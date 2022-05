Kommentti: Onko Bachelor-ohjelma jo liian vanhanaikainen? – yksipuolinen kilpailu miehistä alentaa naisia

Bachelor 2022 -kausi päättyy tänään unelmien poikamiesten valintoihin. Sopiiko tämänkaltainen kilpailuasetelma enää tv-deittailuun? kysyy Ilta-Sanomien toimittaja Katri Utula.

Tänä iltana selviää, millaisia valintoja tämän vuoden bachelorit Timo Harvey ja Tuomas Lahti tekevät.

Villalla on jäljellä enää neljä naista, kaksi ehdokasta kummallakin.

Viime viikkoon asti sai vielä jännittää, valitsevatko bachelorit kenties jopa samat naiset, sillä molemmat olivat kiinnostuneita ainakin Tuomaksen finaaliin valitsemasta Hannasta. Onneksi näin nololta tilanteelta vältyttiin.

Suomessa on nyt nähty ensi kertaa kahden bachelorin eli poikamiehen kausi, mikä on vähintään epätyypillinen asetelma jo muutenkin epätyypillisessä parinhakuprosessissa – eikä välttämättä lainkaan hyvällä tavalla.

Tuomas valitsi toiseksi finalistiksi Hannan.

Oma kokemukseni katsojana on ollut jopa hieman vaivaantunut, sillä kilpailuasetelma on korostunut vain entisestään.

Ja ainakin itsestä tuntuu siltä, että suomalaiset eivät ylipäätään ole kovin hyviä tällaisessa ohjelmassa, jossa pitää laittaa itsensä ja itsetuntonsa täysillä peliin ja kisata vastakkaisen sukupuolen huomiosta useamman muun henkilön kanssa.

Toista se on esimerkiksi sarjan jenkkiversiossa, jossa itsensä kehuminen, tunteiden osoittaminen ja sulhoista kilpaileminen tuntuvat luonnollisilta.

Olen jo aiemmin pohtinut, sopiiko tämänkaltainen kilpailuasetelma enää minkäänlaiseen tv-deittailuun, sillä se paitsi eriarvoistaa miesten ja naisten rooleja, myös naisia keskenään.

Muistatteko ne ala-asteen liikuntatunnit, joilla lapset saivat muodostaa kaksi joukkuetta, ja heikoimmat jäivät aina valintaprosessissa viimeisiksi?

Itselleni tulee Bachelor-ohjelman ruususeremoniaa katsoessa täysin samankaltainen tilanne mieleen – ja erityisen paha mieli niiden puolesta, jotka valitaan viimeisinä ja jotka joutuvat lähtemään ison ryhmän edestä hieman nolona ja surullisena kotimatkalle.

Eikö tällainen ohjelma vain lisää naisten välistä vertailua ja loputonta tyytymättömyyttä itseensä?

Varmasti moni alkupäässä pudonneista miettii, mikä itsessä oli vikana, kun ei päässyt edes kymmenen parhaan joukkoon. Olinko tylsä, ikävä, ruma, hajuton ja mauton, kun kumpikaan miehistä ei ollut lainkaan kiinnostunut?

Entä sitten aivan lopussa joukosta putoavat? He ovat laittaneet itsensä ja tunteensa täysillä peliin koko kansan edessä – vain huomatakseen olevansa ainakin osittain ohjelman ja bachelorien pelinappuloita.

Timo lähtee viimeisillä treffeillä Sonjan kanssa ratsastamaan.

Vain yksi voi voittaa, mutta silti moni nainen luulee loppuun asti, että tulee valituksi. Eihän tämä siis ihan reilun kerhon peliä ole.

Toki tähänkin pätee vanha viisaus: Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön.

Ylipäätään ohjelmassa on jotenkin vääristynyt ajatus siitä, että jalustalle nostettu ”unelmien poikamies” vain valitsee parhaimman naisen, eikä naisten tunteita pahemmin edes kysellä.

Onneksi tällä kaudella useampi nainen on osoittanut, etteivät he tyydy vain kilpailijan rooliin, vaan he ovat ottaneet ohjat omiin käsiinsä, jättäneet leikin kesken ja ilmoittaneet suoraan, etteivät he itse ole kummastakaan miehestä kiinnostuneita.

Ehkäpä tälle ohjelmaformaatille on vielä aikansa ja paikkansa, mikäli myös kilpailijat itse ottavat rohkeamman roolin omien tunteidensa sanoittamisessa.

Toki on hieman kornia, että kilpailijat itse ottavat roolia murtaakseen melko vanhanaikaisen tv-formaatin ydinideaa.

Jatkoa ohjelmalle on joka tapauksessa luvassa, sillä uutta bacheloria etsitään parhaillaan.