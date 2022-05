Sex Tape Suomen juontaja Marja Kihlström, 37, salaili silikonirintojen ottamista oleellisen syyn vuoksi – sitten miehiltä alkoi tulvia yllättäviä viestejä

Sex Tape Suomi -ohjelman juontaja, seksuaaliterapeutti Marja Kihlström vannoo avoimuuden ja tabujen rikkomisen nimeen niin työssään kuin yksityiselämässäänkin. Jotkut asiat ovat kuitenkin niin henkilökohtaisia, että niiden käsittelemiseen menee jonkin aikaa.

Alastonkuvaukset näkötornissa kesken lenkin, intiimejä sitomisleikkejä ja arkaluontoisista avautumista tv-kameroiden edessä. Esimerkiksi tällaiset teemat nousevat esiin Sex Tape Suomen toisella kaudella, joka alkaa discovery+-palvelussa 27. toukokuuta.

Sex Tape Suomen ensimmäinen kausi kohautti ja herätti keskustelua kaksi vuotta sitten. Uudella kaudella ei ole otettu askelia taaksepäin, päinvastoin. Juontaja, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) ja Puhu Muru -podcastistaan tunnettu Marja Kihlström, 37, kertoo sarjan olevan nyt entistä rohkeampi.

– Tällä kaudella ollaan entistä avoimempia. Se varmaan auttoi, että ohjelma tulee nyt toisen kerran. Ihmiset tiesivät jo hakiessaan, mistä on kyse, Kihlström sanoo.

Kauden aikana nähdään 11 pariskuntaa, jotka avaavat rohkeasti ja avoimesti kipukohtia elämästään ja suhteistaan. Mukana on tällä kertaa myös neljä sinkkua. Osallistujat kuvasivat ohjelmaa varten arkeaan ja seksielämäänsä viikon ajan.

Tällä kaudella on panostettu myös yksityiskohtaan, joka puhutti ensimmäisellä kaudella.

– Siitä oli ensimmäisen kauden aikana jonkin verran keskustelua, että olipa ohjelmassa lopulta vähän seksiä. Nyt on enemmän.

Toisella kaudella nähdään 11 pariskuntaa. Yksi heistä on Pauliina ja Mikko, jotka harrastavat BDSM:ää.

Mikään aikuisviihdeohjelma Sex Tape Suomi ei kuitenkaan ole. Kihlström korostaa, että intiimistä materiaalista huolimatta ohjelman syvin olemus löytyy aidoista kohtaamisista ja oivalluksista.

– Tämä ei ole mikään porno-ohjelma, jossa selostan osallistujien seksiasentoja. Ohjelman idea on, että niin osallistujat kuin katsojat pääsevät peilaamaan omia suhteitaan muiden tavallisten suomalaisten suhteisiin.

Kauden aikana päästään käsiksi moniin sellaisiin teemoihin, joihin ei ensimmäisen kauden aikana päästy pureutumaan, kuten miesten erektio-ongelmiin, vaikeuteen ottaa vastaan läheisyyttä tai raskauden jälkeisiin kehonkuvan muutoksiin.

Kihlströmille jäi mieleen kuvausten aikana tapahtunut tilanne, jossa kaksi miespuolista osallistujaa kertoivat avoimesti erektio-ongelmistaan.

– He tajusivat siinä sohvalla, että he eivät ole koskaan puhuneet tästä toisen miehen kanssa. Luulen, että tällaiset teemat kolahtavat mieskatsojiin.

Myös äitiyden ja raskauden tuomat muutokset seksielämään ovat vahvasti esillä.

– Ohjelmaan osallistui yksinhuoltajaäiti, joka oli aivan superiloinen löydettyään seksiseuraa lähdettyään viettämään iltaa. On raikasta tuoda esiin, että vaikka on pienen lapsen äiti, saa haluta ja harrastaa seksiä ja olla siitä fiiliksissään.

Marja Kihlström on ollut miehensä Matin kanssa yli 10 vuotta.

Suoraa puhetta suosivalla Kihlströmillä on itsellään vain yksi ohjenuora sen suhteen, mitä hän jakaa omasta yksityiselämästään muille: asian tai teeman täytyy olla jo käsitelty omassa päässä tai kumppanin kanssa. Kihlströmin perheeseen kuuluvat 15-, 11-, ja 7-vuotiaat lapset sekä puoliso Matti, jonka kanssa Kihlström pyörittää yritystään.

Juuri sen takia Kihlström käsitteli oman parisuhteensa ison kriisin ensin kumppaninsa kanssa yhdessä, ennen kuin hän pystyi puhumaan asiasta muille. Pikkulapsivuosien aikana Kihlströmillä oli vaikeaa puolisonsa kanssa, jonka seurauksena hän päätyi suutelemaan toista miestä.

Nyt asiasta voi puhua, mutta tie avoimuuteen on ollut vaiherikas ja pitkä.

– Jos asia on kesken, silloin en puhu siitä. Olemme käsitelleet puolisoni kanssa pikkulapsivuosien kriisin, joten siksi minun on turvallista puhua siitä.

