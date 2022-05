Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström kertoo, mikä on suomalaisten yleisin ongelma makuuhuoneessa – korona-aika toi mukanaan uuden ilmiön

Tv:stä tutun Marja Kihlströmin vastaanotolla toistuvat usein samat teemat. Korona-aika sen sijaan on tuonut mukanaan niin negatiivisia kuin positiivisiakin puolia.

Yksi Suomen tunnetuimmista erityistason seksuaaliterapeuteista (NACS) Marja Kihlström, 37, on nähnyt työssään lähes kaiken. Sex Tape Suomen ja Naked Attraction Suomen juontajanakin tunnettu Kihlström pitää vastaanottoaan Helsingin Töölössä.

Kihlströmin asiakkaat ovat kaikenikäisiä ja vastaanotolla näkyy sukupuolten moninaisuus. Osa on perheellisiä, jotkut elävät monogaamisissa suhteissa ja toiset monisuhteissa, osa taas on sinkkuja.

Tarinoita on lähes niin paljon kuin asiakkaitakin, mutta yksi teema tuntuu toistuvan suomalaisten kohdalla erityisen paljon: Kihlströmin kokemuksen mukaan yleisin syy tulla seksuaaliterapeutin pakeille on halujen kohtaamattomuus tai haluttomuus.

– Halujen eriparisuus ja haluttomuus on ehkä yleisin syy tulla vastaanotolle. Siihen liittyy paljon myös sitä, etteivät seksuaaliset toiveet kohtaa suhteessa eli lopulta haasteen aiheuttaja onkin muu asia kuin miksi alun perin tultiin, Kihlström kertoo.

– Usein käy kuitenkin niin, että kun opitaan puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä, huomataan, että itseasiassa halut kohtaavatkin yllättävän hyvin tai haasteeseen löydetään muita ratkaisuja, jotka sopivat molemmille.

Kihlström juontaa myös Naked Attraction Suomi -ohjelmaa.

Juuri sen takia Kihlströmin mielestä yksi suomalaisten suurimpia haasteita onkin puhuminen. Harva tämän hetken aikuinen on saanut hyvää seksuaalikasvatusta, mikä näkyy Kihlströmin työssä selkeästi.

– Seksuaalisuudesta puhumaan oppiminen olisi hirveän tärkeää, koska omista toiveista kertominen on isossa roolissa niin suhteen kuin seksinkin osalta.

– Onneksi sitä taitoa voi ottaa haltuun missä iässä tahansa, joten toivoa ei kannata missään nimessä menettää.

Usein Kihlström kannustaa pareja miettimään seksiä isompana kokonaisuutena.

– Seksuaalisuuteen kuuluu muukin kuin vain seksi. Kosketuksen merkityksen oivaltaminen voi parantaa seksiä monella tavalla. Seksi on muutakin kuin yhdyntää, mikä varsinkin heteropareilla tuntuu usein unohtuvan. Eikä nautinnon merkitystä saisi unohtaa. Nautintoahan voi löytää niin monin tavoin kumppanin tai kumppanien kanssa.

Korona-aika on näkynyt Kihlströmin työnkuvassa paljon. Rajoitusten myötä sekä lapset että aikuiset saattoivat olla pitkiä aikoja kotona etätöissä ja opiskelemassa.

– Korona-aika on vaikuttanut terapeutin näkökulmasta niin, että osalla ongelmat on tiivistyneet juuri tuon takia, ja on tullut aidosti aiempaa isompia kriisejä. Ovathan etätyöt aiheuttaneet todella haastavia tilanteita, mikä on aidosti ymmärrettävää.

Tosin Kihlström kertoo nauraen, että myös positiivisia vaikutuksia on ollut havaittavissa.

– Sain esimerkiksi Instagramissa paljon viestejä, että kun lapset saatiin takaisin kouluun rajoitusten jälkeen, niin vanhemmilla koitti uusi huuman aika.

– Olen kuullut paljon tarinoita iloisesta lounasseksistä kesken etätyöpäivien.

Marja Kihlström edusti Venla-gaalassa toukokuussa 2022.

Samaan aikaan kuitenkin yksinäisyyden kokemus on kasvanut. Erityisesti sinkkujen treffailu on ollut hankalaa.

– Yksinäisyys on noussut esiin vahvana teemana sinkkujen osalta, mutta myös parisuhteissa.

Tietysti myös jälkikasvusta haaveileminen on ollut esillä vastaanotolla, sillä korona-aika on Kihlströmin kokemuksen mukaan saanut monissa aikaan valtavan suuria pohdintoja.

– Vauvabuumi on näkynyt selvästi. Monet asiakkaani ovat pohtineet koronavuosien aikana, että pitäisikö yrittää tehdä lapsi. Siitä ei ole aina oltu samaa mieltä.

– Koronavuosi on siis todella pistänyt ihmiset miettimään, mitä he haluavat elämältään. Se itsessään on mielestäni myönteinen asia.

Kihlström nähdään 27. toukokuuta alkaneen Sex Tape Suomen toisen kauden juontajana.

Kauden aikana nähdään 11 pariskuntaa, jotka avaavat rohkeasti ja avoimesti kipukohtia elämästään ja suhteistaan. Mukana on tällä kertaa myös neljä sinkkua. Osallistujat kuvasivat ohjelmaa varten arkeaan ja seksielämäänsä viikon ajan.

Tällä kaudella on panostettu yksityiskohtaan, joka puhutti ensimmäisellä kaudella.

– Siitä oli ensimmäisen kauden aikana jonkin verran keskustelua, että olipa ohjelmassa lopulta vähän seksiä. Nyt on enemmän.

Avointa puhetta suosiva Kihlström kertoi IS:lle saaneensa valtavan palautetulvan kerrottuaan silikonirinnoistaan Instagramissa.

Kihlström otti silikonirinnat marraskuussa 2021, ja kertoi asiasta somessaan tämän vuoden toukokuussa.

– On reilua kertoa, että rinnat eivät näytä tältä imetyksen jälkeen, ja että tämä oli harkittu pääös.

