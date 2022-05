Suomalainen Hornet-pilotti katsoi uuden Top Gunin ja vakuuttui – kertoo nyt, missä kohdin elokuva antaa lähes valheellisen kuvan huippusotilaiden elämästä

Everstiluutnantti Lasse Louhela tietää miltä tuntuu, kun g-voimat puristavat veren jalkoihin ja näkökenttä sumentuu Hornetin puikoissa.

Hornet-lentäjä Lasse Louhelan mukaan uusi Top Gun on monella tapaa varsin realistinen. Välillä mukana on värikynää siksi, että se olisi viihdyttävämpi.

Kenny Logginsin Danger Zone soi ja katapultit laukaisevat hävittäjiä ilmaan lentotukialuksen kannelta. Meri kimaltelee. Sitten Tom Cruise kaahaa moottoripyörällä autiomaan halkovaa asfalttitietä, tietysti ilman kypärää.

Näissä tunnelmissa alkaa Top Gun: Maverick, jatko-osa vuoden 1986 klassikkoelokuvalle.

Elokuvalle, jonka myötä Ray-Ban Aviator -aurinkolasien ja pilottitakkien suosio suorastaan räjähti ja valtava määrä nuoria miehiä alkoi haaveilla hävittäjälentäjän urasta. Elokuva kertoi Yhdysvaltain laivaston Top Gun -koulutusohjelmasta, jossa koulitaan parhaista parhaat hävittäjälentäjät.

Se oli mahtava rekrytointityökalu Yhdysvaltain laivaston ilmavoimille, sillä se sai todellakin nuorison liikkeelle ja värväytymään palvelukseen.

Hävittäjälentäjä Lasse Louhelan mielestä uusi Top Gun oli monella tavalla ensimmäistä elokuvaa onnistuneempi.

Top Gun oli iso juttu myös Suomessa. Maanpuolustuskorkeakoulun ilmasotaopin opettaja ja Hornet-lentäjä, everstiluutnantti Lasse Louhela muistaa elävästi, kun se katsottiin varusmiesporukalla Kauhavan Ilmasotakoulussa.

– Se oli lentopoikamaista fiilistä nostattava hetki, hän sanoo.

Louhela kävi katsomassa elokuvan jatko-osan tiistaina työyhteisönsä kanssa.

Siinä Cruisen näyttelemä, 30 vuotta laivaston huippupilottina palvellut Pete ”Maverick” Mitchell palaa vastentahtoisesti eliittipilotteja kouluttavaan Top Guniin, jossa hänen täytyy koota parhaista parhaista lentäjistä koostuva tiimi – tai ammattitermein parvi –äärimmäisen vaarallista ja vaativaa tehtävää varten. Työkaluna toimivat F-18 Super Hornet -hävittäjät.

Louhela kertoo, että Top Gun: Maverick on hävittäjälentäjän silmin katsottuna monella tapaa hyvin realistinen. Välillä seassa on värikynää, jotta elokuvasta saadaan viihdyttävä, mutta palaset, joista kokonaisuus koostuu, ovat oikean suuntaisia.

– Siinä on kuvattu pääosin realistisesti sitä, miten moninaista lentotoiminta monitoimihävittäjällä on, minkälaisia elementtejä lentämisessä on.

Esimerkiksi elokuvan lentäjien mahdottomalta tuntuvassa tehtävässä on Louhelan mukaan aivan uskottavat elementit: matalalento kohteeseen, siirtyminen tulenkäyttöön ja selviytyminen takaisin.

– Ehkä siinä on hieman intensiivisyyttä lisätty, mutta minusta se oli kohtuullisen onnistunut kuvaus.

Tom Cruise nähdään hävittäjän ohjaamossa lähikuvissa. Everstiluutnantti Louhela kertoo, että hänen ilmeensä g-voimien myllerryksessä ovat hyvin uskottavia.

Erityisen realistisesti elokuvassa kuvataan kaartotaistelua, sen intensiivisyyttä ja fyysisyyttä. Pilotin naama todella vääntyy irvistykseen ja hikikarpalot kirpoavat pintaan, kun ilmataistelussa otetaan lentäjistä ja koneista mittaa.

