski julkaisi Instagramissa keväisen videon, jolla hän kertoo viettävänsä ”parisuhdeaikaa remppa-uggelin” kanssa. Videon remppa-uggeli eli Jouni Hynynen istuskelee keinutuolissa ihailemassa järvimaisemaa, mutta Perankoskella on hänelle muita suunnitelmia.

– No niin Jouni, nyt kun sie oot neljä tuntia ajellut tänne saareen ja pitkälti toista tuntia saanut nauttia tästä mökin rauhasta, niin huomenna on sitten maalaustalkoot, Perankoski vinoilee.

Näyttelijä esittelee videolla uudenkarheaa huvimajaa, jonka puiset seinät kaipaavat väriä.

– Minkäs värinen tuosta huvimajasta tulee? hän kysyy puolisoltaan.

– No vit... korjaan mattamusta ja se on vi*** varma, Hynynen sanoo painokkaasti.

– Mutta sehän on huvimaja! Ethän sie sitä mustaks voi, Perankoski jatkaa.

– Se on musta, Hynynen pamauttaa.

Pariskunnan sanailu maalin väristä on kirvoittanut Instagramissa huvittuneita kommentteja ja nauruhymiöitä. Monen mielestä Hynynen on valinnut juuri sopivan värin huvimajalle, mutta muusikon maalausinnosta ei olla aivan vakuuttuneita.

– No nyt on joutilasta aikaa, kun kiikkustuoliin pääs istumaan. Johan sitä on kiikkustuoli iässä, eräs Perankosken seuraaja kuittailee Hynyselle.

– Mustalla mennään siihen asti että joku keksii jotain tummempaa... toinen jatkaa.

– Musta kuin sieluni, kolmas kiteyttää.

– Aina pirteä musta, neljäs jatkaa vinoilua.

– Maalari odottaa seuraavaa päivää into pinkeenä, viides huomaa Hynysen jurosta olemuksesta.

Torstaina selvisi, että Hynynen sai kuin saikin tahtonsa läpi ja parin uusi huvimaja maalattiin mustaksi.

– Kyllä se mustaks vetää. Ja otti vielä naapurinrouvan kikkailemaan rikoskumppaniksi, Perankoski toteaa Instagramissa.