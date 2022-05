Podcast: Unelmien poikamiehet Timo ja Tuomas kritisoivat Bachelor-sarjaa – kuvauksissa paljastui seikkoja, jotka vaivasivat molempia

Bachelorit Timo ja Tuomas kertovat Realityrakkautta-podcastin uudessa jaksossa, että deittailuohjelman tekemiseen liittyi tietynlainen roolin esittäminen.

BACHELOR 2022 -deittailuohjelman päätösjaksossa sinkkumiehet Timo ja Tuomas antoivat viimeiset ruusunsa valitsemilleen kumppaneille.

Timon lopullinen valinta kohdistui Sonjaan, ja Tuomas antoi ruusunsa Hannalle. Bachelor: Ruusun jälkeen -keskusteluohjelmassa paljastui kuitenkin, ettei kumpikaan pari ole enää yhdessä.

Mutta millaista sarjan tekeminen oli?

Se selviää toimittaja Katri Utulan Realityrakkautta-podcastista.

Sekä Tuomas, että Timo harmittelevat, että he joutuivat esittämään roolia, joka ei tuntunut oikealta.

– Piti sopia tiettyyn muottiin. Sitä painostettiin tietyllä tavalla. Piti toimia tietyllä tavalla. Olen lappilainen juntti ja kohtelias tyyppi. En ole limaiseen saakka herrasmies. En usko, että moni nainen nykyään edes haluaa sellaista. Mulla oli haastetta, että ei se toinen halua tätä, Timo kuvailee.

Timo kertoo podcastissa kokeneensa, että ohjelman tekemisessä oli jotain ”limaista ja feikkiä”.

Myös Tuomas kyseenalaisti itsensä. Hän pohtii, että oliko hän edes mikään bachelor, vai vain poika pienestä kaupungista, jolle oli asetettu kovat paineet ja odotukset.

Bachelor on yhdysvaltalainen formaatti, jossa on tietyt säännöt.Tämän miehet tiedostivat, mutta he olisivat kaivanneet hieman enemmän vapauksia.

– Tietyt säännöt pitää olla ja jenkeistähän ne tulee. Minusta se on limaista ja feikkiä. Koen, että minusta olisi voinut saada enemmän irti toisenlaisella lähestymistavalla. Ettei olisi ollut niin paljon sitä roolihommaa, Timo pohtii podcastissa.

Tuomas hyppäsi toiseksi unelmien poikamieheksi kesken kauden.

Timo kertoo podcastissa katsoneensa sarjaa televisiosta ja ihmetelleensä välillä, että kuka ruudussa näkyvä tyyppi edes on.

– Alkupäässä oli paineistettua Timppaa. Mutta mitä pidemmälle ohjelma meni, sitä enemmän mä sain siihen rentoutta mukaan.

Kaikki, mitä kuvauksissa tapahtuu, ei mahdu mukaan valmiiseen ohjelmaan. Timo ja Tuomas kertovat podcastissa kokeneensa, että draaman kaarta olisi voinut rakentaa muutenkin, kuin leikkaamalla kohtauksista pois kaikki luontevat hetket.

– Tavanomaiset keskustelut jäi pois. Puhuimme treffeillä paljon muustakin kuin siitä, mitä me haluamme elämältä. Luonnolliset hetket eivät päätyneet ohjelmaan, Tuomas kritisoi.

– Kuka meistä oikeasti kysyisi heti ensitreffeillä, että monta lasta haluat? Timo nauraa podcastissa.

Kuvausten jälkeen kummankaan suhde ei kestänyt. Tuomas ja Hanna näkivät vain muutaman kerran kuvausten jälkeen. Tapaamisten perusteella Tuomas koki, että heidän välillään ei olekaan sellaista kemiaa, jota hän kaipaisi kumppanilta.

Sonja ja Timo jatkoivat myös matkaansa erillään. Sonjan mukaan heillä oli kuvausten aikana paljon yhteistä, kuten huumorintaju ja elämänarvot. Romanttisessa mielessä he eivät kuitenkaan pelanneet niin hyvin yhteen.

Realityrakkautta-podcast kuunneltavissa Suplassa. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.