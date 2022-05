Yllättävä yhdennäköisyys! Katsojat tekivät tarkan havainnon – pian Ernest Lawsonin puhelin pärähti täyteen

Jääkiekkofanit häkeltyivät. Luisteliko kaukaloon Seth Jones, vai sittenkin Ernest Lawson?

Suomen ja USA:n välinen jääkiekko-ottelu keräsi lukuisat suomalaiset televisioiden ääreen maanantai-iltana. Pelin tuoksinassa monet huomasivat USA:n joukkueen kapteenissa Seth Jonesissa, 27, jotain tuttua.

Ei mennyt aikaakaan, kun oululaislähtöisen näyttelijän Ernest Lawsonin, 33, puhelimeen alkoi tulvia viestejä.

– Öö. En oo muutamaan tuntiin kattonu puhelinta. Ja nyt mun DM on täynnä tätä, Lawson pohjustaa Instagram-tarinoissaan.

”Erkku the hockey player.” ”Oli aika paljon yhdennäköisyyttä.” ”Ootko pelaamassa jääkiekkoa? USA:n joukkueen kapteeni on ihan sun kaksoisolento.” ”Suomi–USA-peli ja Seth Jones. Useamman kerran on nyt todettu, että kyllä hän vaan on ihan Erkku.” ”Oletko se sinä?” ”Millon susta on tullu jääkiekkoilija?” ”Seth Jones, ootko sä se? Koko Suomi–USA-peli menny siihen ku bongaillaan ”Erkkua kentältä.” Hämmentävä yhdennäkösyys ainaki meijän kisakatsomon mielestä.”

Myös Lawsonin kanssa Tanssii tähtien kanssa -kisan voittanut Anniina Koivuniemi jakoi kuvan entisestä tanssiparistaan Instagram-tarinassaan.

– Oon kyllä tottunu näkemään Erkkua telkkarissa, mutta vähän yllätyin, että se on ehtiny MM-kisoihinkin, Koivuniemi kirjoittaa.

Koivuniemi ja Lawson innostuivat myös spekuloimaan, jos TTK:ssa nähty tanssija olisikin koko ajan ollut Seth Jones eikä Lawson, mikä ”selittäisi kaiken”.

Seth Jones kipparoi USA:n joukkuetta Tampereen MM-kisoissa.

Palautetulvasta hämmentynyt Lawson jakoi kuvan Seth Jonesista ja kysyi seuraajiltaan yhdenäköisyydestä. Tiistaiaamuun mennessä 91 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Jones ja Lawson ovat kuin kaksi marjaa.

Seuraavassa tarinassa hän jakoi kuvaparin itsestään ja Jonesista, jossa tituleerasi Jonesia amerikkalaiseksi jääkiekkoilijaksi ja itseään oululaiseksi kuviokellujaksi. Tämän kuvan äänestykseen vastaajista 85 prosenttia piti yhdennäköisyyttä ilmeisenä.

Lopulta Lawson päättää selvittää totuuden ”luotettavasta lähteestä” eli omalta vaimoltaan. Hän hiipii makuuhuoneeseen selvittämään asiaa.

– Rakas, tuo Seth Jones tuossa jenkkijoukkueessa, näyttääkö se sun mielestä multa?

– Ei, vaimo vastaa ykskantaan.

– Kumpi on komeampi? Lawson jatkaa.

– Mikä sen nimi oli, vaimo kysyy.

– Seth Jones, Lawson vastaa.

– Ernest Lawson, vaimo toteaa.

Ernest Lawson on tutumpi näky punaisella matolla kuin jääkiekkokaukalossa. Kuva Venla-gaalasta 7. toukokuuta 2022.

Kyseessä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun Ernest Lawsonin yhdennäköisyys jonkun toisen kanssa herättää hämmennystä. Entinen vihreiden kansanedustaja, näyttelijä-juontaja Jani Toivola joutui viime marraskuussa erikoiseen tilanteeseen kadulla, kun vastaantulijalla menivät henkilöt sekaisin.

Tuolloin Tanssii tähtien kanssa -kisan finaaliin valmistautunut Lawson sai Toivolan välityksellä onnentoivotukset kilpailuun, kun Toivola välitti ohikulkijan terveiset oikeaan osoitteeseen.

– Mä kävin just kadulla pitkän keskustelun tuntemattoman naisen kanssa. Otin vastaan vuolaita kehuja ja mietin samalla et miks hän juuri nyt on musta näin innostunut. Kunnes hän lopuksi toivotti tsemppiä sunnuntain finaaliin. Mä kiitin ystävällisesti ja poistuin paikalta, Toivola viestitti Lawsonille nauruemojin kera.

– Eli suotuisia tuulia sunnuntain finaalin, hän lisäsi vielä Lawsonille.

Toivola itsekin on osallistunut TTK-kisaan. Vuonna 2011 hän sijoittui parinsa Jutta Heleniuksen kanssa kilpailun kolmanneksi.