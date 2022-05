Viivi Pumpanen, 33, ryhtyi juontamaan kiekko-ohjelmaa ja pisti merkille yllättävän seikan – ”Ei tarvitse mennä kuin seisomaan kadulle...”

Lätkähuuman keskellä elävälle Viivi Pumpaselle MM-etkot -ohjelman juontaminen on ollut unelmien täyttymys. Samalla hän haluaa uudistaa tapaa, jolla urheilulähetyksiä tehdään.

Hurmosta, kannustushuutoja, sinivalkoisia värejä ja kansainvälisiä faneja. Tätä kaikkea on saatu todistaa niin Tampereella kuin Helsingissäkin siitä asti, kun Suomessa järjestettävien jääkiekon maailmanmestaruus -kilpailujen ensimmäiset ottelut pelattiin kahdessa kaupungissa perjantaina 13. toukokuuta.

Jääkiekon MM-kisat ovat vuodesta toiseen yhdistäneet suomalaisia, mutta kotikisoissa tunnelma on noussut kattoon aivan erityisellä tavalla. Juontaja Viivi Pumpanen on saanut seurata kansan innostusta aitiopaikalta avausotteluista saakka, sillä hän juontaa C Moren MM-etkot ohjelmaa yhdessä kollegansa Joonas Nordmanin kanssa.

– Tämä on todella iso juttu tehdä tällaista ohjelmaa kotikisoista. Koko nämä kisat ovat todella iso juttu Suomelle, Tampereelle ja Helsingille sekä ennen kaikkea katsojille. Jääkiekon MM-kisat ovat osa suomalaista kansanperinnettä. Iloitsemme yhdessä onnistumisista ja koemme myös pettymykset yhdessä. On upeaa, että jääkiekolla voi olla tällainen vaikutus, Pumpanen hehkuttaa.

Pumpanen ja Nordman kuvaavat ohjelmaansa aina ottelupäivinä Tampereelta käsin. Ohjelman studio on rakennettu aivan Tampereen uutuuden kiiltävän Nokia-areenan kylkeen niin sanotulle fan zonelle. Tämä on ollut omiaan lisäämään juontajien ja paikalle saapuneiden fanien vuorovaikutusta, mistä Pumpanen on riemuissaan.

– Musta on äärettömän hienoa, että olemme pystyneet ottamaan fanit osaksi ohjelmaa, sillä kuka muu tämän kaiken hurmoksen luo kuin suomalaiset itse? Kenelle Leijonat pelaisivat, ellei olisi yleisöä ja faneja? Jo heti ensimmäisestä ottelusta asti ihmiset ovat olleet niin hyvällä fiiliksellä ja aurinko on paistanut. Lisäksi koen, että MM-kisat ikään kuin aloittavat kesän, Pumpanen hymyilee.

Kuten monissa suomalaisissa kodeissa, myös Pumpasen perheessä jääkiekon MM-kisoja on seurattu tarkalla silmällä. Pumpanen oli seitsemänvuotias, kun Suomi voitti legendaksi muodostuneella tavalla mestaruuden vuonna 1995. Vaikka Pumpanen on vuosien saatossa seurannut Leijonien menestystä tiiviisti, on lapsuuden muisto silti kirkkaimpana mielessä.

– Muistan siitä finaalista yllättävän paljon. Olin pieni tyttö ja katsoimme ottelua yhdessä perheen kanssa. Kannustus oli kovaa. Uskon, että edelleen monissa kodeissa katsotaan pelejä ja se yhdistää myös perheet yhdessä iltaisin television ääreen. Vaikka urheilu ei muuten kiinnostaisi, niin jääkiekon finaaliottelut katsotaan aina, Pumpanen nauraa.

Vaikka Pumpanen on tullut suurelle yleisölle tutuksi ennen kaikkea viihdemaailmasta, kuten roolistaan suositussa Posse-ohjelmassa, eivät MM-etkot suinkaan ole Pumpaselle ensimmäinen kosketus urheilun maailmaan. Pumpanen luotsasi samaisen kanavan Hockey Night – Tien päällä -ohjelmaa koko edeltävän kauden yhdessä Ari Vallinin ja Siim Liivikin kanssa.

