Intialainen Aditi, 36, käveli Suomessa vessaan ja hämmästyi näkemästään – kolme tähtikoomikkoa maailmalta kertoo, mitkä asiat suomalaisissa kummastuttavat

Tähtikoomikot Liza Treyger, Aditi Mittal ja Tumi Morake tutustuvat uutuusohjelmassa suomalaiseen kulttuuriin ja selvittävät, miksi suomalaiset ovat maailman onnellisinta kansaa. Kuluneiden viikkojen aikana moni asia Suomessa on saanut kolmikon hämmästymään.

Mitä tapahtuu, kun kolme koomikkonaista eri puolilta maailmaa istutetaan Helsingistä Raumalle matkaavaan pakettiautoon keskustelemaan Suomesta ja suomalaisista?

Syntyy vilkas, eri aksenttien sävyttämä englanninkielinen keskustelu, joka etenee aina Simpsonien diversiteettiongelmista seksistisiin M&M-karkkeihin, pakanallisiin juhlapyhiin sekä siihen, mistä joulupukki ja muumit ovat oikeasti kotoisin.

Yhdysvaltalainen Liza Treyger, 34, Intiasta kotoisin oleva Aditi Mittal, 36, sekä Etelä-Afrikasta Suomeen matkannut Tumi Morake, 40, ovat kukin tunnettuja koomikkoja kotimaissaan. Nyt he ovat Suomessa kuvaamassa uutta Suomi koomikoiden silmin -sarjaa, joka saa ensi iltansa Yle TV2:lla joulukuussa.

Ohjelman ideana on matkata ympäri Suomen tutustuen suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisiin sekä selvittää, miksi suomalaiset ovat tutkitusti maailman onnellisinta kansaa. Vastauksia tähän etsitään niin kouluista, työpaikoilta kuin kaupunkien laitamilta. IS matkasi kolmikon kanssa Turkuun asti ja selvitti, mitä he ovat tähän asti saaneet selville.

Tumi Morake ja Lisa Treyger ovat kiertäneet Suomea jo viikon verran yhdessä Aditi Mittalin kanssa.

Liza, Aditi ja Tumi ovat saapuneet Suomeen kaukaa. Los Angelesissa asuva Liza tunnustaa jo kättelyssä, ettei hän tiennyt Suomesta aiemmin juuri mitään. Tämä oli myös tuotantoyhtiön toive. Siitä huolimatta naiset olivat heti valmiita matkustamaan kahdeksi viikoksi maahan, jonka he ajattelivat olevan ”kaukana, luminen ja kylmä”.

– Agenttini soitti minulle ja kysyi, haluaisinko lähteä Suomeen. En edes ehtinyt kuulla miksi, mutta suostuin heti. Ehkä koronalla oli tekemistä asian kanssa, mutta ajattelin, että ihan sama, mistä on kyse. Olen valmis, Liza kertoo nauraen.

KUKA? Liza Treyger, 34, yhdysvaltalainen stand up -koomikko, näyttelijä ja käsikirjoittaja Kotoisin Ukrainan Odessasta, kasvanut Chicagossa, asuu nykyisin Los Angelesissa Tunnettu muun muassa elokuvista The King of Staten Islant sekä Horace and Pete, tähdittänyt omaa komediaspesiaaliaan Netflixissä Rolling Stones -lehti on nimennyt Lizan ”10 koomikkoa, jotka sinun tulee tietää” -listalle.

Koomikon kanssa keskusteltaessa ei voi koskaan olla täysin varma siitä, mikä on totta ja mikä puoliksi väritettyä tarinaa tai vitsiä. Liza vakuuttaa kuitenkin olevansa tosissaan. Samoilla linjoilla ovat myös Aditi ja Tumi. Ajatus vieraaseen kulttuuriin tutustumisesta tuntui houkuttavalta.

– Tuotanto pyysi, ettemme ottaisi hirveästi selvää Suomesta ennen tänne saapumista. En tietenkään pystynyt tottelemaan. Tutkin internetistä kaiken mahdollisen ja minulle selvisi, että suomalaiset saunovat paljon ja jokainen suomalainen asuu lähellä luontoa. Se on uskomatonta, Aditi jatkaa.

Muumit olivat yksi niistä asioista, jotka olivat kolmikolle entuudestaan tuttuja. Tumi sai Katajanokan hotellin henkilökunnalta myös muumeihin liittyvän tuliaisen.

Suomalaisten rakkaus saunomista kohtaan onkin yksi niistä asioista, jotka ovat hämmentäneet naisia heidän matkansa aikana. Luonnollisesti he pääsivät jo heti ensimmäisinä päivinään Suomessa kokeilemaan saunomista myös itse, mutta meille rakas tapa ei onnistunut vakuuttamaan kolmikkoa.

– Ainoa neuvo, jonka sain ennen tänne tuloani oli, että älä ota suomalaiseen katsekontaktia tai istu bussissa liian lähelle, sillä he eivät pidä siitä. Sitten menen saunaan, missä ventovieraat istuvat lauteilla vieri vieressä, alasti ja pyllyt toisissaan kiinni. Se ei käy järkeen, Tumi toteaa ihmeissään.

