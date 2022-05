Chris Cornell lausui vaimolleen puhelimessa kylmäävät sanat ja pian rocktähden hotellihuoneesta tehtiin murheellinen löytö – lääkärin päätös sai epäilykset heräämään

Rocktähti Chris Cornell näytti vaikeutensa voittaneelta, onnelliselta perheenisältä. Viisi vuotta sitten hän löytyi kuolleena hotellihuoneestaan. Leski syytti kuolemasta Cornellia hoitaneen lääkärin reseptejä.

Mitä yhteistä on Marilyn Monroella, Robin Williamsilla, Kurt Cobainilla, Anthony Bourdainilla ja Chris Cornellilla?

He kaikki ovat mukana meemissä, jonka otsikkona on: ”This is what depression looks like…” – Tältä masennus näyttää.

Kaikkiaan yhdeksän maailmanlaajuisesti tunnettua taiteilijaa, näyttelijää ja muusikkoa hymyilee kuvassa aurinkoisesti.

He kaikki ovat kuolleet äkillisesti kärsittyään masennuksesta.

Oman sukupolvensa tärkeimpiin rocklaulajiin kuulunut, muun muassa Soundgarden- ja Audioslave-yhtyeiden solistina tunnettu Chris Cornell kuoli 52-vuotiaana, 18. toukokuuta 2017.

Se oli synkkä loppu komealle laulajanuralle ja kauniille rakkaustarinalle. Cornellin leski Vicky Cornell menetti puolisonsa ja kahden lapsensa isän.

Cornellin on kerrottu kärsineen muun muassa masennuksesta.

Viisi vuotta sitten Vicky ja Chris Cornell puhuivat myöhään illalla puhelimessa. Laulaja oli Detroitissa, hotellihuoneessa keikkansa jälkeen.

– Kun puhuimme konsertin jälkeen, huomasin hänen sotkevan sanoja. Hän oli erilainen kuin tavallisesti, Vicky Cornell kertoi myöhemmin Variety-lehdelle.

Kun Chris Cornell oli sanonut puolisolleen ottavansa ”ylimääräisen Ativanin tai kaksi”, puoliso huolestui. Ativan on keskushermostoon vaikuttava, rauhoittava lääke. Chris Cornell söi niitä reseptilääkkeenä.

– Otin yhteyttä hotellin turvahenkilöstöön ja pyysin tarkistamaan, miten hän voi, vaimo muisteli Varietyssä.

Puhelusta oli jäänyt kolkko aavistus.

Laulaja löydettiin kuolleena. Kuolinsyyksi kerrottiin melko pian itsemurha. Valvontakameroiden avulla pystyttiin sulkemaan pois mahdollisuus, että joku olisi käynyt Cornellin huoneessa puhelun jälkeen.

Chris Cornell oli kertonut kärsineensä masennuksesta.

”Sitä on tyytyväinen elämäänsä, kaikki sujuu hyvin, ja on innostavia juttuja meneillään, mutta ihan yhtäkkiä olo onkin äärettömän onneton, niin että se tuntuu suorastaan pelottavalta.”

”Olen elänyt aina toinen jalka jossain hyvin synkässä, yksinäisessä ja eristäytyneessä maailmassa. Jos on tarpeeksi pitkään masentunut, siinä on jotain melkein lohdullista. Sen mielentilan kanssa on päässyt sinuiksi, koska se on jatkunut niin kauan. Se on hyvin itsekäs maailma.”

(Lainaukset ovat viime vuonna suomeksi julkaistusta elämäkertakirjasta Corbin Reiff: Chris Cornell, Like.)

Laulajan kohtaloa selviteltiin oikeussaleissa asti. Lopulta tilanne päätyi sopuun asianosaisten kesken.

Leski suuttui. Hän ilmoitti haastavansa miestään hoitaneen lääkärin oikeuteen. Syy: reseptilääkkeet.

Cornell oli aiemmin elämässään kärsinyt päihderiippuvuudesta. Alkoholin ja huumeiden tilalle olivat ainakin jollain tavalla tulleet reseptilääkkeet.

Chris Cornell ei kuollut yliannostukseen, mutta Vicky Cornellin mielestä hänen miehensä mieli muuttui itsetuhoiseksi hänelle määrättyjen rauhoittavien lääkkeiden – ja monien muiden lääkkeiden – seurauksena.

– Niin monen vuoden raittiuden jälkeen hänen mielensä näyttää muuttuneen tuolla kauhealla tuomion hetkellä. Jotain meni pahasti pieleen. Lapseni ja minä olemme murtuneet, koska tuota hetkeä ei saa takaisin, Vicky Cornell kirjoitti tiedotteessa heti kuoleman paljastuttua itsemurhaksi.

Hän sanoi haluavansa tehdä asiasta julkisen, että se estäisi vastaavat tragediat jatkossa.

Julkisuutta tapaus sai myös surullisista kohtalotovereista. Aihetta ravisteleviin meemikuviin antoivat monet viihdemaailman tähdet, jotka päätyivät Cornellin tavoin lohduttomaan ratkaisuun.

Hymyt olivat pelkkää pintaa.

Ja vaikka varsinaisesti masennusta ei ole liitetty esimerkiksi Princen, Tom Pettyn tai Michael Jacksonin kuolemiin, kaikkien yhteydessä on kyseenalaistettu reseptilääkkeet tai niiden yhteisvaikutus – ja sitä kautta näitä muusikoita hoitaneiden lääkärien toiminta.

Vicky Cornell oli tyytymätön myös miehensä kuolinsyyraporttiin. Hän piti sitä epätäydellisenä. Se jätti mahdollisuuksia salaliittoteorioihin.