Hyppäystä viihdemaailmasta urheilun pariin Pumpanen kuvaa itselleen mieluisaksi haasteeksi. Kun Pumpasta lähestyttiin ensi kertaa asian tiimoilta, innostui hän heti. Ammattitaidollaan ja pirteällä asenteellaan päättävät tahot vakuuttaneen Pumpasen uskottiin olevan tervetullut ja piristävä lisä ohjelmaan. Pumpanen toteaakin haluavansa olla mukana uudistamassa niitä tapoja, jolla urheilulähetyksiä Suomessa tehdään.

– Kanavalla haluttiin kehittää urheilusisältöjä ja viedä niitä hieman modernimpaan suuntaan. Ajateltiin, että viihdepuolen kokemukseni vuoksi minulla voisi olla siihen annettavaa. Yritän tuoda kiekkoon ja urheiluun uutta näkökulmaa, johon voisivat samaistua kaikki katsojat, Pumpanen selittää.

– Olen saanut lähteä rakentamaan omaa uraani uusille raiteille ja kehittämään omaa osaamistani. Viihde ja urheilu täydentävät hyvin toisiaan. Urheilu on aina merkinnyt minulle positiivisuutta. Asiaa, josta ei ole haittaa kenellekään.

– Haluan jatkossakin tehdä viihdettä, se on minulle tärkeää ja ajatus on aina ollut, ettei se saa kärsiä. Mutta onneksi nämä kaksi ovat sulautuneet hienosti yhteen, hän iloitsee.

Yhä tänä päivänä moni mieltää urheiluohjelmat eräänlaiseksi miesten valtakunnaksi. Näin siitäkin huolimatta, että Suomesta löytyy lukuisia ammattitaitoisia ja päteviä naispuolisia urheilutoimittajia. Pumpasen ohella jalansijaa tässä maailmassa ovat vuosien varrella ottaneet menestyksekkäästi muun muassa Laura Arffman, Mervi Kallio sekä Petra Manner. Pumpanen itse iloitsee siitä, että naiset ovat ottaneet näkyvämpää roolia myös urheilua käsittelevissä ohjelmissa.

– On rikkaus, etteivät näissä ohjelmissa pääse ääneen ainoastaan asiantuntijat ja ainoastaan miehet. Uskon itse, että kun naiset ja miehet tekevät tätä yhdessä, syntyy hyvää energiaa ja balanssia. On ainoastaan hyvä asia, että meitä yhdistetään monilla tavoilla. Urheilu saa olla värikästä ja positiivista. Jos mä pystyn tuomaan sitä vähän lisää, niin olen oikeassa paikassa, Pumpanen toteaa.

– Jokaisessa meissä asuu ihminen, oli ammattimme mikä tahansa. On hienoa, että olemme voineet tutustua pelaajiin ihmisinä myös kaukalon ulkopuolella. Vaikka kyse on viihteellisestä ohjelmasta, on meillä myös asiantuntijuutta ja vakavampaa sisältöä. Se on mielestäni paras mahdollinen yhdistelmä, hän selittää.

Suorien lähetysten tekeminen suoraan kotimaassa järjestettävän merkittävän urheilutapahtuman ytimestä on siis ollut Pumpaselle eräänlainen toteutunut haave. Vaikka toukokuu on ollut melkoista aikataulutusta ja kalenterin selaamista, on Pumpanen nauttinut jokaisesta hetkestä. Siitä hän kiittelee paitsi kollegoitaan ja ohjelman työryhmää, myös jääkiekkofaneja, joiden keskuudessa Pumpanen saa työtään tehdä.

– Tämä on ihan ihanteellinen työpaikka. Ei tarvitse mennä kuin seisomaan kadulle, niin leijonafanit tulevat juttelemaan mukavia. Silloin minulla ei voi olla kuin hyvä fiilis, vaikka olisi kuinka pitkä päivä takana. Vaikka tämä on valtava ponnistus ja projekti, väsymystä ei huomaa, kun ihmisten tunnelma ja hyvä energia tarttuu, Pumpanen kiittelee.

