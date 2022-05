Tässä ovat uudet Vain elämää -tähdet!

Jyrki Linnankivi eli Jyrki 69 on The 69 Eyes -rockyhtyeen laulaja, joka on ammentanut amerikkalaisesta populaarikulttuurista sarjakuvarokkiaan jo yli 30 vuoden ajan. Biisit Lost Boys, Never Say Die ja Feel Berlin ovat villinneet ihmisiä niin Suomessa, muualla Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin.