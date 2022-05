Megan Fox turmeli asunsa, jotta pääsisi harrastamaan seksiä – stylistiltä paljonpuhuva kommentti

Megan Fox ei keinoja kaihda, kun himot ottavat vallan.

Kohupari, näyttelijä Megan Fox, 36, ja räppäri Machine Gun Kelly (Colson Baker), 32, on jälleen vauhdissa.

Fox jakoi Instagram-tilillään sarjan videoita, jossa hän poseeraa kiiltävässä sinisessä ihonmyötäisessä haalariasussa niin yksin kuin kihlattunsa kanssa. Lopuksi hän jakoi kuvakaappauksen yksityisviestistä, jonka hän on People-lehden mukaan kirjoittanut stylistilleen.

– Oliko tämä sininen asu kallis? Leikkasimme juuri haaroväliin reiän, jotta pystyimme harrastamaan seksiä, Fox kysyy viestissä.

– Vihaan sinua, kuului vastaus kolmen nauruemojin saattelemana.

– Korjaan sen, viestittely jatkui.

Voit selata Foxin videoita ja kuvia yllä olevan julkaisun oikeassa reunassa olevasta nuolesta.

Viestittely herätti hämmennystä ja järkytystä Foxin seuraajissa.

– Megan, please, me tajuamme. Harrastatte seksiä, eräs kommentoi.

– Kaikki, mitä tiedän tästä suhteesta, olen saanut tietää täysin vastoin tahtoani, toinen päivittelee.

– Meidän ei tarvitse tietää, mitä sinä ja MGK teitte tuossa asussa, kolmas toteaa.

Tammikuussa Megan Fox ja Machine Gun Kelly menivät kihloihin. Kosinnan päätteeksi tuore kihlapari joi toistensa verta.

Lue lisää: Megan Fox ja Machine Gun Kelly kihlautuivat – sinetöivät suhteensa hämmentävällä rituaalilla

Pian kihlautumisen jälkeen Machine Gun Kelly paljasti muotilehti Voguelle, että Foxin sormukseen on piilotettu ominaisuus, joka satuttaa Foxia jos hän yrittää riisua sormuksen.

– Sormuksen renkaat ovat oikeasti piikit, rapmuusikko kertoi Voguelle.

– Jos hän yrittää ottaa sen pois, se sattuu. Rakkaus tekee kipeää, muusikko jatkoi.

MEGAN FOX ja Machine Gun Kelly tapasivat toisensa Midnight in the Switchgrass -elokuvan kuvauksissa vuonna 2019, jonka jälkeen he rakastuivat tulenpalavasti. Pari alkoi seurustella toukokuussa 2020 ja siitä saakka kaksikon on huhuttu suunnittelevan häitään.

Fox on kertonut tunteneensa välittömän yhteyden räppärin kanssa aloitettuaan työskentelyn tämän kanssa.

– Me olemme itse asiassa kaksi puoliskoa samasta sielusta. Ja sanoin tämän hänelle melkein heti, koska tunsin sen heti, Fox on sanonut.

– Tämä on samaan aikaan ekstaasia ja kärsimystä. En halua, että ihmiset luulevat, että suhteemme on täydellinen. En sano syyttä suotta, että tämä on synkkä satu, räppäri puolestaan kommentoi.