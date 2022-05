Uutuuskirja: Susanna Laineen irtisanoutumista Puoli seitsemän -ohjelmasta salailtiin merkittävän syyn takia – avautuu nyt ”elämänsä kamalimmasta päivästä”

Susanna Laine palaa uudessa kirjassaan irtisanoutumispäätökseensä Puoli seitsemän -ohjelmasta. Laine jätti rakastetun ohjelman vuonna 2020.

Juontaja Susanna Laine, 40, puhuu itsetuntonsa kehittymisestä uudessa Epätäydellisen naisen itsetunto -kirjassaan (Otava, 2022). Laine on kirjoittanut uutuusteoksen yhdessä pitkäaikaisen ystävänsä, psykoterapeutti ja pappi Terhi Ketola-Huttusen kanssa.

Laine avautuu kirjassa paljon huomiota herättäneestä päätöksestään jättää Ylen suosittu Puoli seitsemän -ohjelma. Ohjelmaa vuosien ajan juontanut Laine kertoi lopettamispäätöksestään julkisesti elokuussa 2020, mutta paljastaa kirjassa tehneensä päätöksen asiasta jo alkukeväästä.

Nyt Laine palaa tuohon vuoteen ja raskaisiin hetkiin uutuuskirjassaan. Laine kertoo kirjassa, että hän kärsi uupumuksesta vuoden ajan ennen irtisanoutumistaan.

– Viimeisen vuoden oli tuntunut, että elämä on pelkkää ylämäkeä, sukset lipsuvat ja hymy on lähinnä irvistyksen omainen. Viime aikoina myös muisti – oleellinen osa juontajan ja näyttelijän työtä – oli alkanut temppuilla, Laine kuvailee kirjassa.

Puoli seitsemän -juontajat Susanna Laine ja Mikko Kekäläinen vuonna 2017.

Erään lähetyksen jälkeen Laine tarttui puhelimeen, soitti tuottajalleen ja sanoi, että hänen täytyy käydä ammattilaisen luona juttelemassa. Kirjan mukaan lääkäri ehdotti heti kolmen viikon sairauslomaa. Laineen ensireaktio oli ehdoton ei, sillä juontopari Mikko Kekäläinen oli juuri samaan aikaan Nenäpäivä-reissulla Keniassa.

– Hetken keskustelun jälkeen aloin myöntyä ja tajusin myös, että ehkä selviän vähemmillä kyselyillä, kun molemmat olemme poissa. Minun ei tarvitsisi julkisesti selitellä, että olisin sairauslomalla, koska olin vähän väsynyt, Laine sanoo kirjassa.

Sairauslomaa värittivät monenlaiset tunteet. Laine myöntää syyttäneensä itseään rajusti.

– Tuntui jotenkin hävettävältä, miten olin tällaiseen jamaan itseni päästänyt, enkö aikuisena ihmisenä osannut annostella jaksamistani, Laine muistelee.

– Ja se häpeä, minä en ollut se ihminen, joka jättää laivan ohjaamatta satamaan. Minä kyllä hoidan kaiken, vaikka pää kainalossa. Kolme viikkoa olivat aika tuskaisat. Morkkis siitä, että olin poissa töistä, väritti päiviäni, mutta samalla sain voimia takaisin.

Puoli seitsemän palkittiin Kultaisella Venlalla parhaan tv-ohjelman yleisöäänestyksessä 2018.

Sairausloman aikana hän teki kuitenkin tärkeän havainnon: ohjelma porskutti eteenpäin ilman häntäkin.

– Minun ei ole pakko jatkaa ohjelmassa koko elämääni, jos en sitä halua. Päässäni alkoi armoton kuhina, joka kesti muutaman kuukauden, Laine kertoo kirjassa.

Pitkän ja monipuolisen pohdinnan jälkeen ratkaisu oli selvä. Hetki oli Laineen mukaan yksi vaikeimmista koko hänen aikuisikänsä aikana.

– Tein päätöksen ja kerroin siitä tuottajalleni ja sen jälkeen Mikolle. Tuo päivä oli yksi elämäni vaikeimmista päivistä aikuisiällä, Laine sanoo kirjassa.

– En voinut kuvitella, että työpaikasta lähteminen voisi tuntua tältä. Niin kuin eroaisin tai hyvästelisin perheeni ja muuttaisin ulkomaille. Päätöksen jälkeen oloni oli tavallaan helpottunut, mutta toisaalta pelokas,

Sitten maailmanlaajuinen koronapandemia tuli väliin. Laine myöntää kirjassa, että irtisanoutuminen alkoi tuntua huonolta ajatukselta, kun kaikki oli seisahtunut.

Laine ja tuottaja sopivat kirjan mukaan, että irtisanoutuminen pidetään salassa ja Laine jatkaisi sittenkin sovittua pidempään.

– Sovimme tuottajan kanssa, että koska uutta juontajaa ei voida rekrytä poikkeusolojen takia, jatkaisin hieman sovittua pidempään.

– Lähtöni piti pitää vielä salassa, mutta sain alkaa kertoa tuotantoyhtiöihin, että olisin kohta freelancer, että jotakin uutta voi tulla tilalle, Laine kuvailee.

Viimeinen lähetys oli lopulta viimeinen päivä lokakuuta 2020. Laine kertoo, ettei hän toistaiseksi aio palata takaisin.

– Välillä haaveilen, että palaan joskus, kun aika on kypsä, mutta sen elämä näyttää. Ainakin vielä tuntuu, että seikkailunhalu ja uuden kokemisen palo vievät uusiin suuntiin.

Nykyään Susanna Laine nauttii uudenlaisesta arjesta.

Laineen viimeisestä Puoli seitsemän -lähetyksestä uutisoitiin laajasti lokakuussa 2020. Laine sai lähetyksessä myös todellisen jättiyllätyksen. Juontopari Mikko Kekäläinen totesi, että heidän läksiäislahjansa oli niin suuri, ettei se mahdu ojennettavaksi, vaan se löytyy yläkerran studiosta. Laine oli silmin nähden puulla päähän lyöty.

Läksiäislahja oli Let the Sunshine in -kappale Diandran esittämänä. Esityksen taustalla pyöri klippejä Laineen juonnoista ohjelmassa.

Laineen tilalle astui Ella Kanninen. Kanninen on nähty ohjelman juontajana aiemminkin vuosina 2013 ja 2014.