Se taas ei ole kaartotaistelussa realistista, että koneet lentävät ja käyttävät aseitaan näin lähellä toisiaan.

Nykypäivän ilmasodassa taistelut käydään pääosin näköetäisyyden ulkopuolelta, ja ilmasta ilmaan -ohjuksia ammutaan kauempaa, sillä niiden kantama on usein kymmeniä kilometrejä ja nopeus parhaimmillaan kilometrin sekunnissa.

– Tämä ratkaisu on tehty varmasti siksi, että se näyttää elokuvassa paremmalta. Ja sitten kun lennetään tutkahakuisia tai komento-ohjattuja ilmatorjuntaohjuksia karkuun, ei niitä voi väistää soihtuja heittämällä. Tosiasiassa niillä etäisyyksillä olisi ollut selviytymismahdollisuuksia aika vähän.

Toiseksi elokuva kuvaa todella realistisesti g-locia eli g-voimien aiheuttamaa tajunnan menetystä. Jyrkissä kaarroissa hävittäjän pilottiin voi kohdistua suuri ja pitkäkestoinen kiihtyvyys, joka pusertaa veren päästä jalkoihin. Silloin näkökenttä alkaa kaventua ja maailma muuttua mustavalkoiseksi, kunnes lentäjä menettää yhtäkkiä tajuntansa.

Pahassa tapauksessa, kuten Top Gunissakin nähdään, kone alkaa syöksyä kohti maata.

– Yleensä g-loc kestää kymmeniä sekunteja. Jos kone on riittävän korkealla, ei peli ole menetetty. Jossain hävittäjäkoneissa on myös automaattinen maahan­törmäyksen­esto­järjestelmä, joka ottaa koneen haltuun, jos ohjaaja ei tee mitään. Suomalaisissa Horneteissa sitä ei ole.

Lasse Louhela muistaa elävästi, kuinka alkuperäinen Top Gun katsottiin varusmiespalveluksen aikana porukalla.

Elokuvassa painotetaan useasti, että lentäjä ratkaisee, ei kone. Siinäkin on Louhelan mukaan tietyssä mielessä perää.

– Sillä tavalla, että jos kaksi ohjaajaa lentää samanlaisilla koneilla, kaikki on kiinni ohjaajasta. Ohjaajan pitää kyetä ottamaan kaikki irti omasta koneestaan. Jos koneet taas ovat riittävän erilaiset, jossain kohtaa tulee raja vastaan. Suorituskykyisempi kone voittaa, vaikka sisällä istuisi minkälainen lentäjä.

On elokuvassa myös joitain melko epäuskottavia elementtejä, Louhela kertoo. Yksi niistä on Tom Cruisen hahmo, joka on edelleen varsinainen lentäjä-ässä huolimatta siitä, että tällä on jo 30 vuotta aktiivipalvelusta takana.

Toisin kuin Cruisen hahmolla, ei upseerilla tosiasiassa ole valinnanvaraa jäädä lentämään konetta loputtomiin, sillä vanhempia sotilaita kaivataan johtotehtävissä.

– Lähtökohtaisesti hävittäjän puikoissa ei olla noin pitkään, ei Suomessa eikä muissakaan läntisissä ilmavoimissa. Toisaalta tiedän vaikkapa Norjasta tai Ruotsista joitain harvoja tapauksia, joissa hävittäjälentäjä on yli viisikymppinenkin.

Louhela opettaa Maanpuolustuskorkeakoulussa ilmasotaoppia. Se on paljon laajempi aihe kuin pelkät hävittäjät, hän kertoo.

Louhela ei myöskään pidä kovin realistisena sitä, että tällaiselle lentotehtävälle pitäisi erikseen valita ja karsia sopivat lentäjät. Hieman omituista on sekin, että nämä – Cruisen hahmon harmiksi – käyttäytyvät välillä kuin pahainen teinilauma. Sellaista ei ammattisotilaiden piireissä esiinny.

– Kyllä meillä leikkimielistä kisailua on, mutta ei noin lapsellisella tasolla. Sopiva pilke silmäkulmassa on meidän kulttuurissa ominainen piirre, se tuo intensiiviseen lentämiseen raikkaan sopivaa rentoutta.