Miki Liukkonen ja Rita Behm kihloihin! Kirjailija paljastaa, mitä sormuksissa lukee

Kirjailija Miki Liukkonen vahvisti Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa menneensä kihloihin laulaja Rita Behmin kanssa.

Kirjailija Miki Liukkonen on mennyt kihloihin tyttöystävänsä, laulaja Rita Behmin kanssa. Asia paljastui maanantaina Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa, jossa Liukkonen vahvisti kihlauksen.

Ohjelmaan vieraaksi saapuneen kirjailijan vasemmassa nimettömässä koreili sormus. Juontajat Mikko Kekäläinen ja Ella Kanninen onnittelivat Liukkosta suorassa lähetyksessä.

– Onneksi olkoon tästä ihanasta kihlausuutisesta. Onko hyvä fiilis? Kekäläinen tiedusteli.

– No on, tuskin kenelläkään kihlauksesta on hirveän surullinen fiilis. Kiva juttu. Jee! Liukkonen muotoili vastaukseksi.

– Tämä on iloisin ilme, jonka saan aikaiseksi, hän jatkoi osoittaen kasvojaan.

– On tuota nuorta rakkautta niin mukava katella, Kekäläinen sanoi.

– Mun hymy on kuin mutristus väärinpäin lähinnä, Liukkonen heitti.

Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa Liukkonen kertoi muun muassa urastaan ja elämästään kirjailijana.

Pian haastattelun jälkeen Liukkonen julkaisi päivityksen Instagramissa. Kirjoituksessaan hän kertoo, mitä parin sormuksissa lukee.

– Kiitos haastattelusta Puoli Seitsemän, ja nyt tämäkin ilouutinenkin on sitten julkista. (Toisessa sormuksessa lukee ”Rakkaudella”, toisessa ”Kiitos samoin.)

Kirjailijan mukaan tv-esiintymisestä seurasi kuitenkin ikävä ilmiö.

– Mutta jostain syystä tämä(kin) haastattelu poiki hirveän paskamyrskyn Instagramiin, ”vitun pelle”, ”saisit hävetä” etc. Aikana jolloin tasa-arvo ja kaiken erilaisen juhliminen on aika lailla normi, tällainen reaktio tuntuu käsittämättömältä. Enkä edes sanonut mitään provosoivaa. (Voi, se olisi liian helppoa!) Ennakkoluulot rehottavat kuin rikkaruoho, ja onintakeisuus on merkki joko jostain lääkityksestä tai idiotismista. Hei, rauhoitutaanpas nyt tai painukaa ennakkoluuloiset Saharaan, Liukkonen ruotii.

Liukkonen kertoi IS:n haastattelussa viime joulukuussa suhteestaan Rita Behmiin.

– Seiskassa on ollut varmaan 11 juttua minusta ja tyttöystävästäni viimeisen kahden viikon aikana. Se jahtaaminen alkaa jo turhauttamaan, Liukkonen kertoi haastattelussa huokaillen.

Lue lisää: Tässä on oman alansa outolintu, jonka yksityiselämä on jatkuvasti tapetilla – Miki Liukkonen kertoo nyt poikkeuksellisesta elämästään ja suhteestaan Rita Behmiin

Laulaja Rita Behm on yksi tämän hetken suosituimmista artisteista. Kappaleistaan Hei rakas ja Frida tunnettu laulaja-lauluntekijä nousi lähes täydestä tuntemattomuudesta kotimaisten hittilistojen valtiaaksi. Hän kahmaisi vuoden 2021 Emma-gaalassa seitsemän Emma-pystiä.

Miki Liukkonen kirjailija, runoilija ja muusikko, jonka yli tuhatsivuinen Elämä: Esipuhe oli yksi viime syksyn puhutuimmista kirjauutuuksista. Liukkosen romaani O ilmestyi vuonna 2017 ja oli Finlandia-palkintoehdokkaana.

Lue lisää: Näin räjähdysmäisen suosion kokenut Rita Behm tienasi

Artikkeliin tehty lisäys 16.5. klo 20.11 Liukkosen Instagram-päivityksestä.