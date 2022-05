Miina Äkkijyrkälle lähestymiskielto – määrättiin pysymään erossa tyttärestä ja lapsenlapsista

Välit tyttäreen rapautuivat viimeisen vuoden aikana. Oikeus totesi taiteilija Miina Äkkijyrkän jatkaneen ahdistavaa viestittelyä ja käytöstä kielloista huolimatta.

Taiteilija Miina Äkkijyrkkä, 72, on määrätty kahteen perusmuotoiseen lähestymiskieltoon Helsingin käräjäoikeudessa.

Toukokuun alussa annetun tuomion taustalla ovat tulehtuneet välit Äkkijyrkän ja tämän tyttären välillä, minkä seurauksena tytär ja tämän avopuoliso hakivat Äkkijyrkälle lähestymiskieltoa sekä tyttären lasten hoitopaikan että perheen kodin ympäristöön.

Oikeuden päätöksen mukaan todisteista ja tyttären kertomuksesta ilmenee, että Äkkijyrkkää on useasti kielletty ottamasta yhteyttä tyttäreen ja tämän avopuolisoon sekä lapsiin, mutta hän ei ole kieltoa noudattanut.

Oikeuden mukaan Äkkijyrkkä on häirinnyt tytärtään ja avopuolisoa viestein. Hän on lisäksi vieraillut tyttären lasten päiväkodin leikkipuistossa lapsenlapsiaan tapaamassa ilman lupaa.

Häirintä on ollut viimeisen puolen vuoden aikana jatkuvaa. Oikeuden mukaan tytär on uskottavasti kertonut, että yhteydenotot ovat aiheuttaneet vakavaa ahdistusta ja herättäneet voimakkaita tuntemuksia. Oikeuden mukaan on perusteltua olettaa häirinnän jatkuvan.

Avopuolison hakemuksen mukaan Äkkijyrkkä on vastustanut parin suhdetta alusta asti ja pyrkinyt mustamaalaamaan häntä sekä piinannut häntä halventavilla viesteillä ja katteettomilla syytöksillä.

Tyttären ja avopuolison hakemusten mukaan Äkkijyrkkä on muun muassa ilmestynyt salaa kodin rappukäytävään sekä lentokentälle vastaanottamaan lapsia ulkomaanmatkalta. Tyttären mukaan Äkkijyrkkä on lisäksi puhunut heistä lapsille asiattomasti, mikä on aiheuttanut lapsissa hämmennystä ja oireilua. Yksityisiä tietoja ja valheita hän on levittänyt tyttären mukaan myös ulkopuolisille. Saamiaan viestejä tytär kuvaa ”häiriintyneiksi” ja niissä on puhuttu kuolemasta ja itketty hysteerisesti. Myös itsemurha on ilmaistu useasti.

Pari kertoo tehneensä huhtikuun alussa rikosilmoituksen viestintärauhan rikkomisesta, kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.

Oikeuden päätöksen mukaan on riidatonta, että osapuolten välit ovat ”erittäin huonot” ja huonontuneet viimeisen vuoden aikana. Tytär on viime vuoden puolella asettanut Äkkijyrkälle edellytyksiä, joilla hänen olisi mahdollista tavata lapsenlapsiaan, mutta näistä ei ole päästy yhteisymmärrykseen.

Oikeus huomauttaa, että lasten huoltajalla on oikeus päättää siitä, ketä lapset tapaavat, eikä isovanhemmalla ole itsevaltaista oikeutta lasten tapaamiseen.

Käräjäoikeus toteaa lisäksi, että lähestymiskieltoa ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu huonojen sukulaissuhteiden hoitamiseen.

Oikeuden mukaan Äkkijyrkän toiminnan tarkoituksena on ilmeisimmin ollut yksinomaan halu tavata lapsenlapsia. Asiassa ei ole väitetty, että kysymys olisi väkivaltaisesta käytöksestä tai muista lähestymiskiellon perusteeksi kelpaavista rikoksista, vaan kieltoa on haettu nimenomaan häirinnän estämiseksi.

Lähestymiskieltoa haettiin vuodeksi, muuta oikeuden mukaan ”asian laatu sekä asianosaisten olosuhteet huomioon ottaen” kielto määrätään kuitenkin tässä vaiheessa huomattavasti yhtä vuotta lyhyemmäksi ajaksi.

Lähestymiskielto määrättiin täten hieman yli puoleksi vuodeksi. Äkkijyrkkä on ilmoittanut olevansa tyytymätön päätökseen. Tuomioista on mahdollista valittaa hovioikeuteen.