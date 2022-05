Suositun Huvila & Huussi -remonttiohjelman seuraavaa kautta ei pystytä toteuttamaan totutulla tavalla.

Maailmanlaajuinen materiaalipula on iskenyt myös Nelosen suosittuun remonttiohjelmaan Huvila & Huussi. Tilanne on vaikeuttanut merkittävästi ohjelman seuraavan kauden kuvauksia, joiden piti pyöriä täysillä tänä kesänä.

Nelosen kotimaisen viihteen päällikkö Mirko Baas kertoo, että ohjelma toteutuu, mutta tavallisen sijaan seuraavaksi on luvassa on ”erikoiskausi”, jonka yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin.

– Normaalissa maailmantilanteessa olisimme mielellämme lähteneet edistämään niin sanotusti perinteistä Huvila & Huussi -kautta, mutta vallitsevan tilanteen takia remonteissa tarvittavien materiaalien toimitukset ovat epävarmoja, Baas selittää.

Baasin mukaan ohjelman kuvauksissa ja remonteissa on tiukat aikataulut.

– Jos esimerkiksi remonttikohteen seinän sisään tuleva materiaali ei ole saatavilla silloin kuin pitäisi, tarkoittaa se sitä, ettei remontti etene pintavalmiiksi aikataulussaan. Kuvauspäivät sitovat valtavan määrän ammattilaisia, ja jos aikataulut muuttuvat yllättäen, saattaa osa työryhmästä olla jo sidottuna muihin projekteihin.

– Ohjelmassa mökkejä remontoidaan kattavasti eli remontit tarvitsevat materiaaleja sekä pihalle, pintoihin, sisälle että rakennusten rakenteisiin. Sen lisäksi mökkibuumi on täyttänyt eri osaajien kalenterit, joten etenkin hieman kauempana sijaitsevat mökit ovat vahvasti paikallisen infran varassa.

– Koska ohjelma dokumentoi koko remontin kaaren suunnittelusta purkuun ja toteutukseen, on materiaalitoimitusten oltava paikalla juuri sovittuna päivänä ja tämän hetkisessä maailmantilanteessa se ei valitettavasti ole mahdollista.

Suomalaisten kesäpaikkojen kunnostusta on tehty Huvila & Huussi -ohjelmassa jo 13 tuotantokauden ajan. Parhaillaan televisiosta tulevalla kaudella ohjelman vakiokasvoina on nähty pihojen muutoksista vastaava maisemasuunnittelija Kati Jukarainen ja sisätiloja tuunaava sisustusarkkitehti Mikko Vesanen. Tuoreimmalla kaudella ns. tavallisten ihmisten kesäpaikkojen lisäksi näyttäviä remontteja on tehty muun muassa muusikko Samu Haberin, juontaja Ella Kannisen ja laulaja Suvi Teräsniskan mökeille.

Ella Kannisen ja Tuula- äidin ilmeet olivat näkemisen arvoiset remontin lopputuloksen paljastuessa.

MateriaaliTilanne piinaa laajasti suomalaisia. Hämeessä toimiva rakennusalan yrittäjä Vesa Kanerva vahvisti IS:n jutussa tiistaina, että rakennustarvikkeiden saatavuuden heikentyminen on näkynyt käytännön työssä.

– Tarvikkeet ovat vähän vähemmässä, kyllä sen huomaa. Saatavuus heikkenee koko ajan, en tiedä mitä materiaaleja syksyllä mahtaa olla enää tarjolla, Kanerva sanoo.

Hänen mukaansa saatavuushaasteet näkyvät etenkin puutavarassa, kuten terassitarvikkeissa.

– Kaikkia painekyllästettyjä materiaaleja ei ole enää tarjolla Forssan seudulla. Hinnat ovat tuplaantuneet kahden vuoden takaisesta ajasta.

Jotkut hankkeet ovat lykkääntyneet tai peruuntuneet tarvikkeiden hinnannousun tai heikon saatavuuden takia.

– Näitä on ollut sekä materiaalien hintojen että pulan takia, Kanerva sanoo.

