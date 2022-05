Kalush Orchestra julkaisi kauan odotetun musiikkivideon kappaleelleen Stefania.

Ukrainalaisyhtye Kalush Orchestra voitti euroviisut ylivoimaisesti kappaleellaan Stefania.

Finaalin jälkeen sunnuntaina yhtye julkaisi viimein kappaleensa kauan odotetun musiikkivideon. Video on herättänyt tunteita, sillä se on kuvattu sodan raunioilla Venäjän tuhoamissa ukrainalaiskaupungeissa.

– Hei ystävät, tänään julkaisimme kauan odotetun musiikkivideomme "Stefania". Kuvasimme sen Buchassa, Irpenissä, Gostomelissa ja Borodyankassa. Se sattuu syvältä, yhtye kirjoitti Instagramissa.

Youtubessa videon saatesanoissa Kalush Orchestra kertoo tarkemmin kappaleensa taustoista. Videolla nähdään muun muassa sotilaita kuljettamassa lapsia turvaan raunioista.

– Tämä video perustuu tositapahtumiin sotilaallisen hyökkäyksen aikana Ukrainassa vuonna 2022.

– Omistin kerran tämän laulun äidilleni, mutta sodan syttyessä laulu sai paljon uusia merkityksiä. Vaikka laulussa ei ole sanaakaan sodasta, monet alkoivat yhdistää kappaleen äiti-Ukrainaan. Lisäksi yhteiskunta alkoi kutsua sitä sotamme hymniksi!

– Mutta jos Stefania on nyt sotamme hymni, haluaisimme sen olevan voittomme hymni.

Stephania-kappaleen virallista musiikkivideota on katsottu jo yli kolme miljoonaa kertaa. Video on koskettanut lukuisia ihmisiä ympäri maailmaa.

– En voi katsoa tätä itkemättä. Todellisuus sattuu. Ukrainalaiset ihmiset ovat hämmästyttävän rohkeita, eräs kommentoi Youtubessa.

– Tämä sai minut itkemään.

– Upea biisi ja täysin ansaittu voitto.

Sodan runtelema Ukraina oli viisujen ennakkosuosikki ja voittajayhtye on saanut lukuisia onnitteluja voitostaan muun muassa sosiaalisessa mediassa. Tuoretta euroviisuvoittajaa onnitteli omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään myös Ukrainan presidentti Vlodomyr Zelenskyi.

– Rohkeutemme vakuuttaa maailman, musiikkimme valloittaa Euroopan! Ensi vuonna Ukraina isännöi euroviisuja kolmannen kerran historiansa aikana. Enkä usko sen olevan viimeinen, Zelenskyi hehkutti Instagramissa.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, ja sotaa on käyty siitä saakka. Monet ovatkin pohtineet, onko Ukrainalla todellisuudessa mahdollisuutta järjestää euroviisuja ensi vuonna kaiken tapahtuneen jälkeen. Tähän Zelenskyi otti kantaa tuoreessa päivityksessään.

– Teemme parhaamme isännöidäksemme euroviisujen osallistujia ja vieraita jonain päivänä vapaassa, rauhallisessa ja uudelleen rakennetussa Ukrainan Mariupolissa. Kiitos voitosta Kalush Orchestra ja kiitos kaikille meitä äänestäneille, Zelenskyi kirjoitti.

Ukrainan Kalush Orchestra sai euroviisuissa ammattiraadeilta ja yleisöltä yhteensä 631 pistettä.

UKRAINALAISYHTYE sai presidentti Zelenskyilta poikkeusluvan poistua maasta euroviisuja varten. Ukraina on toistaiseksi estänyt 18–60-vuotiaiden miesten poistumisen maasta, sillä sotaikäisiä miehiä tarvitaan taisteluissa.

Kalush Orchestra kertoi lehdistötilaisuudessaan, että heidän poikkeuslupansa umpeutuu kahden päivän päästä ja heidän on palattava takaisin sodan keskelle Ukrainaan. He eivät kuitenkaan osanneet sanoa vielä joutuvatko he sotaan tai mitä paluun jälkeen tapahtuu.

– On vaikeaa sanoa tarkkaan, mitä teen, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun voitan euroviisut, mutta kuten jokainen ukrainalainen, olemme valmiita taistelemaan niin pitkään kuin pitää, laulaja Oleh Psjuk kommentoi.