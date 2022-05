Rob Kardashian jätti siskonsa häät väliin jo toista kertaa – nyt sisäpiiri paljastaa miksi

Rob Kardashian jätti väliin myös toisen siskonsa Kim Kardashianin häät Kanye Westin kanssa vuonna 2014.

Viikonloppuna Italiassa vietettiin Kourtney Kardashianin ja Travis Barkerin megahäitä. Paikalla olivat muun muassa kaikki Kardashian–Jenner-perheen siskokset, mutta Rob Kardashian loisti poissaolollaan. Kardashian jätti väliin myös toisen siskonsa Kim Kardashianin häät Kanye Westin kanssa vuonna 2014.

Perheen hyvin tunteva henkilö kertoo nyt E! Online -sivustolle, miksi Rob ei saapunut paikalle. Hänen mukaansa Rob ei olisi tuntenut oloaan mukavaksi juhlissa.

– Rob ei halunnut osallistua, koska hän ei pidä spektaakkeleista. Se ei vain ole hänen juttunsa, ja hänestä on tullut äärimmäisen yksityinen ihminen.

E! Onlinen lähteen mukaan Robin poisjäänti ei aiheuttanut draamaa perheessä.

– Kourtney ei odottanut Robin osallistuvan, ja hän tietää, että Rob tukee häntä joka tapauksessa.

Rob Kardashian on jo pidempään pyrkinyt välttelemään julkisuutta, ja häntä ei ole esimerkiksi juurikaan nähty viime vuosina perheen elämästä kertovassa Keeping Up with the Kardashians -tosi-tv-sarjassa.

– Rob tykkää pysyä poissa parrasvaloissa ja olla omissa oloissaan. Hän osallistuu yksityisiin matalamman profiilin tapahtumiin, mutta ei halua olla tällaisissa tapahtumissa kameroiden ympäröimänä.

Vuonna 2014 Rob Kardashian jätti Kim Kardashianin ja Kanye Westin häät välistä viime tingassa. Hän oli jo Pariisissa sovittamassa pukuaan, mutta muutti äkisti mieltään, koska ei tuntenut oloaan mukavaksi. Päätöstään hän perusteli myöhemmin mielenterveydellään.

– Olen 185 senttiä pitkä ja painoin enimmillään yli 135 kiloa. Lentokentällä oli kameroita ja olin hyvin tyytymätön henkilöön, jonka näin kaikissa kuvissa. Minua harmittaa, että missasin siskoni häät, mutta se oli henkilökohtainen päätös, Kardashian kertoi People-lehdelle vuonna 2016.