– Ehkä olen liian amerikkalainen, mutta sauna ei ollut minua varten. Viihdyn paremmin porealtaissa, Liza lisää.

Suomalainen saunakulttuuri ei suinkaan ole ainoa asia, johon naiset ovat matkansa aikana kiinnittäneet huomiota. Intiasta kotoisin oleva Aditi muistaa elävästi hetken, kun hän käveli ensimmäistä kertaa vessaan suomalaiseen naistenvessaan. Hän ei ollut uskoa silmiään huomatessaan, että jopa julkiset vessat on Suomessa varustettu käsisuihkuilla.

– Minulle tuli tunne, että tämä vessa on rakennettu meitä intialaisia varten. Emme ole tottuneet siihen, että vessoissa on käsisuihkut. Se on käsittämätöntä, sillä mikäli lintu kakkaa kädellesi, haluat pestä sen vedellä pois. Mikset siis haluaisi pestä omaa pyllyäsi sen jälkeen, kun olet käynyt isommalla asialla, Aditi toteaa heilutellen samalla käsiään.

Liza nappasi lahjatavarakaupasta mukaansa kolme kirjaa, joiden kannessa luki ”Tips For the Ladies”. – Yksi meille jokaiselle, hän nauroi.

Matkan varrella Aditi, Tumi ja Liza ovat päässeet tutustumaan myös lukuisiin suomalaisiin ja Liza kertoo tutustuneensa jopa deittailusovellus Tinderin tarjontaan. Kun kolmikolta kysyy, mitä he ajattelevat suomalaisista naisista ja miehistä, Lizalla onkin heistä ensimmäisenä vastaus valmiina.

– He ovat todella kuumia, super hot. Mihin tahansa menet, siellä on hyvännäköisiä ihmisiä. Eräänä iltanamme täällä rakastuin meille tarjoilleeseen baarimikkoon. Hänen ei tarvinnut kuin tehdä minulle hyvä drinkki ja hymyillä kauniisti. Se käy niin helposti, Liza nauraa.

– Suomalaisilla on muuten käsittämättömän hyvä iho. Olette kuin vampyyreja Twilight-elokuvasta. Kun menette ulos, ihonne sädehtii. Ihme, että Suomessa edes myydään meikkejä, sillä te kirjaimellisesti hehkutte auringossa jo valmiiksi, Tumi täydentää.

KUKA? Aditi Mittal, 36, intialainen stand up -koomikko, näyttelijä ja toimittaja Yksi Intian tunnetuimmista englantia puhuvista koomikoista Intian The Times -lehti nimesi Aditin maan kymmenen parhaan koomikon joukkoon Oma stand up -ohjelma Netflixissä sekä Youtube-sarja, jossa esitellään naisaktivisteja Kirjoittanut kolumneja muun muassa Financial Times -lehdelle

Myös suomalaisten kielitaito on tehnyt maailmalta Suomeen matkanneisiin koomikoihin lähtemättömän vaikutuksen. Lähes kaikki ovat pystyneet kommunikoimaan englanniksi ja hekin, jotka eivät kieltä osaa, ovat yrittäneet. Oli kyse sitten aikuisista tai lapsista, kielimuuri ei ole koitunut ongelmaksi.

– Jos menet esimerkiksi Ranskaan osaamatta kieltä, sinua hädin tuskin palvellaan. Suomessa ihmiset ovat lähinnä innoissaan huomatessaan, että olet tullut tänne jostakin muualta. Englanti ei ole minunkaan äidinkieleni, joten arvostan sitä, että toinen edes yrittää, Tumi kiittelee.

– Suomalaiset ovat kyllä todella itsetietoisia. Vietin yhden päivän täällä alakoululaisten kanssa. Eräs oppilas pahoitteli, ettei puhu tarpeeksi hyvää englantia. Ajattelin vain, että herranen aika. Sinä olet kaksitoista ja puhut paremmin kuin minä, Liza jatkaa hehkutusta.

Naiset eivät tunteneet toisiaan lainkaan etukäteen. Nyt heistä on muovautunut jo tiivis kolmikko.

Yksi parhaillaan kuvattavan ohjelman ideoista on, että koomikot viettävät päivänsä tutustuen suomalaisten arkeen ja työelämään. Liza ja Tumi ovat päässeet muun muassa tutustumaan suomalaisiin kouluihin. Kolmen lapsen äitinä Tumi kertoo näkemänsä jälkeen toivovansa, että myös hänen lapsensa pääsisivät suomalaiseen kouluun.

– Teillä on ilmainen koulutus, ilmainen kouluruoka ja koulutusjärjestelmä, jossa lapsia kannustetaan liikkumaan ja menemään luontoon. On hienoa, että ihan sama millaisista lähtökohdista tulet, sinulla on oikeus hyvään koulutukseen. En voi tarpeeksi ylistää sitä, miten paljon suomalaiset lapset viihtyvät ulkoilmassa, Tumi toteaa.

