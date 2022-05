Näyttelijä Chris Pratt ja kirjailija Katherine Schwarzenegger saivat toisen tyttären

Uusi tulokas saapui maailmaan lauantaina.

Näyttelijä Chris Pratt on saanut toisen lapsen kirjailijavaimonsa Katherine Schwarzeneggerin kanssa lauantaina 21. toukokuuta.

He kertoivat asiasta sunnuntaina Instagramissa.

– Olemme niin iloisia kertoessamme toisen tyttäremme, Eloise Christina Schwarzenegger Prattin, syntymästä. Tunnemme olevamme siunattuja ja kiitollisia, pariskunta kirjoittaa.

Parilla on entuudestaan tytär Lyla Maria, joka syntyi elokuussa 2020.

Chris Pratt ja Katherine Schwarzenegger ovat olleet naimisissa kesäkuusta 2019. People-lehden mukaan pariskunta haaveili perheenlisäyksestä häistä lähtien.

Yhteisten lasten lisäksi uusperheeseen kuuluu myös Prattin 9-vuotias poika Jack, jonka huoltajuuden hän jakaa ex-vaimonsa Anna Farisin kanssa.

Pariskunta on päättänyt pitää lapsensa poissa julkisuudesta, minkä vuoksi heitä nähdään vanhempiensa Instagram-sivuilla vain harvoin.

Arnold Schwarzeneggerin esikoistytär Katherine on self help -teoksillaan menestynyt bestseller-kirjailija. Hänen äitinsä on Arnold Schwarzeneggerin ensimmäinen vaimo, tv-toimittaja Maria Shriver. Katherinella on yhteensä neljä sisarusta, joista yksi on isän syrjähypystä alkunsa saanut velipuoli Joseph Baena.

Chris Pratt puolestaan tunnetaan tv-sarjoista Everwood ja Puisto-osasto. Hän on tähdittänyt muun muassa elokuvia Moneyball ja Guardians of the Galaxy.