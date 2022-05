Sointu Borg ryöpsäytti julki suorasanaisen mielipiteensä naisista, jotka elävät miestensä rahoilla – kommenttikenttä tulvi välittömästi

Kannattaako naisen elää kumppaninsa rahoilla? Sointu Borgin mukaan ei, sillä edessä voi olla ”ale-koriin” päätyminen.

Diili-voittaja Sointu Borg, 29, julkaisi Instagramissa kipakan kirjoituksen kumppanin rahoilla elämisestä. Borg ottaa pitkässä tekstissään kantaa siihen, kannattaako naisen elää miehensä rahoilla vai ei.

Borgin mukaan varakkaan miehen rahoilla elävä nainen saattaa elää itsepetoksessa, vaikka rikkaan kumppanin etsimisessä ei olekaan mitään väärää.

– Vanha kansa sen jo sanoi: ”se kenen leipää syöt, sen lauluja laulat”. Se kenellä on raha, on valta. Suhteeseen, jossa mies kustantaa kaiken, muodostuu ajan myötä valtavääristymä, Borg kirjoittaa.

Borg kertoo huomanneensa, että moni nainen tavoittelee ylellistä elämää ja mikäli sen kustantaa kumppani, yritetään asiaa yrittää perustella itselle ja muille monin tavoin.

– Koittamme kääntää miesten kustantamat reissut ja laukut jonkin sortin voimaantumiseksi, jopa itsenäisyydeksi. Newsflash: tilanteessa, jossa asetat itsesi tietynlaiseen vaihtokauppa-asetelmaan, et todellisuudessa omaa juurikaan mitään valtaa, päinvastoin. Annat valtasi pois.

Borgin mukaan on täysin sallittua, mikäli nainen haluaa hyödyntää kauneuttaan tai naiseuttaan elämässään. Hän kuitenkin muistuttaa, että jos itsensä ”tuotteistaa” ja sitä hyödyntää ihmissuhteissa, voi edessä olla lopulta karu tilanne.

– Kaikki vanhenemme ja rypistymme ajan myötä. Mikä siis estää sen, että sinua ei tulevaisuudessa vaihdeta nuorempaan malliin? Mikäli teet itsestäsi hyödykkeen, on sinun hyväksyttävä se tosiasia, että uusia tuotteita asetetaan näytille viikoittain, sillä uusia painoeriä ilmestyy markkinoille jatkuvasti. Lopulta päädyt hävikkiin tai ale-koriin, Borg täräyttää.

Elättäjän etsiminen itselleen ei Borgin mukaan ole välttämättä järkevää, vaan parempi vaihtoehto olisi luoda itse itselleen sellainen elämäntyyli, josta haaveilee.

– Se, että haluat rakentaa identiteettiäsi ainoastaan menestyneen miehen kautta on lopulta heikkoutta, eikä sillä ole mitään tekemistä naisten voimaantumisen kanssa. Päästät itsesi liian vähällä ja aliarvioit oman todellisen potentiaalisi. Koet, että omat korttisi eivät riitä ja pakkomielle päästä pelaamaan tiettyihin pöytiin syövyttää mielesi ja kehityksesi.

– Todellista voimaa on, että rakennat oman elämäsi itse. Elämän, jossa sinua ei voida kontrolloida, syyllistää tai korvata uudella ja nuoremmalla painoerällä. Elämä, joka on 100% sinun.

Kirjoituksensa päätteeksi Borg toteaa, ettei hän ota tekstillään kantaa kotiäitiyteen tai väitä, että taloudellisesti menestyneen kumppanin löytäminen olisi huono asia.

Borgin suorasukainen kannanotto on kerännyt runsaasti kiitosta Instagramissa. Muun muassa hyvinvointiyrittäjä Rita Niemi-Manninen, muusikko Mariska ja missi Emmi Suuronen hehkuttavat kirjoitusta.

– Ai nam! Se on Sointu just näin ja ite diggailen että ollaan puolison kanssa rakennettu yhdessä business. Se on aika ajoin haastavaa, mutta hirveän antoisaa myös. Parasta olla oman puolison kanssa samalla viivalla, 50/50 valta on parhautta parisuhteessa, Niemi-Manninen toteaa kommenteissa.

– Asiaa, hehkuttaa Marista.

– Tämä, jatkaa Emmi Suuronen.

Myös kymmenet muut kehuvat Borgin kipakkaa tekstiä ja toteavat sen pitävän paikkansa.

Sointu Borg tunnetaan viime vuoden Diili-voittajana, jonka ura lähti valtavaan nousuun suosikkiohjelman jälkeen. Kauppatieteiden maisteriksi valmistunut Borg pyörittää omaa promotyöntekijöitä tarjoavaa yritystään ja tekee puhekeikkoja.

Borg on paljastanut myös tekevänsä kirjaa ja hänet tunnetaan lisäksi Röyhkeästi rohkea -verkkokurssistaan, jolla hän opasti naisia olemaan itsevarmoja anteeksi pyytelemättä.