Tangomarkkinoiden kulisseissa on valmisteltu kaikessa hiljaisuudessa yllättäviä uudistuksia – tällainen on laulukilpailun kokema ”nuorennusleikkaus”

Tangotuomariston puheenjohtaja Nina Tapio täytti alkuvuodesta 50 vuotta, mutta koronan takia juhlakonsertti on marraskuussa Helsingin Aleksanterinteatterissa. Juhlia voisi myös 45 vuoden uraa, sillä Nina lauloi viisivuotiaana Irwinin levyllä ja on esiintynyt siitä pitäen.– Tyttäreni Ada on sirkusartisti ja hän myös esiintyy konsertissa, Nina Tapio mainitsi.