Aditi oli hämillään päästessään suomalaiseen markettiin. Mukaan lähti suklaata, karkkia ja kahvi.

Kolmikko on tähän mennessä ehtinyt vierailla niin Helsingissä, Virolahdella kuin Kotkassakin, jossa Liza pääsi tutustumaan myös paikallisten kalastajien työhön. Aditi puolestaan pääsi Helsingissä ollessaan vierailemaan Ala-Malmilla, jossa hän auttoi paikallisia jakamaan pullaa ja kahvia vähävaraisille. Kokemus oli Intiassa kasvaneelle naiselle pysäyttävä.

– Köyhyys näyttää hyvin erilaiselta eri puolilla maailmaa, mutta ihmiset ovat samanlaisia, Aditi kiteyttää.

KUKA? Tumi Morake, 40, eteläafrikkalainen stand up -koomikko, näyttelijä, tv-persoona ja kirjailija Vuonna 2018 Tumista tuli ensimmäinen afrikkalainen, jolla on oma spesiaali Netflixissä, Tumi or not Tumi. Ensimmäinen naiskoomikko, joka pääsi juontamaan Comedy Central Presents -ohjelmaa Afrikassa Juontanut omia stand up -spesiaalejaan sekä omaa keskusteluohjelmaa Kolmen lapsen äiti

Kun naisilta kysyy, miksi he uskovat suomalaisten olevan vuosi toisensa jälkeen maailman onnellisin kansa, nousee köyhyys niin ikään esiin. Liza huomauttaa pian selvittäneensä, että vaikka suomalaiset ovat tutkitusti onnellisia, on Suomessa myös paljon masennusta ja itsetuhoisuutta.

– On vaikea kuvitella, mistä se johtuu. Toisaalta suomalaisista pidetään hirveän hyvää huolta. Oli tilanteesi mikä tahansa, saat katon pääsi päälle ja ruokaa mahaasi. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ihminen voisi olla esimerkiksi kovin yksinäinen, Liza miettii.

– Suomalaiset ovat äärettömän onnekkaita ja etuoikeutettuja monella tapaa. Silti ihminen saattaa voida huonosti. En tiedä, ovatko suomalaiset niinkään onnellisempia kuin ihmiset muualla, mutta ehkä onnekkaampia, Tumi muotoilee.

Mukaan lähti myös ei-niin-suomalaisia herkkuja, kuten Pringles-sipsejä.

Matka Helsingistä kohti Raumaa on lähestymässä loppuaan. Kolmikon ja työryhmän saapuessa Raumalle ohjelman kuvaukset ovat virallisesti saavuttaneet puolivälin. Edessä on vielä monia mielenkiintoisia kohtaamisia ja kuvausten päätteeksi Liza, Tumi ja Aditi pääsevät myös presidentti Tarja Halosen puheille.

– En malta odottaa, että tapaan hänet. Haluan kysyä häneltä, miten hän on naisena päässyt tuollaiseen asemaan ja pärjännyt maailmassa, jossa miesjohtajat ovat ”hyviä äijiä”, mutta naispoliitikot mielletään usein aggressiivisiksi. Hän oli kuitenkin yksi ensimmäisistä, joten uskon, että hänellä on paljon tarinoita kerrottavanaan, Tumi iloitsee.

– Suomi on maa, jossa naiset on päästetty valtaan. Se on mahtavaa, Aditi kehuu ja kertoo fanittavansa myös pääministeri Sanna Marinia.

Liza ei ollut vielä ehtinyt maistaa suomalaista suklaata. Piihovin ABC:ltä mukaan tarttui minikokoinen, naapurimaa Ruotsista peräisin oleva Marabou-levy.

Ajomatkan ainoa pysähdys sijoittuu Piihovin ABC-asemalle. Kolmikko juoksee innoissaan sisään rakennukseen. Aditi ja Tumi suuntaavat ruokakauppaan hakemaan kahvia ja suomalaisia herkkuja, Liza puolestaan lahjatavarakauppaan. Ostosreissun kruunaavat kassalta hankitut raaputusarvat, jotka ovat koomikoille harvinaista herkkua.

– Rakastan ostella asioita. Ostin muistoksi viisi korttia, kirjoja ja karkkia. En ole vielä maistanut suomalaista suklaata, mutta salmiakista en pidä. Ruoka täällä on muuten äärettömän hyvää. Kermainen lohikeitto on parasta, mitä olen eläessäni syönyt, Liza hehkuttaa.

– Voisi ehkä sanoa, että olemme virallisesti rakastuneet Suomeen, Aditi lisää.

Suomi koomikoiden silmin -sarja esitetään Yle TV2:lla joulukuussa. Viisi jaksoa kuvataan pääosin Suomessa. Sarjan huipentuu New Yorkiin, jossa taltioidaan stand up-ilta, jossa koomikot esittävät materiaalia Suomesta inspiroituneena.