Ja salaliittoteorioiden levittäminen ei tuo vainajaa takaisin, mutta tuntuu lähiomaisista raskaalta, Vicky Cornell pelkäsi.

Cornell oli osa Soundgarden-yhtyettä.

Oikeuteen Los Angelesissa marraskuussa 2018 toimitetun syytekirjelmän mukaan Chris Cornellia hoitanut lääkäri Robert Koblin määräsi ”huolimattomasti ja toistuvasti” laulajalle lääkkeitä, jotka ”hämärsivät hänen harkintakykyään ja aiheuttivat vaarallista impulsiivista käyttäytymistä”. Syytteen mukaan Koblin uusi Cornellin reseptin näkemättä tätä 20 kuukauteen.

Lääkäri kielsi syytekohdat ja vakuutti tehneensä kaiken ajatellen potilaansa parasta.

Lopulta liki kolmen vuoden julkisen väittelyn jälkeen leski ja lääkäri sopivat asian oikeussalin ulkopuolella. Sopimuksen yksityiskohtia ei ole julkaistu.

Vicky Cornell haastoi oikeuteen myös Soundgardenin muut jäsenet. Hän epäili, että Chris Cornelille kuuluvia tuloja on jäänyt tilittämättä.

Tämäkin paljon julkisuutta saanut asia saatiin viime vuonna sovittua ilman oikeudenkäyntiä.

Saisiko Chris Cornell vihdoin levätä rauhassa?

Olisiko aika muistaa, millainen hän oli artistina?

Vicky Cornell syytti puolisonsa lääkäriä tämän kuolemasta.

Yhdysvaltain luoteisosassa sijaitsevassa Seattlessa syntyi kesällä 1964 Christopher John Boyle Cornell farmaseutin ja kirjanpitäjän lapseksi. Suku oli isän puolelta Irlannin katolisia, äidin puolelta juutalaisia. Sisaruksia oli viisi. Vanhemmat erosivat, kun Chris oli teini-ikäinen, ja hän jäi asumaan äitinsä kanssa.

Seattle tunnetaan sateisena seutuna – ja eräs sade muutti pienen Chrisin elämän.

– Naapurustossamme oli jälleen kerran tulvinut ja me lapset kiertelimme kellareissa. Viereisessä talossa asui mies, jolla oli iso vinyylilevyjen kokoelma kellarissaan, mutta hän ei välittänyt siitä lainkaan. Levyt lojuivat lattialla, Cornell muisteli IS:n haastattelussa 2012.

– Pelastin levyt, jotka olivat jo aika huonossa kunnossa. Kannet olivat jo tuhoutuneet, joten kuivasin vinyylit ja aloin säilyttää niitä muissa pusseissa.

Hän löysi musiikin, ensimmäiseksi Beatlesin.

– Se muodostui ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi musiikkikoulukseni. Kuuntelin levyjä jatkuvasti, eniten Rubber Soulia ja Sgt. Pepperiä. Tapani oli vielä kuunnella jokainen levypuolisko kahteen kertaan ennen levyn kääntämistä. Niin kului vuosia.

– Paul McCartney on vaikuttanut laulutapaani enemmän kuin kukaan muu. Olen oppinut häneltä, että voi laulaa monella tavalla, jokainen laulu pitää tulkita kappaleen oman tunnelman mukaan. McCartney laulaa esimerkiksi Eleanor Rigbyn aivan eri tavoin kuin Helter Skelterin. Tosin kuunnellessani levyjä silloin 9-vuotiaana en miettinyt tuollaista – en edes erottanut, kuka beatle milloinkin laulaa.

Cornellin musiikki elää yhä, vaikka hänen kuolemastaan tulee kuluneeksi viisi vuotta.

Cornellin lauluäänen tunnistaa kyllä. Hän on yksi Seattlen kaupunkiin keskittyneen 1990-luvun grunge-rockilmiön tunnetuimmista laulajatähdistä. Mies, jonka kiihkeään tulkintaan kiteytyi paljon epätoivoa tavalla, joka puhutteli ihmisiä kautta maailman.

Valitettavasti Cornell – ja monet aikalaiset – taisivat elää kuten lauloivat. 1990-luvun Seattle-bändien solisteista ovat Cornellin tavoin kuolleet Nirvanan Kurt Cobain jo vuonna 1994, Alice In Chainsin Layne Staley 2002 ja Screaming Treesin Mark Lanegan tänä vuonna.

Musiikki kuitenkin jää.

Ja Cornellista patsas. Pronssin valettu rocktähti, taiteilija Nick Marran näköisteos ottaa kävijät vastaan Seattlen popkulttuurimuseon sisäänkäynnillä.

Patsaan on lahjoittanut laulajan leski, Vicky Cornell.

Älä jää yksin: täältä saat apua

+ Valtakunnalliseen Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti. Puhelimeen vastaavat kriisityön ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset. Suomeksi: 09 2525 0111, ruotsiksi: 09 2525 0112, arabiaksi / englanniksi: 09 2525 0113. Lisätiedot ja aukioloajat: https://mieli.fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin/

+ Sekasin-chat https://sekasin247.fi/ päivystää ma-pe klo 9–24 ja viikonloppuisin klo 15–24. Palvelu on suunnattu 12–29-vuotiaille.

+ Mielenterveyden keskusliiton Valoa-chatissa voi keskustella mielenterveyden ammattilaisten kanssa arkisin kello 12–15. Iltapäivisin kello 15–18 tukea antavat vertaiset, itsekin mielenterveysongelmia kokeneet ihmiset.

+ Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa mielenterveysneuvontaa puhelimitse numerossa 0203 91920 arkisin kello 10–15.