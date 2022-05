Farmin finaalissa raju loukkaantuminen – ”Sieltä näkyy liha läpi”

Farmin finaalijaksossa nähdään raju loukkaantuminen, kun Teemu Packalén pudottaa kirveen jalalleen.

Välikohtaus tapahtuu kesken kilpailutilanteen, mutta Teemu huomaa loukkaantumisen vasta kisan jälkeen.

Teemun ympärillä käy kuhina, kun muut farmilaiset huutavat ensiapua paikalle. Samalla Tauski huomaa Teemun jalassa haavan.

– Kun kisa oli ohi, huomattiin, että Teemun lenkkarissa on melkoinen vekki, ja sieltä näkyy liha läpi, Gogi kertaa hurjaa tilannetta.

Atte Kaleva ottaa Teemusta kiinni ja auttaa miehen maahan.

Kirveen tekemä jälki paljastuu kaikessa rajuudessaan, kun Teemu vetää kengän ja sukan jalastaan.

– Ajattelin, että toivottavasti ei mennyt jänne poikki, kun se näky sieltä vähän irvokkaasti, Teemu sanoo.

Teemu lähtee jatkohoitoon ja finaalia juhlimaan tulleet entiset farmilaiset jäävät pohtimaan tilanteen vakavuutta.

– Jos jänne on mennyt poikki, sen kanssa ei kannata pelleillä, Sani sanoo.

– Urheilijalle huono juttu, se on pitkä paranemisprosessi, Tauski säestää.

– Se osui niin pahasti jalkapöydän päälle. Kun otettiin sukka irti, näkyi, että siellä on kunnon vekki. Kirves oli tehnyt pahaa jälkeä, Taina sanoo.

– Olipa terävä kirves, näytti menevän suoraan läpi, Gogi jatkaa.

Lopulta Teemu palaa Farmille omin jaloin.

– Lääkäri totesi, että jänne on näkyvissä ja siinä on pieni ruhje, mutta ei mitään vakavaa eli ei tarvitse lähtee mihinkään kauemmas operoitavaksi. Lääkäri löi siihen neljä tikkiä ja sanoi, että koita nyt hiukan välttää hikoilua ja kuluttamista, mutta sit se katsoi silmiin ja sanoi, että turha mun on varmaan sitä sanoo. Mä vaan totesin, että nii on, Teemu virnistää.

Farmi Suomen finaali lauantaina Ruudussa ja Nelosella kello 20.