Ozzy Osbournen tytär pelastui täpärästi tuhoisasta tulipalosta

Tulipalossa kuoli yksi henkilö. Aimee Osbourne ja hänen tuottajansa pelastuivat palavasta rakennuksesta.

Yhdysvaltalaismedia uutisoi torstaina Los Angelesin Hollywoodissa musiikkistudiolla tapahtuneesta tulipalosta, jossa kuoli yksi henkilö. LA Timesin mukaan kahden henkilön onnistui palavasta rakennuksesta. Pelastuneet altistuivat palokaasuille ja saivat ensiapua paikan päällä, mutta kieltäytyivät lähtemästä sairaalaan tarkastettaviksi.

Rocklegenda Ozzy Osbournen vaimo Sharon Osbourne paljasti myöhemmin Instagram-tilillään, että heidän tyttärensä Aimee Osbourne, 38, oli toinen pelastuneista. Hän oli tulipalon aikaan äänistysstudiossa työskentelemässä tuottajansa kanssa, joka on Osbournen mukaan toinen pelastuneista henkilöistä.

Sharon Osbourne jakoi Instagram-tilillään kuvan LA Timesin uutisesta ja otti osaa kuolleen henkilön omaisten suruun.

– On äärimmäisen sydäntä särkevää, että joku menetti henkensä tässä tulipalossa. Rukoilemme hänen ja hänen perheensä puolesta. Se, mitä tänään tapahtui, on enemmän kuin kauheaa, Osbourne kirjoittaa.

Osbourne toivoo myös parannuksia vastaavien tilojen paloturvallisuuteen. Hän kutsuu tulipaloa järjettömäksi.

– Tämä rakennus oli Hollywoodin musiikin luova keskus. Tuottajat, muusikot, miksaajat ja taiteilijat menettivät myös kaikki laitteensa, hän jatkaa.

Los Angelesin palolaitoksen tiedotteen mukaan kaksikerroksisen rakennuksen tulipaloa sammuttamassa oli 78 pelastajaa. Tehtävä oli haastava. Pelastuslaitoksen mukaan useat pienet äänitysstudiot muodostivat lokeromaisen kokonaisuuden, jossa suunnistaminen ja ryömiminen oli pelastajille hyvin haastavaa. Näkyvyyttä ei ollut lainkaan.

– Lisäksi studioissa oli ääntä vaimentavat paksut seinät, lisäeristys, kaksinkertaiset kipsilevyseinät ja paksut ikkunat. Vaikka rakenteiden tarkoituksena oli estää äänen karkaaminen, se esti myös tehokkaasti savun ja lämmön karkaamisen.

Pelastuslaitoksen mukaan rakennuksesta löytyi sammutustöiden jälkeen myös kasvuvaiheessa olevia kannabiskasveja. Kasvien laillisuutta ja kasvattamisen mahdollista vaikutusta palon syttymissyyhyn selvitetään.

Ozzy Osbourne edusti nuorimman tyttärensä Kellyn kanssa Grammy-gaalassa 2020.

Aimee Osbourne on Ozzy ja Sharon Osbournen vanhin lapsi. Osbourneilla on Aimeen lisäksi poika Jack, 36, ja tytär Kelly, 37. Lisäksi Ozzy Osbournella on kolme lasta ensimmäisen vaimonsa Thelma Rileyn kanssa.

Aimee Osbourne on ammatiltaan laulaja, malli, näyttelijä ja kolumnisti. Hän muutti 15-vuotiaana pois perheensä luona, eikä esiintynyt Osbournen perheen elämästä kertoneessa tosi-tv-sarjassa The Osbournes.

Kelly ja Aimee Osbournen välit ovat viileät, ja he ovat molemmat kertoneet julkisesti, etteivät ole toistensa kanssa tekemisissä.

Huhtikuun lopussa Ozzy Osbourne sairastui koronaan ja joutui sairaalaan. Hän kertoi vuonna 2020 sairastavansa Parkinsonin tautia. Vuonna 2019 Osbourne kaatui kotonaan ja joutui perumaan keikkojaan.

Kaatumisen jälkeen Osbourne joutui leikkaukseen ja hänen selkärankaansa asennettiin 15 ruuvia. Kaatumisen jälkeen tähti on kärsinyt hermosäryistä.

– Minun niskani jouduttiin leikkaamaan ja se sotki kaikki hermoni. Minulla on leikkauksen jäljiltä tunnottomuutta tässä kädessä. Minun jalkani tuntuvat jäätyvän. En tiedä, johtuuko se Parkinsonista vai mistä... Se on outo tunne, Osbourne kuvaili mystisiä oireitaan.