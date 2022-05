Jarkko Stenius on elänyt poikkeuksellisen elämän, joka jätti karut jäljet – kaikki muuttui Thaimaassa, ja lopulta hän teki täyskäännöksen

Jarkko Stenius jätti päihdesekoilut, tappelut, nyrkkeilyuransa ja portsarin työt. Nyt hän on kirjailija ja opastaa muita mielenrauhaan.

Jarkko Stenius, 50, on lähdössä lomalle Kreikkaan. Elämä menee muutenkin mukavasti: hänen Portsari-jännitysromaaninsa (Like) on vastikään julkaistu.

Kaikki olisi toisin, jos Stenius ei olisi päättänyt pelastaa itseään. Hän työskenteli pitkään portsarina ja keräsi palkintoja thainyrkkeilijänä, mutta hän myös käytti liikaa päihteitä ja antoi nyrkin puhua puolestaan kehän ulkopuolellakin.

– Elämääni hallitsi virheellinen ajattelu. Päihdesekoilussa tyypillistä on syyttää aina kaikesta muita, Stenius kertoo.

Rankasta elämästään Stenius kertoi 2015 julkaistussa Nyrkkisankari-kirjassaan. Alamäki alkoi 1990-luvun lopussa ja päättyi 2010, kun hän sai herätyksen itsetutkiskeluun thaimaalaisen luostarin retriitissä.

– Aloin ymmärtää eri syiden ja seurausten yhteyttä.

Nyrkkisankari-kirja syntyi osittain Steniuksen itsetutkiskelusta, sen tekemiseen meni 15 vuotta. Steniuksen pahan olon vyyhtiin kuuluivat päihteiden lisäksi nyrkkeilyn aiheuttamat terveysongelmat ja lapsuudessa nähty väkivalta.

Stenius alkoi jo pikkupoikana kirjoittaa tarinoita. Hän oli herkkä poika, joka kuvitteli, että kovuudella pärjää parhaiten. Rambo oli hänen idolinsa.

– Kovuus on usein herkimpien suojakuori.

Hyvää miehen mallia Stenius ei saanut mistään. Väkivaltainen isä häipyi varhaisessa vaiheessa perheen elämästä. Perinnöksi hän jätti synkän ja syyttävän ajattelutavan.

Jarkko Stenius kuvaa uudessa jännitysromaanissaan portsarin työtä, joka on hänelle tuttua.

Steniuksella on äiti.

– Hän on tyytyväinen, ettei tarvitse enää pelätä poikansa puolesta.

On Stenius itsekin pelännyt. Kerran hän joutui Thaimaassa vankilaan kahdeksaksi päiväksi. Syynä oli väkivaltainen käyttäytyminen.

– Siinä hässäkässä poliisi melkein ampui minut. Rahalla pääsin sitten vapaaksi.

Parikymmentä vuotta Stenius teki portsarin töitä. Niitä hän suosittelee nyt vain lehmänhermoisille. Hänellä itsellään sytytyslanka oli lyhyt.

– Jos oma hermorakenne on ylikiihtyvä, voi tapahtua kaikenlaista. Pari tuomiota sain väkivallan käytöstä, Stenius kertoo.

Portsari on Steniuksen neljäs jännitysromaani ja uuden jännityssarjan avaus. Kirjan päähenkilö Kessu muistuttaa aika paljon häntä itseään.

– Fiktion kirjoittaminen oli aluksi vaikeata, mutta sitten innostuin, Stenius kertoo.

On kirjassa hänen omiakin kokemuksiaan. Portsarina hän ehti nähdä kaikenlaista. Viimeisen kerran hän oli portsarina 2017.

– Portsarina kyynistyy, koska siinä näkee ihmisten huonoimpia piirteitä, Stenius sanoo.

Portsari on Steniuksen neljäs jännitysromaani.

Hän oli portsarina pubeissa, joissa illan päätarkoitus on humaltuminen.

– Pahimpia ovat juoppohullut, niihin ei saa mitään kontaktia, Stenius muistelee kohtaamiaan vaikeita tilanteita.

Kirjan Kessu sanoo, että portsarin näkökenttä pysyy laajana tiukoissakin tilanteissa.

