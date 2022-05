Laulajatähti Adele julkaisi harvinaisia yhteiskuvia rakkaansa Rich Paulin kanssa – yksityiskohta kätkee sisäänsä merkittävän viestin

Adelen kerrotaan muuttaneen yhteen urheiluagenttina työskentelevän Rich Paulin kanssa.

Megatähti Adele esittelee uutta parisuhdeonneaan avoimesti Instagramissa. Adele erosi aviomiehestään ja lapsensa isästä Simon Koneckista vuonna 2019. Kaksi vuotta myöhemmin hän julkisti suhteensa urheiluagentti Rich Paulin kanssa.

Viime viikolla julkaistussa kuvakollaasissa Adele ja Rich Paul nähdään yhdessä eri tilanteissa. Ensimmäisessä kuvassa he poseeraavat kameralle pidellen käsissään avaimia.

Daily Mailin mukaan pari julkisti kuvalla suhteensa seuraavan merkkipaalun eli avoliiton. Lehden mukaan pari muutti kuvan taustalla näkyvään hulppeaan kartanoon, jonka arvo on yli 55 miljoonaa euroa.

Los Angelesin Beverly Hillsissä sijaitsevassa kartanossa on peräti kahdeksan makuuhuonetta ja 12 kylpyhuonetta. Rakennuksen on aiemmin omistanut Hollywood-näyttelijä Sylvester Stallone.

Adele ja Rich Paul ovat edustaneet julkisesti yhdessä jo viime kesästä lähtien. Ensimmäisen kerran heidät nähtiin yhdessä NBA-finaalipeleissä Arizonassa.

Suhteen julkistamisesta ja nopeasta etenemisestä huolimatta Adele on julkaissut kuvia pariskunnasta vain harvoin. Ensimmäisen yhteiskuvan hän julkaisi syyskuussa 2021. Kuvan näkee selaamalla nuolista oikealle.

– Hän on niin hauska, hän on hilpeä. Ja hyvin fiksu. Hän on hyvin, hyvin fiksu, Adele ylisti rakastaan Oprah Winfreyn haastattelussa marraskuussa 2021.

Helmikuussa pariskunnan ympärillä pyöri ensin erohuhuja, jotka vaihtuivat kihlaushuhuiksi Brit Awardsien jälkimainingeissa Adelen asteltua punaiselle matolle valtava timanttisormus vasemmassa nimettömässään.

Adele voitti kolme pystiä Brit Awards -gaalassa helmikuussa. Eniten puhutti kuitenkin vasemman nimettömän muhkea sormus, jota tähti ei ole suostunut sen enempää kommentoimaan.

Adele esiintyi gaalan jälkeen tv-haastattelussa, jossa häneltä tiedusteltiin sormuksesta ja mahdollisesta kihlautumisesta. Tähti väisti kysymyksen.

– Ihan kuin kertoisin kenellekään, olin tai en, hän sanoi The Graham Norton Show’ssa.

– Se tosin on ihana, eikö vain, Adele jatkoi sormukseensa viitaten.

ENTISEN aviomiehensä Adele tapasi vuonna 2011 ja he menivät naimisiin 2017. Pari ehti saada vuosien aikana pojan nimeltään Angelo, joka syntyi vuonna 2012.

Nykyään Adele ja ex-mies jakavat poikansa yhteishuoltajuuden.