– MM-Etkot ohjelmassa keskitymme Joonaksen kanssa tuomaan viihdettä jääkiekon ympärille ja virittäydymme aina yhdessä mielenkiintoisten ja ajankohtaisten vieraiden kanssa sen päivän otteluihin ja myös fanit ovat tietenkin oleellinen osa tätä, hän jatkaa.

Vuolaita kehuja Pumpaselta saa myös juontajakollega Joonas Nordman. Ennen nyt kuvattavaa ohjelmaa kaksikko ei ollut koskaan työskennellyt yhdessä. Yhteistyö on kuitenkin sujunut saumattomasti ja Pumpanen kiittelee voivansa luottaa Nordmaniin ja tämän ammattitaitoon kuin vuoreen. Pumpanen ja Nordman käsikirjoittavat ohjelmaansa itse ja osallistuvat myös taustatyön tekemiseen.

– Olemme joko lähetyksissä kiinni tai kotona kirjoittamassa muistiinpanoja tai tekemässä ennakoivaa työtä. Oman kalenterin puolesta tämä on aika pullamössöä. Se on paljon muutakin kuin se, mitä katsojat näkevät. Mutta olen nauttinut ihan hirveästi myös kameran toisella puolella olemisesta ja sisällön luomisesta, Pumpanen avaa.

– Joonaksen kanssa on ollut aivan mahtavaa tehdä töitä. Hän on yksi Suomen hauskimmista ihmisistä ja äärimmäisen turvallinen työkaveri. Hän on vähän sellainen tyyppi, joka tietää kaikesta kaikkea, vaikka ei omien sanojensa mukaan olekaan asiantuntija, Pumpanen nauraa.

Kuluneiden viikkojen aikana jääkiekko ja kaikki siihen liittyvä on enemmän tai vähemmän vallannut Pumpasen ajatukset. Haastattelutuokion jälkeen Pumpanen kertoo suuntaavansa kotiin valmistautumaan seuraavan päivän lähetykseen, jossa pedataan Leijonien ja Tre Kronorin odotettua kohtaamista Nokia-areenalla, jonka puitteet ovat saaneet ylistystä niin kotimaiselta jääkiekkokansalta kuin kansainväliseltä yleisöltäkin.

– Peleissä on ollut ihan mieletön tunnelma. Meillä on ihan mielettömän hieno, uusi halli Tampereella ja äärettömän kova joukkue. Nokia-areenalla on maailmanluokan puitteet, jonne kehtaa toivottaa myös kansainväliset fanit tervetulleeksi. Saamme suomalaisina olla äärettömän ylpeitä näistä kotikisoista ja tästä miljööstä, Pumpanen toteaa.

– Tällaisia koko kansan kokoavia tapahtumia on kaivattu jo pitkään. Senkin vuoksi on merkittävää, että saamme vihdoin kerääntyä yhteen ja koen, että kaikista tuntuu samalta.

– Tämä ei koske vaan meitä suomalaisia. On ihanaa, että ihmiset ympäri maailman voivat tulla tänne yhdessä seuraamaan hienoa urheilutapahtumaa, hän hehkuttaa.

Kun Pumpaselta kysyy, miten hän uskoo Leijonien suoriutuvan kisaurakasta, puistaa hän varovasti päätään. Taikauskoiseksi tunnustautuva Pumpanen kertoo luottavansa joukkueeseen, mutta pelkää asian toteamisen ääneen pilaavan Leijonien mahdollisuudet.

Vaikka aikataulu on hektinen, aikoo Pumpanen joka tapauksessa olla paikan päällä katsomossa kannustamassa kotijoukkuetta kohti mestaruutta.

Entä mitä tapahtuu, mikäli Suomi voittaa vuoden 2022 jääkiekon maailmanmestaruuden? Tähän kisahuumaa lähietäisyydeltä seuranneella Pumpasella on antaa selkeä vastaus.

– Hallista lähtee ehkä katto irti. Tämä tulee lähtemään aivan lapasesta. Mutta ei se mitään, niin saa lähteäkin. Meillä on nyt lupa juhlia yhdessä näitä kisoja ja mikäli paras mahdollinen tapahtuu, niin lähdetään laukalle, Pumpanen nauraa.