Viihde

Amerikkalainen Liza, 34, ei tunnista Sanna Marinia – sitten myös eteläafrikkalainen Tumi, 40, pyytää anteeksi Jasper Pääkkösen puolisolta

Ylen uutuusohjelmassa kolme naiskoomikkoa maailmalta matkaavat Suomeen tutustumaan paikalliseen kulttuuriin ja paikallisiin ihmisiin. Matkansa päätteeksi he tapaavat myös presidentti Tarja Halosen. IS kysyi amerikkalaiselta Lizalta, 34, sekä eteläafrikkalaiselta Tumilta, 40, kuinka hyvin he tuntevat suomalaiset, maailmallakin mainetta niittäneet julkisuuden henkilöt. Hämmennystä aiheuttivat muun muassa Sanna Marinin puuttuva nahkatakki ja Jasper Pääkkönen.