– En riko mitään, jos kaikki mitä sanon, on puhuttu jo kotona läpi.

Samoin Kihlström menetteli, kun hän päätti ottaa silikonirinnat. Leikkaus tehtiin viime marraskuussa, mutta Kihlström piti asian salassa yli puoli vuotta.

– Halusin antaa itselleni aikaa tottua uusiin rintoihini ennen julkista keskustelua.

Kun Kihlström kertoi asiasta somessa toukokuussa, roihahti keskustelu heti kuumana.

– Olen käynyt huimia keskusteluja ihmisten kanssa silikonien ottamisesta. Viestejä tuli valehtelematta noin 500.

– Jopa miehiltä tuli kiitoksia, että osassa perheistä vaimot olivat ottaneet puheeksi, miten ovat kärsineet kehonsa muutoksista, eivätkä ole uskaltaneet sanoa ääneen, että haluaisivat silikonit. Se on kuitenkin asia, joka helposti nykypäivänäkin tuomitaan.

Negatiivista palautetta ei juurikaan mukaan mahtunut.

– Taisin saada yhden ainoan ilkeän viestin. Negatiivisen palautteen vähyys johtui ehkä siitä, että sanoin tiukasti, ettei tämä ole mielipidekysymys, vaan tässä on kyse kehorauhasta. Minulla on oikeus tehdä kehollani mitä haluan.

Ajatus silikonirintojen ottamisesta alkoi kehittyä jo ensimmäisen lapsen saamisen jälkeen. Kihlström on imettänyt kolmea lastaan yhteensä kahdeksan vuotta. Kuopusta hän kertoo imettäneensä neljä vuotta.

Myös se oli tärkeä syy kertoa avoimesti silikonirinnoista.

– On reilua kertoa, että rinnat eivät näytä tältä imetyksen jälkeen, ja että tämä oli harkittu päätös.

– Silti koko prosessi yllätti. Miten paljon mielessä tapahtuvia asioita tähän liittyi fyysisen operaation lisäksi!

Tärkeässä osassa koko prosessin aikana olivat myös Kihlströmin läheiset.

– Minulla oli ihanat tukijoukot, ystävät ja äiti ja aviomies. Aviomieheltä tosin en kauheasti asiasta kysynyt, hän sai tilaisuuden kertoa vain sen, jos olisi vastustanut kovasti asiaa.

Kihlström painottaa, ettei hänen tarkoituksensa ole kannustaa ketään ottamaan silikoneja. Varsinkin nuorille hän toivoo malttia ja harkintaa.

– Nuorimmille sanoisin, että odottakaa muutama vuosi. Tärkein syyni puhua tästä on se, että haluan tässäkin asiassa poistaa vastakkainasettelua. Tämä on jokaisen oma valinta, on imettänyt tai ei.

Imettämisen aiheuttamat muutokset saivat Marja Kihlströmin pohtimaan silikonirintojen ottamista. Operaatio tehtiin marraskuussa 2021.

Vaikeista asioista puhuminen on Kihlströmille muutenkin tärkeää, koska sen kautta on mahdollisuus normalisoida asioita, rikkoa tabuja ja jopa tehdä pysyviä parannuksia ihmisten elämään.

Kihlström avautui äskettäin kuukautisiin liittyvästä häpeästä Instagramissaan, ja sai yllättäen viestitulvan myös miehiltä. Eräs mies kertoi Kihlströmille yksityisviestillä, että kirjoitus poisti ennakkoluuloja naisten kuukautisia kohtaan jopa siinä määrin, että hänen seksielämänsä sai uutta potkua. Kihlstörm sai mieheltä luvan kertoa tapauksen julkisesti.

– Hän avautui minulle yksityisviestillä, miten hän aiemmin kammoksui vaimonsa kuukautisia, mutta kirjoituksieni myötä hän oli uskaltautunut antamaan suuseksiä, vaikka vaimolla oli kuukuppi ja se aika kuukaudesta.

– Ihmiset kertovat minulle asioitaan siis hyvin avoimesti. Sitten kehun ja kannustan heitä. Minulla on mahtavat seuraajat somessa.

Marja Kihlström on erityistason seksuaaliterapeutti. Nyt hänet nähdään toista kertaa Sex Tape Suomen juontajana.

Kihlström kertookin saavansa jatkuvasti uusia oivalluksia niin työssään seksuaaliterapeuttina kuin tv-asiantuntijanakin. Koko kevään hän on rakentanut Puhu Muru Akatemiaa eli omaa verkkokurssialustaa tiiminsä kanssa. Pian lanseerataan uusi Parisuhteen Bootcamp. Sex Tape Suomen lisäksi Kihlström on luotsannut Naked Attraction Suomi -ohjelmaa, jota tehdään jo kolmatta kautta.

– En ole vielä kohdannut työssäni päivää, jolloin en saisi uusia näkökulmia asioihin. Pääsen tarkastelemaan myös omaa henkilökohtaista elämääni samalla, kun kehityn terapeuttina. Se on mahtava bonus.

Sex Tape Suomi discovery+-palvelussa kaksi jaksoa perjantaisin.