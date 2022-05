Supermalli Adriana Lima, 40, pelmahti punaiselle matolle raskaana – esitteli vatsaansa näyttävässä muotiluomuksessa

Entinen Victoria’s Secret -malli Adriana Lima ei piilottele raskausmahaansa punaisella matolla.

Kolmatta lastaan odottava supermalli Adriana Lima, 40, ei anna kasvavan raskausvatsansa vaikuttaa asuvalintoihinsa. Sunnuntaina järjestetyssä Women in Motion -palkintogaalassa nainen asteli punaiselle matolle paljastavassa leopardikuvioisessa mekossa.

Sunnuntaisessa esiintymisessään entinen Victoria’s Secret -malli ei piilotellut jo noin puoleen väliin edennyttä raskauttaan, vaan päinvastoin esitteli kasvavaa vatsaansa. Liman yllä olevassa luomuksessa oli paksu vatsan aluetta korostava vyö. Lisäksi liehuvan mekon molemmilla puolilla oli näyttävät halkiot, joista ajoittain pilkotti kaistale mallin vatsaa.

Adriana Lima ja Andre Lemmers odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan.

Brasilialainen malli paljasti raskausuutisensa tämän vuoden helmikuussa Tiktok-videolla, jolla hän yllättää miehensä Andre Lemmersin esittelemällä tälle positiivista raskaustestiään, kertoo People-lehti. Myöhemmin pariskunta julkaisi Liman Instagram-tilillä videon, jossa paljastuu, että parin tuleva lapsi on poika. Vauva on parille ensimmäinen yhteinen, mutta Limalla on edellisen kumppaninsa kanssa kaksi tytärtä, kertoo Daily Mail.

Parhaiten Lima on tullut tutuksi juuri lukuisista esiintymisistään kuuluisissa Victoria’s Secret -alusvaatebrändin muotinäytöksissä. Lima työskenteli Victoria’s Secretin mallina, eli niin sanottuna enkelinä, noin kahdeksantoista vuoden ajan.

Viimeisen kerran Lima nähtiin astelemassa brändin maailmankuulussa muotinäytöksessä vuonna 2017. Hetki oli mallille selvästi merkityksellinen, sillä hän murtui liikutuksesta kyyneliin.

