The Rasmuksen heikko menestys euroviisuissa herätti keskustelua – nyt Jussi69 täräytti oman näkemyksensä

The Rasmuksen vaisu menestys euroviisuissa on puhuttanut katsojia.

Jussi69 muistuttaa, että The Rasmus on tehnyt huikean uran, vaikka viisumenestys jäikin haaveeksi.

The Rasmus sijoittui lauantain euroviisufinaalissa sijalle 21. Bändi keräsi yhteensä 38 pistettä.

Voiton vei Ukraina, joka keräsi peräti 631 pistettä.

Bändin heikko menestys laulukilpailussa herätti paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Muun muassa viestipalvelu Twitterissä yhtyeen sijoitusta kommentoivat niin suomalaisfanit kuin kansainvälisetkin katsojat.

Muusikko ja radionjuontaja Jussi69 puolusti bändiä Facebookissa.

– Euroviisut eivät ole minun juttuni, mutta muutama sana, hän kirjoittaa ja onnittelee The Rasmusta

– The Rasmus soitti 100 miljoonalle ihmiselle maailmanlaajuisesti viime yönä. He ovat myyneet 5 miljoonaa albumia ja heillä on kulta- ja platinalevyjä niin paljon, ettei niitä pysty laskemaan.

– He ovat soittaneet tuhansilla loppuunmyydyillä areenoilla ympäri maailmaa kohta 30 vuoden ajan, ja he jatkavat sitä. Samalla heidän hittinsä – uudet ja vanhat – soivat radiossa, Jussi69 luettelee.

Rumpalilla onkin viesti kaikille kriitikoille:

– Laita oma bändi pystyyn ja näytä meille kuinka homma hoidetaan. Soita minulle 30 vuoden jälkeen ja kerro, miten meni.