– Oikeastaan pahimpia tapauksia ovat usein keski-iän ylittäneet naiset, jotka eivät kestä kuulla sitä, että ovat jo liian humalassa. Naisiin ei voi käyttää pientäkään voimaa. Jos kädestä ottaa ja tulee mustelma, siitäkin voi tulla sanomista, Stenius kertoo.

Paljon oli myös humalaisia, jotka pyrkivät sinnikkäästi sisälle, vaikka oli selvästi sanottu, että ovi ei nyt avaudu.

– Mutta tappeluhaastajat ovat tavallaan hauskoja.

Kyllä Stenius myös viihtyi portsarina. Hommassa oli säpinää ja siinä saattoi tienata kivasti. Tänä päivänä portsarien tipit jäävät pieniksi, koska monilla ei ole käteistä.

Portsarin hommat eivät ainakaan vähentäneet Steniuksen sisällä kytenyttä aggressiivisuutta.

– Siinä työssä joillekin voi tulla myös väärä mielikuva omasta vallasta, varsinkin alkuvaiheessa, Stenius kertoo.

Eikä Stenius voinut aikoinaan kuvitellakaan, että hän on vielä mielenrauharetriittien vetäjänä. Lisäksi hän vetää kehonhuoltotunteja.

– Olisin haudassa, jos näin ei olisi tapahtunut, hän sanoo.

Mielenrauharetriittejä Stenius pitää rauhallisessa ympäristössä, joskus myös ulkomailla.

– Eniten asiakkaina on suorittajatyyppejä, joiden energia on mennyt työntekoon. Itsensä tuhoamiseen ei tarvita nyrkiniskuja, riittää että painaa duunia koko ajan.

Stenius on huomannut, että monen päässä soi vanhemmilta tullut komento: töitä pitää tehdä. Niin tietenkin pitääkin, mutta muutakin kannattaisi tehdä.

Jarkko Stenius on ollut myös menestynyt thainyrkkeilijä. Hinta oli kova: hän kärsii edelleen lyöntien seurauksista.

– Yhteiskunnan vaatimukset ovat nyt kovia. Ihmisistä puristetaan kaikki mehut, Stenius sanoo ja hymähtää.

Nuorena poikana Stenius oli myös Ranskan muukalaislegioonassa. Hän luuli saavansa siellä isällistä kurinpitoa, mutta tarjolla oli lähinnä vain kaakaota.

– Etsin sieltäkin kotia. Muukalaislegioona on yksi pakopaikka eksyksissä oleville. Osa pakenee muukalaislegioonaan, osa päihteisiin ja osa työntekoon, Stenius toteaa.

Thainyrkkeilyssä Stenius oli ammattilaisten MM-rankinglistan kakkosena vuonna 2000. Nyrkkeilyvuosistaan hän maksaa edelleen kovaa hintaa.

– Vartalo on loppuun kulutettu, nivelet ovat leikkauskunnossa. Ja kun päähän lyödään 20 vuotta, siitä ei selviä ehjänä. Vahingot eivät näy aina kuvissa, usein ne pystytään toteamaan vasta ruumiinavauksessa, Stenius kertoo.

Stenius kertoo saaneensa niin sanotun nyrkkeilijöiden taudin, dementia pugilistican.

– Se tarkoittaa muun muassa lähimuistin häiriöitä, masennusta, aggressiivisuutta. Mutta kun tiedostan tämän, pystyn pitämään itseni toimintakuntoisena. Teen harjoituksia ennen kaikkea mielelle.

Steniuksella nyrkkeilyn varjopuolet tulivat esille 10 vuoden jälkeen. Se ei ole yleistotuus nyrkkeilyn haitoista, jokainen on yksilö.

– Mutta en voi suositella kenellekään nyrkkeilemistä, korkeintaan kuntonyrkkeilyä.

Steniuksella ei ole perhettä, mutta seurustelusuhde hänellä on, mikä sekin on eräänlainen saavutus.

– En pystynyt ennen olemaan missään suhteessa. Nyt en juokse heti kaninkolooni, jos on vähän huonompi hetki.

Kouluissa Stenius käy kertomassa elämäntarinaansa varoittavana esimerkkinä.

– Nuoria voi vain yrittää tuupata oikeaan suuntaan. Ne ymmärtävät sitten sen, minkä ymmärtävät.