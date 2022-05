Lotta Hintsa ensimmäisenä suomalaisena Sports Illustrated -lehden legendaarisessa uimapukunumerossa – poseeraa rantahietikolla narubikineissä

Miss Suomi ja nykyinen ammattilaisvuorikiipeilijä Lotta Hintsa valittiin tuhansien hakijoiden joukosta maailmankuulun lehden uimapukunumeroon.

Vuoden 2013 Miss Suomi ja nykyinen vuorikiipeilijä Lotta Hintsa poseeraa arvostetun Sports Illustrated -yhdysvaltalaislehden uimapukunumerossa.

Uimapukunumero on ollut useana vuonna maailman luetuin lehden numero, jolla on ollut jopa 60 miljoonaa lukijaa.

Hintsa, 33, pääsi tuhansista hakijoista lehden Model Searchin 14 finalistin joukkoon, ja nyt hän poseeraa lehden sivuilla ensimmäisenä suomalaisena.

Lehdessä suomalaismissiä kuvaillaan seuraavasti:

”Lotta Hintsa on suomalainen malli, ammattilaisvuorikiipeilijä ja kestävyysurheilija. Vuonna 2013 hänet kruunattiin Miss Suomeksi. Fyysisten rajojensa ylittäminen eri urheilulajeissa (isänsä inspiroima piirre) on edelleen lähellä hänen sydäntään”.

Kuvissa Hintsa poseeraa rantahietikolla värikkäissä narubikineissä Dominikaanisessa tasavallassa. Voit katsoa valokuvaaja Yu Tsain ottamia kuvia tästä linkistä.

Hintsa hehkuttaa asiaa omalla Instagram-tilillään.

– Omg!!! Kannet on nyt julkaistu. Olen häkeltynyt saadessani olla samassa lehdessä, jonka kansissa ovat nämä voimanaiset, Hintsa kirjoitti Instagramin tarinat-osiossa.

Lehden kansimalleina ovat tällä kertaa realitytähti Kim Kardashian, laulaja Ciara, 74-vuotias malli Maye Musk ja artisti Yumi Nu.

– Tänään on se päivä!!! Tiesittekö, että olen ensimmäinen suomalainen Sports Illustratedin uimapukunumerossa? Hintsa jatkoi tarinat-osiossa.

– Seuraavina päivinä tulen julkaisemaan paljon materiaalia tästä. Jaan teille nyt vanhempia postauksia puhtaasta innostuksesta, hän kirjoitti ja lisäsi päivitykseensä lehden aiemmin julkaiseman finalistiesittelyn.

Hintsa on julkaissut materiaalia kuvausmatkastaan Dominikaaniseen tasavaltaan. Eräällä videolla hän oli keilaamassa muiden finalistien kanssa.

Hintsan lisäksi Sports Illustratedin sivuille valittiin Sarafina El-Badry Nance, Gigi Robinson, Manju, Ashley Byrd, Mady Dewey, Kelly Crump, Hillory Fields, Victoria Vesce, Nicole Petrie, Michelle Fuente Steffen, Drew Dorsey ja Ashley Callingbull.

Sports Illustratedin Swim Search on vuosittainen mallihaku, jossa naiset ympäri maailmaa voivat hakea malliksi huippulehden uimapukunumeroon.

Vuorikiipeilijä kertoi maalikuussa päässeensä finalistien joukkoon ja kehui lehteä vuolaasti.

– Olen jo vuosia ollut SI:n uimapukunumeron suuri fani, sillä lehti puhuu vahvojen naisten puolesta ja ajaa muutosta vahvasti siihen, millaisena näemme naiset. Tapa, jolla he määrittelevät naiseuden, on minulle todella inspiroivaa ja on suuri kunnia tukea heidän viestiään, Hintsa kirjoitti.

Sports Illustrated kuvailee Hintsan elämäntyyliä liikkuvaiseksi, sillä Hintsa on matkustanut ympäri maailmaa ja kiipeillyt korkeimmilla vuorikiipeilyreiteillä. Hintsan unelmiksi kerrotaan rajojen ylittäminen ja uusien kiipeilyreittien ja vuorien valloittaminen.