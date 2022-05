Herttuatar Meghanin isä kiidätettiin sairaalaan – Samantha-tyttäreltä pisteliäs kommentti huolestuttavasta tilanteesta

77-vuotias Thomas Markle on sairaalahoidossa ja hänen epäillään saaneen aivohalvauksen.

Herttuatar Meghanin isä Thomas Markle on kiidätetty sairaalahoitoon mahdollisen aivohalvauksen vuoksi, raportoivat useat kansainväliset mediat. Muun muassa TMZ, Daily Mail ja Page Six kertovat, että Thomas Markle, 77, vietiin ambulanssilla sairaalaan maanantai-iltana.

TMZ:n mukaan Marklen epäillään saaneen aivohalvauksen. Sivuston tietojen mukaan Markle menetti puhekykynsä eikä hän kyennyt kertomaan ensihoitajille oireistaan, vaan joutui kirjoittamaan ne paperilapulle.

Sivusto julkaisi Marklesta kuvan, jossa hänen kasvoillaan on happimaski ja häntä kuljetetaan saamaan ensiapua. Tällä hetkellä Marklea hoidetaan sairaalassa Kaliforniassa.

Thomas Marklen tytär ja herttuatar Meghanin siskopuoli Samantha Markle kommentoi Daily Mailille välittämässään tiedotteessa, että perhe toivoo yksityisyyttä sillä välin, kun Markle saa hoitoa sairaalassa.

– Isäni toipuu sairaalassa, hän toteaa.

Samanthan mukaan iso syy hänen isänsä terveyden romahtamiseen on herttuatar Meghan.

– Hän (isäni) tarvitsee vain hieman lepoa. On hullua, miten paljon häntä on kidutettu ja kuinka paljon hän on joutunut kestämään viime vuosina kiitos sisareni väheksynnän. Se on anteeksiantamatonta, Samantha täräyttää isänsä tilanteessa.

Lehtitietojen mukaan Meghanin ja hänen isänsä välit ovat olleet jo pitkään pahasti tulehtuneet, eivätkä he juuri ole tekemisissä. Myös Samanthan ja Meghanin välit ovat huonot ja isosiskopuoli on ryöpyttänyt herttuatarta lukuisia kertoja julkisuudessa.

Thomas Markle joutui sairaalahoitoon myös neljä vuotta sitten juuri ennen herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn häitä. Tuolloin hän sai sydänkohtauksen, joka esti häntä matkustamasta Britanniaan tyttärensä hääpäivää varten.

Myös tällä kertaa Marklen oli tarkoitus matkustaa pian Lontooseen juhlimaan kuningatar Elisabetin 70-vuotis juhlavuotta. Marklea ei ole kutsuttu juhlallisuuksiin, mutta hän oli aikeissa matkustaa paikalle.