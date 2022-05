Leijonien MM95-sankari Jarmo Myllys edusti Liisa-rakkaansa kanssa – ensimmäinen yhteiskuva!

Upeaan punaiseen asuun pukeutunut näyttelijä ja laulaja Caron Barnes (nyk. Wuotila) on yksi uuden The Voice of Finlandin seniorikauden kilpailijoista. 80-luvun alussa Suomeen tullut lavatähti muistetaan muun muassa Uuno Turhapuro -elokuvasta.