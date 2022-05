Erikoinen yksityiskohta pisti silmään Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeudenkäynnissä – miksi Depp ei ole katsonut kertaakaan ex-puolisoaan oikeussalissa?

- Tiedätte oikein hyvin, miksi herra Depp ei katso teihin päinkään, ettekö tiedäkin? Deppin asianajaja Camille Vasquez kysyi Amber Heardilta maanantaina.

Amber Heardin ja Johnny Deppin välinen oikeustaisto jatkui eilen maanantaina Heardin ristiinkuulustelulla.

Oikeudenkäynnissä keskusteltiin muun muassa siitä, ettei Depp, 58, ole kertaakaan katsonut ex-vaimoaan istuntojen aikana.

– Herra Depp ei ole vilkaissutkaan teitä koko oikeudenkäynnin aikana, vai onko hän? Deppin asianajaja Camille Vasquez kysyi Heardilta.

– Ei ainakaan niin, että olisin huomannut, Heard vastasi juristille.

– Mutta te olette katsonut häneen monta kertaa, eikö niin? sanailu jatkui.

Heard myönsi tehneensä niin.

Vasquez jatkoi:

– Tiedättekö, miksi herra herra Depp ei katso teitä?

Heard myönsi tietävänsä.

– Herra Depp lupasi teille, ettette näe hänen silmiään enää koskaan. Onko tämä totta? Vasquez jatkoi aiheen parissa.

Heard ilmoitti, ettei muista tällaista keskustelua.

Tämän jälkeen Deppin asianajaja soitti audiotallenteen, joka oli äänitetty yhtenä viimeisistä kerroista, kun pariskunta tapasi toisensa. Nauhalla Heard pyysi Deppiä halaamaan häntä hyvästiksi.

Heardin pyyntöä pidettiin oikeudessa outona, sillä tämä oli juuri hakenut Deppille lähestymiskiellon. Tästä huolimatta Heard kutsui Deppin tapaamiseen sanfranciscolaiseen hotelliin vuonna 2016.

Depp kertoi omassa todistuksessaan, että hän meni paikalle siinä toivossa, että ”Heard peruisi kaikki valheensa”.

– Hän on pitänyt lupauksensa, eikö niin? Vasquez kysyi Heardilta viitaten Deppin lupaukseen olla katsomatta ex-puolisoaan.

– Minun tietääkseni hän ei pysty katsomaan minua, Heard vastasi.

– Hän ei halua katsoa teitä, neiti Heard, sillä hän ei pysty siihen, Vasquez totesi.

Heardin edustaja on todennut aiemmin, että Deppillä ”ei ole tarpeeksi rohkeutta edes vilkaista ex-puolisonsa suuntaan”.

– Jos herra Depp todella olisi syytön, miksi hän on toistuvasti pyytänyt anteeksi neiti Heardilta ja luvannut ”karkottaa mörkönsä?”, Heardin edustaja totesi People-lehdelle toukokuun alussa.

– Heidän tiiminsä on aivan paniikissa, ja he taistelevat kynsin ja hampain estääkseen vakuuttavien todisteiden ja valokuvien esittämisen oikeudessa. On pieni ihme, että herra Deppillä ei ole edes rohkeutta katsoa ex-puolisoaan. Sen sijaan hän piirtelee ja naureskelee oikeudenkäynnissä, Heardin edustaja totesi.