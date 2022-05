Love Islandista tutulla Jennillä suuri huoli 7-viikkoisesta vauvastaan: julkaisi musertavan päivityksen sairaalasta

Jenni Puhakan ja Big Brotherista tutun Eetu Karhusen esikoinen on kärsinyt sydänongelmista.

LOVE ISLAND SUOMI -ohjelman toiselta kaudelta tuttu Jenni Puhakka ja Big Brotherista tuttu Eetu Karhunen saivat esikoisensa 30. maaliskuuta.

Tuoreet vanhemmat ovat joutuneet olemaan syvästi huolissaan pienestä poikavauvastaan, sillä vauva on kärsinyt sydänongelmista. Synnytyksen jälkeen poikaa hoidettiin teho-osastolla ja hänelle tehtiin leikkaus.

Huojentuneet vanhemmat pääsivät lopulta kotiin nauttimaan vauvakuplasta, mutta nyt pojan terveydentilassa on tapahtunut jälleen huolestuttava käänne. Puhakka kertoi perjantaina Instagramissa heidän olevan parhaillaan sairaalassa odottamassa vauvan uutta leikkausta.

– Here we go again. Eilen tultiin ja ainakin viikonloppu täällä. Nyt odotellaan uutta leikkausta, Puhakka päivitti Instagramin tarinat-osiossa ja kiitti sairaalan hoitohenkilökuntaa.

– Hexa oot taistelija, hän jatkoi.

Puhakan mukaan huoli omasta esikoisestaan on käynyt raskaaksi mielelle.

– Oma mieliala ja jaksaminen menee ihan vuoristorataa. Yhdessä hetkessä oon täynnä virtaa ja huolettomuutta ja seuraavassa romahdan, hän kertoi ja lisäsi pääsevänsä juttelemaan psykologille pian.

– Ja edellisen leikkauksen jälkeen kerrottiin, että on mahdollista, että täytyy operoida uudestaan joskus, mutta ei ollut varmaa. Tämä uusi leikkaus ei siis ollut tiedossa.

Pariskunta on kertonut avoimesti vauva-arjestaan, johon on sisältynyt ilon ja onnen lisäksi pelkoa ja huolta. Puhakka julkaisi toukokuun alussa äitienpäivänä päivityksen, jossa hän kertoi vanhemmuuden olevan kaikkea muuta kuin hän odotti.

– Some ja media on täynnä kuvia ja tarinoita siitä, kuinka kaikki on pelkkää iloa ja onnea koko ajan ja kuinka rakkaus omaa lasta kohtaan syttyy välittömästi. No, voi se olla sitäkin mutta se on myös paljon muuta, hän kirjoitti.

Myös synnytys ei sujunut odotusten mukaan, sillä Puhakalle jouduttiin tekemään hätäsektio.

– Ensimmäiset hetket vauvan kanssa meni ihan ohi raskaan ja traumaattisen sektion jälkeen. Kun vihdoin muutaman päivän jälkeen aloin tutustumaan vauvaan ja luomaan suhdetta, löytyi sydänvika. Teholla ja johdoissa kiinni olevaan vauvaan oli todella vaikeaa luoda sidettä ja alkaa rakentamaan rakkaussuhdetta. Pelko ja huoli oli ainoat tunteet mitä koin siinä hetkessä.

– Nyt kun tätä ”normaalia” vauvakuplaa on takana muutama viikko, aletaan olemaan Heken kanssa jo samalla aaltopituudella. Rakkaus häntä kohtaan on suurempi kuin mikään muu, vaikka se ei syttynyt salamana niin kuin oletin sen syttyvän.

Eetu Karhunen julkaisi pojan syntymän jälkeen päivityksen, jossa hän kertoi, miten tuoreiden vanhempien elämä muuttui kertarysäyksellä, kun pojalla todettiin sydänvika.

– 1.4 oli tarkoitus kotiutua Taysista. Lähdin hakemaan turvakaukaloa kotoa ja kaikki oli valmiina. Lääkärintarkastuksessa kaikki kuitenkin romahti. Sydämestä kuului sivuääni ja femoraalipulssi ei tuntunut. Sitten oltiinkin jo sydämen ultrassa ja alle tunnin päästä vastasyntyneiden teho-osastolla, Karhunen kirjoitti Instagramissa huhtikuun alussa.

– Diagnoosina aortan kaaren ahtauma eli koarktaatio. Koko elämä muuttui. Yhtäkkiä oltiinkin sydänsairaan lapsen vanhemmat.

Jenni Puhakka nähtiin Love Island Suomi -rakkausrealityssä syksyllä 2019. Karhunen puolestaan osallistui Big Brotheriin vuonna 2010.

MTV:n mukaan Puhakka tapasi Eetu Karhusen keväällä 2020 ja kaksikko rakastui päätä pahkaa.

– Oikeastaan voisi sanoa, että muutettiin yhteen ekojen treffien jälkeen. Ei siinä mennyt montaa kuukautta, kun irtisanoin oman kämppäni ja muutin Eetun luo. Sitten viime vuoden lopussa ostettiin tämä oma kämppä. Se oli niin rakkautta ensisilmäyksellä, ettei siinä ollut kahta sanaakaan, Puhakka kommentoi suhteen alkua MTV:n haastattelussa.