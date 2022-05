Mari Valosaari julkaisi kuvan tiputuksesta sairaalasta – vauhdilla yleistyvä sairaus paheni yllättäen

Mari Valosaari kärsii ikävistä suolistosairauksista, jotka yleistyvät vauhdilla suomalaisilla.

Radiojuontaja Mari Valosaari julkaisi sunnuntaina kuvan, jossa hän poseeraa tiputuksessa sairaalassa. Sairaalareissu johtui Valosaaren mukaan hänen sairastamistaan suolistosairauksista.

Valosaari on merkinnyt kuvansa aihetunnisteilla IBD, jolla tarkoitetaan tulehduksellisia suolistosairauksia sekä colitis ulcerosa eli haavainen paksusuolitulehdus. Valosaari on sairastanut tautia jo pitkään, mutta se on pahentunut yllättäen viime aikoina.

– Jo yli 5kk on ollut huonona, eri lääkkeitä on kokeiltu ja taas jälleen kerran lääkitystä vaihdettu torstaina, kun apua ei tullut, mutta nyt taas toiveikkaana josko tämä, Valosaari kertoo Instagramissa.

Valosaari paljastaa, että tiputuksessa hänelle annettiin suonen sisäisesti rautaa. Rautainfuusiolla voidaan hoitaa vaikeaa raudanpuutosta.

– Hemoglobiinin tiputtua runsaasti kävin rautatiputuksessa ja toivotaan, että se piakoin nostaa yleistä olotilaa. Mulla on todella huono olla, mutta mulla on silti kaikki hyvin. Mä jaksan ja mä pystyn, koska mä haluan. Tästäkin selvitään, Valosaari kertoo.

– Mut onhan tää aika hanurista, hän jatkaa.

Valosaari on puhunut sairaudestaan aiemminkin. Hän kertoi Seura-lehdelle vuonna 2020, että pelottavat oireet alkoivat vuonna 2013, kun hän oli raskaana.

– Olin käynyt Brasiliassa ja ajattelin, että veriripuli johtui vatsapöpöstä. Mitään bakteeria ei kuitenkaan löytynyt. Oireiden syyksi paljastui haavainen paksusuolentulehdus, Valosaari sanoi Seuralle.

Valosaaren mukaan hän ei tiennyt sairaudesta juuri mitään, eikä lääkäri kertonut hänelle siitä kovin paljoa.

– En tiennyt, että lääkkeen myötä verenvuodon ja ripulin olisi pitänyt loppua. Vuonna 2015 olin niin huonossa kunnossa, että jouduin sairaalaan. Vasta silloin kuulin, että hoidon tarkoitus oli päästä oireettomaan tilaan.

Terveyskirjaston mukaan haavaiseen paksusuolitulehdukseen kuuluu usein ripuli, joka kestää jopa kuukausia. Tautia sairastava saattaa joutua ravaamaan vessassa jatkuvasti ja ulosteen mukana tulee verta. Oireita voivat olla myös vatsakipu, kuume ja laihtuminen.

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat yleistyneet vauhdilla viime vuosina. Terveyskirjaston mukaan Suomessa oli vuonna 2019 noin 50 000 niitä sairastavaa.

Mari Valosaari kertoi Seuralle kaksi vuotta sitten, että hänen oireensa olivat lakanneet lääkityksellä pariksi vuodeksi. Oikean lääkityksen löytäminen voi kuitenkin olla vaikeaa.

– Tämä tauti on lääkitysten suhteen hankala: se, mikä sopii yhdelle, ei ehkä sovikaan toiselle. Oikea hoito löytyy usein vasta kokeilujen kautta. Sain suonensisäisesti annettavia biologisia lääkkeitä noin puolen vuoden ajan, kunnes elimistöni kehitti vasta-aineen niitä vastaan ja lääkehoito jouduttiin lopettamaan, Valosaari sanoi Seurassa.

Artikkelia korjattu klo 12.54: Mari Valosaari oli merkinnyt kuvansa IBD-aihetunnisteella, ei IBS, kuten jutussa aiemmin kerrottiin. Valosaari sairastaa haavaista paksusuolitulehdusta, joka on yksi IBD-termin alle luokiteltavista kroonisista suolistosairauksista.

