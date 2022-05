Suomessa juhlitaan kesällä todellinen ennätysmäärä festareita – poikkeuksellista tilannetta varjostaa kuitenkin hämmentävä ilmiö

Tänä kesänä Suomessa järjestetään tämänhetkisen tiedon perusteella peräti yli 300 musiikkifestaria.

Suomen tapahtumakesästä on tulossa poikkeuksellinen: musiikkialan festareita on peruttu ennätysvilkkaasti kevään aikana, mutta silti niitä tullaan järjestämään tänä kesänä enemmän kuin koskaan – hämmentävän paljon.

Juhannusta lukuun ottamatta aikavälillä 11.6.–13.8.2022 jokaisena lauantaina on käynnissä vähintään 20 festaria. Suosituin päivä on 16. heinäkuutta, jolloin jyrisee näillä näkymin jopa 36 eri musafestarilla. Uusia tapahtumia on kaikkiaan 56.

Kaikkiaan vuodelle 2022 on tähän mennessä ilmoitettu yhteensä 361 musiikkifestaria, ja siinäkin tarkastelussa ollaan ennätystahdissa. Vuonna 2019 vastaavia tapahtumia oli 389.

Matti Markkola.

– Tulossa on todellinen festareiden tykkikesä. Onhan se aivan uskomatonta, että yhtenä lauantaina on jopa reilusti yli 30 festaria, alleviivaa Suomen suurimpiin tapahtumajärjestäjiin lukeutuvan Nelonen Media Liven markkinointijohtaja Matti Markkola.

– Joillekin kuluttajille on saattanut piirtyä kevään aikana tulleista festariperuutuksista sellainen kuva, että myös tänä vuonna monet kesätapahtumat olisivat vaarassa koronarajoitusten poistumisesta huolimatta, mutta todellisuus on tosiaan päinvastainen. Yksistään me järjestämme kesällä 13 festivaalia eri puolilla Suomea.

Kaikkiin kesätapahtumiin ei todennäköisesti riitä järjestäjien toiveiden mukaisesti yleisöä, mutta joka tapauksessa Suomea voi tätä nykyä kutsua kesäfestareiden luvatuksi maaksi. Ilmiö on yllättävä ja erikoinen.

Mihin se perustuu?

Nelosen Markkola uskoo perussyyn löytyvän suomalaisuuden historiasta.

– Suomi on maa, jossa on aina eletty syksy, talvi ja kevät pitkälti omissa oloissaan, hyvin rauhakseen. Kun sitten kesä tulee, siitä halutaan ottaa kaikki ilo irti. Ihmiset lähtevät joukolla koloistaan ulos, koska heillä on palava halu tavata muita ihmisiä, toisin sanoen tyydyttää sosiaalisia tarpeitaan, Markkola ruotii.

– Kätevimmin henkiset tarpeet saa tyydytettyä erilaisissa kesätapahtumissa, joissa ihmisten kohtaaminen tapahtuu yleisesti ottaen tosi luontevasti. Nyt tänä kesänä tämä tarve vielä korostuu, kun takana on kaksi ankeaa koronavuotta.

Yleisöä Iskelmä-festivaaleilla Porissa viime kesänä.

Suomi-rockin jättiläisen Eppu Normaalin keulahahmo Martti Syrjä näkee musiikkitapahtumien muodostavan Suomen kesään kivijalan, jonka päälle on ”melko turvallista rakentaa”.

– Festarit innostavat, koska suomalaisten yhteenkuuluvuuden tarve on valoisaan vuodenaikaan tavattoman suuri. Se tunne on niin voimakas, ettei ihmisiä edes haittaa, vaikka kaikki hinnat ovat maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen entisestään kallistuneet, Syrjä viittaa Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan globaaleihin vaikutuksiin.

– Toisaalta ilmiö kertoo siitä, että suomalaista musiikkia arvostetaan. Se on uskottavaa.

