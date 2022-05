Vieraskunta illallisti saman kookkaan pöydän ääressä – oliko lautasella myös näkkileipää?

TUKHOLMA

Presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion valtiovierailun ensimmäinen päivä huipentui juhlavaan gaalabankettiin Tukholman kuninkaanlinnassa. Gaalaa isännöivät kuningas Kaarle XVI Kustaa ja kuningatar Silvia.

Kuvaajat siirtyvät paikalle jo hyvissä ajoin ennen kello kahdeksaa alkavaa tilaisuutta. Sitten laskeutuu majesteetillinen musiikki.

Kuninkaanlinna on näyttävä rakennus. Komeat kristallikruunut roikkuvat katosta ja valtavat matot peittävät lattioita. Huonekorkeuskin on mittava, onhan kyse linnasta. Seinillä komeilee taidetta, seinämaalauksia ja -veistoksia.

Siellä täällä on marmoria. Ruotsin kuninkaan sotilaat partioivat linnan seinustoilla.

Kuninkaalliset isännät johdattelivat Suomen presidenttiparin illan gaalaan.

Kun presidentti- ja kuningasparit saapuvat paikalle, he ottavat tilan välittömästi haltuunsa.

Haukiolla on yllään valkoisen ja harmaan sävyjä yhdistelevä pitkähihainen iltapuku. Sen kirjailut muistuttavat hieman lumen peittämiä metsän kukkia. Kuningatar Silvia on pukeutunut kauniisti laskeutuvaan, fuksiaan iltapukuun, jossa on viittamainen laahus.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson on valinnut ylleen tummansinisestä sametista tehdyn, yksinkertaisen luomuksen. Korvissaan hänellä kimaltavat näyttävät korvakorut. Ruotsin ulkoministeri Ann Linde puolestaan edustaa mustassa, paljetein koristellussa luomuksessa. Asua täydentää kultainen iltalaukku.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson edusti tummassa asussa.

Kruununprinsessa Victoria on pukeutunut vaaleansiniseen iltapukuun. Hän astelee juhlaan puolisonsa Danielin kanssa. Kuninkaanlinnan illallistapahtumassa edustaa lähes koko Ruotsin kuningasperhe prinsessa Madeleinea ja hänen puolisoaan Chris O’Neiliä lukuun ottamatta.

Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel.

Prinssi Carl Philip ja prinsessa Sofia.

Paikalla on myös Suomesta saapuneita vieraita ja suomalaisista vieraista koostuvaa listaa voi kutsua merkittäväksi.

Linnan sisäänkäynnillä nähdään muun muassa puolustusministeri Antti Kaikkonen, joka osallistuu huomenna keskiviikkona vierailulle Bergan laivastotukikohdassa. Hänen lisäkseen paikalla on muun muassa F-Securen perustaja Risto Siilasmaa, Metso Outotecin toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja Kone Oyj:n Antti Herlin.

Illan menu länsinaapurin kuninkaallisella illallispöydällä. Kuvasta päätellen tarjolla oli myös näkkileipää.

Illallisen menu vapaasti suomennettuna Makrillia Bohuslänin maakunnasta kurkun ja marjojen kera

Lohta ja parsaa, parsaa voikastikkeessa ja lohen mätiä

Vasikkaa ja hummeria rakuuna-voikastikkeessa

Raparperimoussea, vaniljakastiketta ja manteleita

Blanc des blanc -sampanjaa

Château Haut Selve Graves 2011, punaviiniä

Ennen illallista kuningas- ja presidenttipari asettuvat salin keskellä komeilevan takan ääreen ottamaan vastaan gaalavieraita.

Vieraat kumartavat kohdatessaan presidentti- ja kuningasparin. Nämä tervehtivät kutakin vierasta erikseen.

Tunnelma on arvokas ja iloinen.

Salia kehystävät suuret, kaarevat ikkunat punertavine verhoineen. Kullatuin yksityiskohdin koristetut marmoripylväät kannattelevat koreaa tilaa. Paikalla on rajoitetusti suomalaista, ruotsalaista ja ulkomaista lehdistöä.

Illallisella kaikki vieraat istuvat saman kookkaan pöydän ääressä. IS:n kuvaaja Aleksi Jalava arvioi silmämääräisesti pöydän pituudeksi noin 50 metriä.

Seurue koossa.

Kuningatar Silvia löysi keskustelukumppanin presidentti Sauli Niinistöstä.

Prinsessa Victoria ja puolustusministeri Antti Kaikkonen vaikuttivat nauttivan ajastaan.

Kuningatar Silvia istuu presidentti Niinistön vieressä pöydän toisessa päässä ja rouva Haukio kuningas Kaarle Kustaan vieressä toisessa päädyssä. Prinsessa Victoria illallistaa ainakin alkuillasta Antti Kaikkosen seurassa. Vastapäätä istuu Daniel pääministeri Magdalena Anderssonin seurassa.