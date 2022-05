Johnny Deppin ja Kate Mossin tulinen rakkaussuhde vavisutti aikanaan koko Hollywoodia –yhdestä riidasta jäi jäljelle tuhottu hotellihuone ja mojova lasku

Johnny Deppin, 58, entinen mallityttöystävä Kate Moss, 48, todistaa keskiviikkona Amber Heardia, 36, vastaan kohuoikeudenkäynnissä. Deppin ja Mossin kiihkeä suhde sai aikanaan osakseen suurta mediahuomiota.

Näyttelijä Johnny Deppin, 58, ja Amber Heardin, 36, intensiivinen oikeudenkäynti saa tällä viikolla uuden käänteen, kun todistajanaitioon astuu Deppin entinen tyttöystävä ja kuuluisa supermalli Kate Moss, 48. Muun muassa Metro-uutissivuston mukaan Mossin odotetaan todistavan oikeudessa keskiviikkona.

Moss päätyi osaksi oikeudenkäyntiä, kun Heard kertoi omassa lausunnossaan supermallin olevan yksi Deppin parisuhdeväkivallan uhreista. Moss todistaa oikeudenkäynnissä Heardia vastaan.

Vaikka Moss on valmis tukemaan ex-poikaystäväänsä jopa oikeudellisen valan alla, ei hänen suhteensa Deppiin ollut pelkkää ruusuilla tanssimista.

Johnny Depp ja Kate Moss olivat seurustellessaan yksi Hollywoodin puhutuimpia julkkispareja.

Mossin ja Deppin suhde sai alkunsa vuonna 1994, kun Vanity Fair -lehden toimittaja George Wayne esitteli heidät toisilleen, kertoo Daily Mail. Deppiä kymmenen vuotta nuorempi mallikaunotar oli tuolloin 20-vuotias. Moss on kuvaillut, että hänen ja Deppin välillä kipinöi välittömästi.

– Tiesin heti, että tulisimme olemaan yhdessä, kertoi malli People-lehdelle.

Pariskunnasta tuli pian yksi Hollywoodin tunnetuimpia, ja Daily Mail kertoo, ettei pari voinut hillitä imeliä hellyydenosoituksiaan edes punaisella matolla. Pariskuntaa kuvailtiin esimerkiksi sanomalla, etteivät he kyenneet pitämään käsiään, tai huuliaan, erossa toisissaan. Parin yhteiselo oli kaikin puolin hulppeaa ja sisälsi sekä gaalailtoja että hurjaa biletystä.

Kate Moss on tehnyt pitkän uran mallina. Vaikka suhde Johnny Deppiin oli välillä riitaisa, on Moss muistellut ex-poikaystäväänsä lämmöllä.

Vaikka Mossin ja Deppin suhde vaikutti maailmanmatkoineen ja lukuisine juhlineen vähintäänkin rakkaudentäyteiseltä, alkoivat myös parisuhteen haasteet paistaa kulissien läpi nopeasti. Daily Mail kertoo, että parin nähtiin riitelevän ja huutavan toisilleen julkisilla paikoilla useammin kuin kerran.

Vuonna 1994, eli jo samana vuonna kun suhde alkoi, Depp jopa pidätettiin erään riidan seurauksena. Näyttelijä oli suutuksissaan alkanut riehua ja tuhosi pariskunnan hotellihuoneen. Syytteet Deppiä vastaan kumottiin, mutta hän sai lihavan, lähes kymmenen tuhannen dollarin laskun aiheuttamistaan vahingoista. Riidoista huolimatta Moss ei ole koskaan syyttänyt Deppiä väkivaltaisuudesta, kertoo Daily Mail.

Suhteensa aikana Depp ja Moss eivät voineet pitää näppejään erossa toisistaan.

Parin myrskyisä suhde tuli päätökseensä vuonna 1997, noin kolme vuotta alkamisensa jälkeen. Daily Mail kertoo Deppin perustelleen eroa sillä, että suhde oli vaikea yhdistää hänen kiireiseen näyttelijäntyöhönsä. Eron jälkeen huhuja yhteen paluusta on liikkunut useaan otteeseen, mutta pari on jokaisella kerralla kiistänyt väitteet.

People-lehden mukaan Moss on kertonut, että häneltä kesti vuosia päästä erosta yli. Vastoin kuin Deppin oikeuteenkin haastama Amber Heard, Moss on muistellut suhdettaan näyttelijään lämmöllä.

– Kukaan ei ole koskaan oikein kyennyt pitämään minusta huolta. Johnny kuitenkin onnistui siinä jonkin aikaa, kommentoi Moss People-lehden mukaan.

Deppin ex-vaimo Amber Heard vaatii vastakanteessaan Deppiltä 100 miljoonan dollarin korvauksia.

Jo useita viikkoja kestäneessä oikeudenkäynnissä Johnny Depp vaatii ex-vaimoltaan Amber Heardilta 50 miljoonan dollarin korvauksia kunnianloukkauksesta liittyen Heardin kirjoittamaan, Washington Post -lehdessä julkaistuun tekstiin. Tekstissä Heard kertoo joutuneensa parisuhdeväkivallan uhriksi, ja vaikka tekstissä ei mainita väkivaltaisen puolison nimeä, on se yhdistetty Deppiin. Syntyneen kohun myötä Depp on menettänyt roolejaan useissa elokuvissa.

Oikeudenkäynti on ollut jo tähän mennessä vaiherikas, kun kumpikin osapuoli on kertonut toisistaan rajuja väitteitä. Heard on muun muassa kertonut Deppin murtaneen hänen nenänsä, kun Depp on puolestaan kertonut, että Heard leikkasi osan hänen sormestaan irti. Kumpikin osapuoli on kieltänyt toistensa väitteet.