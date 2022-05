Salkkarit-tähti Tiia Elg googlasi nimensä ja järkyttyi – avoin kirjoitus ikävästä aiheesta

Näyttelijä julkaisi saamiaan kommentteja Instagramissa.

Tv-sarja Salatuista elämistä tuttu näyttelijä Tiia Elg kertoo avoimesti, miltä vihaviestien saaminen tuntuu.

Elg julkaisi Instagramissa pitkän kirjoituksen, jossa hän kirjoittaa kehorauhan käsitteestä ja sen tarkoituksesta. Näyttelijän ammatissa kehon kommentointi on Elgin mukaan ”valitettavan arkipäivää”, ja kritiikki koskee harvoin hänen työskentelyään.

– Mä en saa pahoittaa siitä mieltäni, koska olen itseni tähän ”asemaan” tunkenut. Mun ammatti on julkinen, joten mun keho ja ulkonäkö on julkinen. Julkinen eli se kuuluu kaikille? Minä, Tiia, tytär, sisko, vaimo, äiti, olen yleistä riistaa, jonka saa repiä rikki sanoin. Mun päälle saa sylkeä loukkaavia lauseita, koska mun keho kuuluu kaikille, näyttelijä kirjoittaa.

Videolla bikineihin pukeutunut Elg tallustelee rantahietikolla pienen tyttärensä kanssa. Videon lisäksi Elg on julkaissut kommentteja, joita hän on löytänyt netin keskustelupalstoilta, mutta kertoo jättäneensä pahimmat törkeydet pois.

– Mielestäni aivan tavallinen tappi, jopa rumahko. Olen kylläkin nainen ja heterona en osaa katsoa sillä oikealla silmällä, jossa kauneus luuraa, yksi kommenteista kuuluu.

Kymmenessä vuodessa näyttelijä on jo turtunut kommentteihin.

– Tosin nyt, kun olen äiti, en voi olla ajattelematta, mitä jos joku puhuisi mun lapsesta noin? Mitä jos mä kirjoittelisin jonkun tyttärestä tai pojasta, jonkun lapsesta julkisesti noin? Mitä jos mä kirjoittelisin toisesta naisesta julkisesti noin? Nöyryyttäisin jonkun siskoa, veljeä, Elg kirjoittaa.

– Ällöttää. Ällöttää.

– Minkä sallit muille, sallit itsellesi. Miten kohtelet muita, kohtelet itseäsi. Kunnioita itseäsi, kunnioitat muita, Elg jatkaa kirjoitustaan.

Näyttelijä Tia Elg tunnetaan Salatut elämät -sarjan Eva Tammisena. Hän on ollut sarjassa vuodesta 2014 lähtien pitäen välillä taukoa perheenlisäyksen takia. Elg on yhdessä tanssija Alexey Smolyaninovin kanssa ja heillä on kaksi lasta.

