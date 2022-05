Kuningatar Elisabet saapui juhliinsa hymyileväisenä – kutsuvieraina Hollywoodin ykkösnimiä

Mukana juhlimassa on nähty muun muassa elokuvatähti Tom Cruise.

Iso-Britannian kuningatar Elisabet oli yhtä hymyä aloittaessaan 70-vuotisen hallitsijakautensa juhlinnan eilen sunnuntaina.

Daily Mail kertoo, että kuningattaren juhlissa on nähty esimerkiksi musiikkiesityksiä ja vieraiden joukossa on edustanut Hollywoodin ykkösnimiä, kuten Helen Mirren, Tom Cruise ja Katherine Jenkins.

Juhlinta alkoi eilen Windsorin linnan tiluksilla ratsastusnäytöksellä, ja vasta edeltävänä iltana varmistui, että 96-vuotias kuningatar pystyisi osallistumaan tilaisuuteen.

Ratsuväki turvasi kuningattaren matkaa.

Kuningatar saapui tapahtumaan autokyydityksellä. Autosta noustuaan liikkumisvaikeuksista kärsinyt monarkki käveli paikalleen kävelykeppiin turvautuen. Kuningattaren matkaseurana oli hänen poikansa prinssi Edward.

Elisabet otti vastaan raikuvat tervehdykset 5 000 hengen yleisöltä saapuessaan tilaisuuteen. Yleisö osoitti suosiota kuningattarelle seisaaltaan.

Kuningatar osallistui juhliin pirteän oloisena.

Kuningatar oli pukeutunut jäänsiniseen paljeteilla koristeltuun mekkoon ja hartioilleen hän oli kietaissut harmaan huivin suojaksi kylmyyttä vastaan.

Kuningattaren terveydentila on huolettanut viime aikoina, sillä hän on joutunut perumaan useampia edustustilaisuuksia heikentyneen vointinsa takia. Erityisesti liikkuminen on ollut vaikeaa. Kuningatar sairasti keväällä lieväoireisen koronan ja toipui taudista melko nopeasti.

Kuningatar turvautui kävelykeppiin saapuessaan juhlallisuuksiin.

Kuninkaalliset lähteet kertovat kuitenkin, että haasteista huolimatta kuningatar pitelee ohjaksia käsissään ja on hyväntuulinen.