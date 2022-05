Elon Muskin äiti, 74, poseeraa lehden kannessa uimapuvussa – tästä syystä hän salasi tempauksen pojaltaan

Maye Musk toivoo uimapukukuviensa antavan itsevarmuutta iäkkäämmille naisille.

Maye Musk on Sports Illustrated -lehden kaikkien aikojen vanhin uimapukunumeron kansihahmo.

Maailmankuulu amerikkalaislehti Sports Illustrated on valinnut yhdeksi uimapukunumeronsa kansimalliksi 74-vuotiaan Maye Muskin, kertoo People-lehti. Huippumalli tunnetaan myös Teslan toimitusjohtaja Elon Muskin äitinä.

Maye Musk kertoo People-lehdelle, että hänen ensireaktionsa kansikuvapyyntöön oli ollut epäusko.

– Miksi kukaan haluaisi lehtensä kanteen 74-vuotiaan, varsinkaan uimapuvussa? kuvailee nainen ajatelleensa.

Sports Illustrated -lehden Instagram-tilillä julkaistuissa kuvissa Musk poseeraa röyhelöisessä uimapuvussa. Nainen kuitenkin paljastaa New York Post -lehdelle, että esiintyy alkuperäisistä vastusteluistaan huolimatta valmiissa, 19. toukokuuta julkaistavassa lehdessä myös bikineissä.

Musk oli alusta asti innoissaan päästessään mukaan projektiin, mutta päätti alkuun pitää osallistumisensa salassa kolmelta lapseltaan. Nainen kertoo, että erityisesti asia täytyi salata Elon-pojalta.

– Muuten hän olisi paljastanut salaisuuden Twitterissä, Maye Musk vitsaili New York Post -lehdelle.

Musk on vanhin nainen, joka on koskaan esiintynyt Sports Illustrated -uimapukunumeron kannessa. Hän toivookin New York Postissa kuviensa auttavan iäkkäämpiä naisia tuntemaan olonsa luontevaksi uimapuvussa. Lisäksi nainen haluaa vähentää puheita ideaalisesta bikinivartalosta.

Varttunut ikä ei ole aikaisemminkaan toiminut Muskille hidasteena. Päinvastoin nainen on kertonut, ettei kaipaa nuoruuttaan, vaan kantaa ikänsä ylpeydellä. Yhä aktiivisen mallinuransa ohella hän on viime vuosina toiminut muun muassa ravintovalmentajana sekä kirjoittanut omaelämäkertaansa. Hiljattain nainen myös edusti poikansa Elon Muskin kanssa Met-gaalassa.

Sports Illustrated -uimapukulinja ei tee tänä vuonna historiaa vain kaikkien aikojen iäkkäimmällä kansimallillaan. Vuosi on poikkeuksellinen myös siksi, että mukaan on valikoitunut ensimmäistä kertaa myös suomalainen malli, Lotta Hintsa.