Billie Eilish avautuu uuvuttavasta sairaudestaan – yksi asia ihmisten käytöksessä loukkaa erityisen paljon

Laulajatähti Billie Eilish myöntää, että ihmiset eivät aina tiedä, miten suhtautua oireyhtymään.

Supertähti Billie Eilish, 20, avautuu Touretten oireyhtymästään David Lettermanin tuoreessa My Next Guest Needs No Introduction -ohjelmassa.

CNN:n mukaan Eilishilla diagnosoitiin 11-vuotiaana Touretten oireyhtymä, joka aiheuttaa niin kutsuttuja tic-oireita. Ne ovat tyypillisesti nopeita ja tahattomia liikkeitä tai äännähdyksiä, jotka voivat esiintyä yksittäin tai sarjoina. Eilish on kertonut kärsivänsä lähinnä tahattomista liikkeistä.

Eilishin mukaan ihmiset eivät aina tajua, mistä on kyse, kun he näkevät hänen ticejään.

– Yleisin tapa, jolla ihmiset reagoivat on nauraminen, koska he luulevat, että yritän olla hauska. Se loukkaa minua aina uskomattoman paljon, maailmankuulu laulaja kertoo David Lettermanille.

Eilish on puhunut Tourettestaan avoimesti jo aiemmin ja halunnut lisätä tietoisuutta oireyhtymästä. CNN:n mukaan hän kertoo uutuusohjelmassa, että myös muut artistit kärsivät siitä, mutta eivät halua kertoa asiasta julkisesti. Eilish ei halua siksi mainita ketään nimeltä.

Eilishin mukaan osa hänen ticeistään on laantunut viime vuosina huomattavasti. Hän kärsii silti edelleen melko huomaamattomista, tahattomista liikkeistä. Oireet ovat Eilishin mukaan todella uuvuttavia.

– Ne ovat asioita, joita et koskaan huomaisi keskustellessasi kanssani, mutta minulle ne ovat todella uuvuttavia, hän sanoo.

Esiintyessä Eilishin ticit katoavat kokonaan.

– Kun liikun ympäriinsä en saa ticejä ollenkaan.

Eilish kertoi vuonna 2019 Ellen DeGeneresin haastattelussa, että kun hänestä tuli kuuluisa, hän opetteli erilaisia keinoja piilottaa ticinsä. Videohaastatteluissa hän antoi ticiensä tulla kysymysten aikana, sillä tiesi, että ne leikataan lopullisesta haastattelusta pois. Kerran kysymykset kuitenkin jätettiin haastatteluun ja niiden aikana näkyi, miten Eilishin kasvot nykivät.

Myöhemmin Eilish päätti kertoa sairaudestaan julkisesti.

– Olen elänyt sen kanssa koko elämäni. Perheeni, ystäväni ja läheiseni tietävät siitä, eikä se ole mitenkään erikoista.

– En kuitenkaan halunnut, että se määrittelee sitä kuka olen. En halunnut, että olen ”se laulaja, jolla on Tourette, Billie Eilish”.