Suomen festarikesä starttaa ryminällä 2.–4. kesäkuuta, jolloin Hyvinkään lentokentällä järjestetään Rockfest. Sitä saapuvat tähdittämään muun muassa Iron Maiden, Scorpions ja Nightwish.

Sen jälkeen tapahtumia riittää pitkälle elokuulle.

Lasse Norres.

– On niin tapahtumajärjestäjien kuin artistien kannalta ensiarvoisen tärkeää, että tänä kesänä homma rokkaa ja Suomi on liikkeellä. Kolmas kesä putkeen ilman tapahtumia olisi ollut alalle niin kova isku, ettei sitä voi oikein edes kuvailla, kokenut tapahtumavaikuttaja Lasse Norres sanoo.

– Valitettava puoli tässä on se, että tapahtumia on nyt jopa liikaa – kaikkiin niihin ei millään riitä joukoittain kansaa. Siksi osa festareista on jo peruttu ja joitakin saatetaan vielä perua. Kaikki järjestäjät eivät voi ottaa sitä riskiä, että juuri heidän tapahtumaansa ei riittäisi lipunostajia. Kesä on lyhyt, eivätkä ihmiset ehdi kaikkialle.

Tämä aiheuttaa harmaita hiuksia niille artisteille, joiden aikoja sitten sopimat kesäfestarikeikat on peruutettu. Eppu Normaalin rumpali ja musiikkitavaratalo Akun Tehdas Oy:n vaikuttaja Aku Syrjä korostaa tuurin merkitystä.

– Joku suomalaisittain hyvin tunnettukin artisti tai bändi on saattanut menettää esimerkiksi jopa puolet kesäksi sopimistaan keikoista, jos on ollut oikein epäonnekas. Sitä vajetta ei pysty enää tällä aikataululla paikkaamaan, koska tapahtumissa ei kerta kaikkiaan ole tilaa, Syrjä muistuttaa.

– Niihin tilanteisiin joutuneille kyse voi olla painajaisesta, koska kolmas kesä putkeen ilman kunnon keikkakalenteria näkyy totta kai lompakossa.

Martti ja Aku Syrjä tuntevat festarimaailman esiintyjinä ja kulisseista.

Peruutuslistalle on päätynyt nimenomaan niitä tapahtumia, joiden ennakkolipunmyynti takkusi heti alkuunsa. Martti Syrjä uskoo tämän johtuvan ihmisten ostokäyttäytymisen muuttumisesta.

– Koronan vaikutus näkyy. Vaikka tapahtumaan olisi ollut tulossa laadukas bändikattaus, ihmiset eivät ole uskaltaneet ostaa festarilippuja ennakkoon, koska pelkäävät vielä uusien rajoitusten iskevän. Ihmisten usko tapahtumien järjestämiseen on siis horjunut, ja kun näin on tapahtunut, joidenkin järjestäjien on ollut pakko panna pillit ennenaikaisesti pussiin, hän arvelee.

– Nyt liput ostetaan viime tipassa. Se muodostaa järjestäjille ja artisteille omanlaisen huolenaiheen.

Aku Syrjä kertoo muistavansa vielä ne ajat, jolloin mitään ennakkomyyntijärjestelmää ei edes ollut olemassa vaan kaikki liput myytiin paikan päällä järjestäjän kantaessa usein vastuun.

– Niihin aikoihin ei ole enää paluutta, mutta olen vakuuttunut, että lippukauppa käy tänä kesänä myös festareiden ovilla, Aku Syrjä linjaa.

– Ensi vuonna järjestettäneen hieman vähemmän kesätapahtumia kuin nyt, sen voi jo täksi kesäksi tehdyistä peruutuksista päätellä. Festaribuumi on Suomessa kuitenkin niin väkevä, etteivät mitkään merkit viittaa sen hiipumiseen.

Nelonen Media Live kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Ilta-Sanomat.