Tänään tv:ssä: Kaisa, 34, ajautuu totaaliseen välirikkoon kaasonsa kanssa juuri ennen häitä – sitten tilanne saa yllättävän käänteen

Kaisan ja Mikan hääjärjestelyt kokevat rajuja mutkia, kun morsiamen ja kaason Ninan välit ajautuvat karikolle vain muutama päivä ennen häitä.

Tänään tv:ssä nähtävässä Unelmahäiden uudessa jaksossa seurataan Lappeenrannassa asuvien lähihoitaja Kaisan, 34, ja ajoneuvoasentajana työskentelevän Mikan, 33, matkaa alttarille.

Häät juhlitaan Saimaan saaressa sijaitsevassa Lamposaaren työväentalossa, mutta matka onnelliseen hetkeen on täynnä murheita ja käänteitä. Harmaita hiuksia aiheuttaa erityisesti morsiamen ja kaason Ninan välirikko, joka mutkistaa suunnitelmia juuri häiden alla.

Nina ja Kaisa ovat erittäin läheisiä ystäviä, joten valinta kaasoksi oli ilmiselvä. Nina nähdäänkin jakson alussa auttamassa Kaisaa viinilasillisten äärellä muun muassa paikkakorttien kirjoittamisessa.

– Kaisa on pärjännyt tosi hienosti. Hän on touhunnut jo kaiken valmiiksi, Nina kiittelee.

Kaisa pyysi Ninaa kaasokseen kauniilla kirjeellä, jonka hän lähetti postissa. Kaisa lukee kirjeen kameroille Ninan edessä. Hän kertoo kirjeessä, miksi haluaa Ninan kaasokseen.

– Tahdon, että me pidämme keskenämme hauskaa ja nauramme. Tahdon kiittää sinua kaikesta mitä olet vuokseni tehnyt.

– Ja kun minä kohta tahdon, tahdon, että olet kanssani alttarilla herkistymässä kanssani ja bilettämässä tanssilattialla aamuun asti. Tahdon, että olet auttamassa minua käymään pissalla hääpuku päällä ja olet kanssani tärkeänä päivänä, Kaisa lukee.

Ninan reaktio oli heti myönteinen.

– Tuli heti kirkuva puhelu, joten tiesin, että posti on vissiin tullut, Kaisa nauraa.

Mika auttaa morsiantaan setvimään välinsä kaason kanssa.

Juuri ennen häitä tapahtuu kuitenkin raju käänne. Hääjärjestelyt aiheuttavat välirikon kaason ja morsiamen välille hääviikolla.

Kaisa avautuu surullisesta tilanteesta mennessään kampaajalleen.

– Tilanne on semmoinen, että kaaso jää sosiaalisista syistä pois päivästä. Se vähän mutkistaa meidän aikataulua. Olen tulossa lauantaina, mutta saako täällä laittaa hääpukua päälle? Kaisa huolehtii kampaamossa.

Juhlan rakennuspalikat menevät siis viime hetkellä uusiksi.

– Mulla ei ole sitten kaasoa. Katsottiin parhaimmaksi, että kaaso jää näistä juhlista pois ja sillä mennään, Kaisa huokaa.

– Ei tule ongelmia olemaan, on sen verran hyvä tukiverkosto. Saan kyllä siihen tilalle nykäistyä hihasta jonkun. Toki työllistää muita, mutta apuja on onneksi saatavilla.

Kaisa on tyytyväinen, että kaaso Niina osallistuu lopulta häihin. Pelastavaksi enkeliksi osoittautui sulhanen Mika.

Pelastavaksi enkeliksi osoittautuu sulhanen Mika, joka on saanut aiemminkin selvitellä ystävysten välejä. Morsiamen ja kaason välit kokevatkin suotuisan käänteen vain kaksi päivää ennen häitä. Jaksossa kerrotaan, että Mika otti ohjat käsiinsä ja selvitti tilanteen. Erimielisyydet on unohdettu, ja Nina on jälleen Kaisan tukena ja apuna.

– Kaaso pääsi paikalle, oli tosiaan pieniä sosiaalisia ongelmia mutta päästiin niistä yhteisymmärrykseen, morsian hymyilee tyytyväisenä.

– Se on ihan kiva, kyllä se kaason puuttuminen jättää ison aukon, joten loppu hyvin kaikki hyvin, sanotaan näin, Kaisa muotoilee.

Lopulta häissä nähdään onnellinen aviopari ja kaaso, joka johdattaa hääseurueen muun muassa rempseään hurraa-huutoon hääparin kunniaksi.

Unelmahäät TV5 ja discovery+-palvelu maanantaisin.